Mégsem belarusz, hanem grúz ételeket szolgálnak fel azon az Ikarus 250-esen, amely nemrég kezdett új életet Fehéroroszország fővárosában, Minszkben. Az egykoron távolsági utasszállításra használt autóbuszból minimális átalakítással varázsoltak étterembuszt. Az üléspárokat egymással szembe fordították, új PVC-padlót fektettek le, helyrepofozták az oldalburkolatokat és az ülések közé étkezőasztalokat építettek be.

Ezt leszámítva az autóbusz utastere érintetlen maradt, ennek megfelelően meghagyták az eredeti oldalablakokat, lámpákat, hangszórókat, csomagpolcokat, de még a vészjelzőket is. A barna műbőr borítással ellátott üléspárok eredetiek, ennek megfelelően háttámlájuk dönthető, sőt még karfájuk is van. A fedélzeten étkezők tehát vizuálisan is jóllakhatnak, felvétve, ha szeretik az autóbuszokat, főleg a volt KGST tagországból valókat.

Külön pozitívum, hogy a szerelmespárokra, vagy baráti megbeszélésekre is gondoltak, hiszen a négyesesek mellett vannak kétfős asztalok is a buszon. Összesen egyébként 26 fő étkezhet a járművön. Maga a konyha viszont nem a fedélzeten található, mert az Ikarus éppen amellett a Gruzin.by nevű gyorsétterem mellett áll, ahol készítik a grúz ételeket. A 250-es tehát kiegészíti a hely befogadóképességét, ráadásul nem is akármilyen módon, hiszen az autóbusz már önmagában figyelemfelkeltő látvány, másképpen fogalmazva, tökéletes vendégcsalogató.

Az étterem mindennap déltől-éjfélig van nyitva, péntek és szombat esténként pedig DJ-vel dobják fel a hangulatot a hely tulajdonosai. Ha bárki arra jár, akkor Minszk ipari negyedében, az Oktyabrszkaja utcában keresse a világ legújabb Ikarusból kialakított éttermét. Amennyiben jó az idő és a buszon nincs hely, akkor a jármű mellett felállított asztalokon is lehet egy ideig ücsörögni, ezért aki elég kitartó ott megvárhatja, míg felszabadul egy asztal. Mi felírtuk a helyet a bakancslistánkra!

További képek itt és itt érhetők el az autóbuszról.