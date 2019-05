Mint azt korábban megírtuk a Tesla 702 millió dolláros veszteséget termelt az év első három hónapjában. Ugyan az árbevétel az egy évvel korábbihoz képest 3,4 milliárd dollárról 4,54 milliárd dollárra nőtt, a megelőző negyedévhez képest 37 százalékkal csökkent. A veszteségnek már meg is van az első áldozata és ez nem más, mint a Tesla Semi elektromos nyerges vontató.

Az akkumulátor technológiás modellt 2017 végén mutatták be. Elon Musk akkor azt ígérte, hogy a Semi gyártása idén, vagy 2019-ben indul el. Jerome Guillen, a Tesla vezérigazgatója nemrég bejelentette, hogy a szóban forgó elektromos nyerges sorozatgyártása egy évet csúszik, azaz idén már biztosan nem kapják meg a megrendelők a lekötött példányokat. Bemutatása óta több mint 2 ezer darabot rendeltek belőle az Amerikai Egyesült Államokban. A megrendelők között olyan cégeket találunk, mint a UPS, a Walmart, a PepsiCo, az Anheuser-Busch, vagy éppen a FedEx.

A dolog pikantériája viszont, hogy a megrendelők között olyan cégek is vannak akik Tesla versenytársától, a Nikola Motortól is vásároltak hidrogéncellás nyerges vontatókat. Az Anheuser-Busch például csak egymaga 800 darabot vett, de a FedEx is a Nikola Motor Company ügyfelei között van. Trevor Milton cégének ráadásul már 13 ezer teherautóra van megrendelése, ezért a csúszás valószínűleg nem tesz majd jót a Tesla haszonjárműves részlegének.

A Tesla Semi ugyanakkor ígéretes paraméterekkel rendelkezik és modellt jelenleg is tesztelik. A Class 8 besorolású teherautó korábban ígérthez képest jóval nagyobb, 500 mérföldes, vagyis 805 kilométeres hatótávval büszkélkedhet. Más mutatók terén sincs oka szégyenkezni, hiszen mindössze 5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 96 km/órára, pótkocsival együtt. Az ígéretek szerint “konvojozva” is tud majd haladni és olyan modern vezetéstámogató rendszerekkel is fel van szerelve, mint az aktív sávtartó asszisztens.