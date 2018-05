Az elektromos hajtáslánc és a hozzá kapcsolódó töltőrendszer kifejlesztése a VDL Groephez köthető, amelynek már számottevő tapasztalata van a nullemissziós buszok fejlesztése és gyártása terén, emellett rengeteg visszajelzés érkezik hozzájuk maguktól az üzemeltetőktől is. A VDL buszok sikerét jól mutatja, hogy az amszterdami Schiphol repülőtér április elsején helyezett forgalomba 100 darab VDL Citea típusú, akkumulátortechnológiás autóbuszt.

A CF alapjaira épülő járművet 210 kW teljesítményű elektromotorral szerelték, mely 2000 newtonméteres maximális forgatónyomaték leadására képes. Működtetéséhez szükséges elektromosságot a 170 kWh-s akkumulátorcsomag tárolja el, mely gyorstöltéssel 30 perc alatt, lassú töltéssel pedig 1,5 óra alatt tölthető fel teljesen. A jármű hatótávolsága 100 kilométer, ami elsőre kevésnek tűnik, de a városi és regionális áruszállítás igényeinek kielégítésére elegendő lehet, főleg, ha a rekuperációt is hozzávesszük.

Olvass tovább

A két eindhoveni cég most a következő tesztpéldányok elkészítésén dolgozik: a DAF CF-eket rakja össze, majd a VDL beszereli hajtásláncot és már mehetnek is az előre kijelölt üzemeltetőkhöz. A sorozatgyártás kezdetéről még nem tudni, de ha sikeres lesz a típus, akkor legkésőbb az évtized végig elstartolhat.

A DAF az elsők között mutatta be Európában hibrid hajtáslánccal szerelt disztribúciós teherautóját. Ezt követően sem állt le a nullemissziós hajtásláncok fejlesztésével, mert a kontinensen egyre több város dönt úgy, hogy részlegesen, vagy teljesen kitiltja a dízelüzemű járműveket. Elektromos nyerges fejlesztésén jelenleg az MAN is gőzerővel dolgozik. Kerestük a magyar céget is, mely korábban nullemissziós nyerges ötletével kürtölte tele a sajtót, de nem válaszoltak megkeresésünkre.

Nem ez az első elektromos DAF, ha kíváncsi a magyar alkatrésszel szerelt nullemissziós holland teherautóra, ezen a linket megnézheti.