A közelmúltban írtunk az ausztrál Bus4x4 cégről – ők azok, akik összkerékhajtást pakoltak egy Hiace alá. Ez a projekt a jelek szerint annyira jól sikerült, hogy lelkes ügyfeleik egy még extrémebb ötlettel álltak eléjük: ne csak a Land Cruiser hajtásláncát építsék bele a Hiace-ba, hanem az egész terepjárót. Vagy ha így könnyebb elképzelni: fogják a Hiace dobozát, és hegesszék rá a Land Cruiser alvázára.

Nem szép, de legalább márkahű

A beavatkozást megkönnyítette, hogy kiindulási alapként a 79-es szériát, azaz a Land Cruiser pickupot választották, így legalább a karosszériát nem kellett levagdosniuk, mint a Patriot Campers csapatának. Valljuk be, nem is lett olyan elegáns a végeredmény – de alighanem olcsóbb is a Landace (= Land Cruiser + Hiace), mint a Supertourer.

Illetve olcsóbb volt, hiszen ma már nem gyártják a furcsa szerzetet: néhány darab készült csupán belőle. Ezeket egyébként nem furgonnak, hanem lakóautónak rendelték jellemzően; a belső kialakítást az ügyfelekre bízta a Bus4x4.