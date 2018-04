A magyar buszgyártás az elmúlt évben újra felívelő pályára állt. Mindez alapvetően két okra vezethető vissza. Az egyik, hogy 2019. december 31-ig befejeződik a személyszolgáltatási piac liberalizációja, ezért az állami kézben lévő hazai közlekedési szolgáltatókon nagy a nyomás, hogy fiatalítsák a flottájukat. A másik, hogy az elmúlt évben a Magyar Honvédség és a Rendőrség is nagyobb beszerzéseket hajtott végre, emellett magyar gyártmányú szűrőbuszokat is forgalomba helyeztek idehaza.

Olvass tovább

A 14. Országos Személyszállítási Konferencián Lepsényi István, gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkár elárulta, mekkora beszerzésekre lehet számítani 2020-ig. A regionális közlekedési központok flottakezelését végző Volán Buszpark Kft. az évtized végéig 1869 darab autóbuszt vásárol, melyből közel 400 darab csuklós kivitelű lesz. Meglepő módon a BKV-nál is 450-500 buszt cserélnének le a következő 2 évben, melyből 60 darab tisztán elektromos üzemű (midi+szóló) lenne. A saját tömegközlekedési vállalattal rendelkező nagyvárosok is 400-500 darab autóbuszt vásárolhatnak összesen az évtized végéig. Emellett 2020-ig a Magyar Honvédségnél is forgalomba áll az a 80 darab többfunkciós autóbusz, melyeket a Széles-féle székesfehérvári Ikarus gyárt le. A Modern Városok Program keretében pedig 37 midi, 37 darab szóló és 34 darab buszt vásárolnak az önkormányzatok az évtized végéig.

Idén átadják az összes magyar gyártmányú szűrőbuszt. Mint ismeretes, tavaly 10 darab általános és 10 darab mammográfiás szűrőbusz beszerzéséről döntöttek. Az első adag a győri Credóhoz, míg a második a H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft.-hez köthető, mely az Ikarus Egyedi Kft. acélvázas Modulo buszaiból alakítja ki a speciális buszokat.

Az államtitkár kitért néhány közel jövőben esedékes beszerzésről is. Érd 10 szóló, illetve 8 midi autóbuszt vásárol, míg Békéscsaba 8 darab tisztán elektromos midibuszt, Salgótarján viszont 30 darab tisztán elektromos midi buszt helyez forgalomba. Szegeden pedig 5 új önjáró midi és 5 darab csuklós busz tűnhet fel az utakon, Dunaújvárosban viszont 9 szóló és 19 csuklós autóbusszal fiatalodhat meg a helyi flotta. A buszbeszerzésekre és a szolgáltatásokra idén 12 milliárdot, 2019-ben pedig 18 milliárdot biztosítanak a központi költségvetésből. Emellett további 22 milliárd forint áll rendelkezésre.

A fejlesztésekre nagy szükség van, ugyanis hazánkban a helyi személyszállítás felét autóbuszok bonyolítják, melyek 1099,6 millió utast szállítanak évente. Hazánk útjain pedig összesen 18 482 darab autóbusz volt forgalomban a 2016-os adatok szerint, melyek túlnyomó része – több mint 11 ezer darab – 10 évnél idősebb. A hazai piacban rejlő potenciálra építve szinte valamennyi magyar gyártó képviselője fejlesztésekről számolt be. Ezek következzenek dióhéjban.

Jönnek az elektromos magyar buszok

A Mercedes-Benz alapokra építkező Inter-Tank-Ker Kft. tavaly mutatta be Reform 500 LE típusú félig alacsonypadlós városi autóbuszát. Ezt, a hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő összeszerelési minőséggel rendelkező típust a Busexpo látogatói is megtekinthették. Várhatóan azonban hamarosan újabb magyar autóbusz érkezhet Debrecenből.

Kossa György, az ITK Holding elnök-vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy még az idén szeretnének elkészülni alacsony belépésű, kétajtós, városi/helyközi kivitelű autóbuszokkal, mely szintén német-bázisra épülne. A tervek között komplett modellcsalád kifejlesztése szerepel, intercity és turista busszal, de 2019-re megjelenhetnek a piacon saját elektromos autóbusszal is. A ITK személyében nem egyszerű gyártótól beszélhetünk, hiszen korábban üzemeltetőként jelent meg az ágazatban és jelenleg 220 autóbusszal rendelkezik. Joggal feltételezhető tehát róluk, hogy olyan buszokat fognak építeni a jövőben, amelyeket üzemeltetőként is szívesen használnának.

A Kravtex-Kühne Csoport egy Credo Econell 12-est, egy Credo Econell 13 City-t, illetve egy Credo Econell Medic típusú buszt állított ki. A 100 százalékig magyar tulajdonban lévő gyártó 1999 óta van jelen a hazai buszpiacon, jelenleg közel 20 százalékos részaránnyal rendelkezik a helyközi buszparkban. A cégcsoport egészen mostanáig 1681 darab buszt adott át, ami azt jelenti, hogy minden negyedik autóbusz Credo gyártmányú Magyarországon. A cég növekedése az elmúlt két évben volt igazán szembetűnő, ugyanis összesen 500 buszt adtak át ebben az időszakban.

A Kravtex-Kühne Csoport következő fejlesztése egy fontos szegmensben, az intercity buszok kategóriájában érkezhet meg. A cég egy 13 méteres Inovell-t fog bemutatni idén, melyben a 12 méteres változathoz képest 1 sorral több utasülés lesz. Hajtásáról 235 kW-os, Euro VId károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő FPT-motor fog gondoskodni. A gyártó azt ígéri, hogy fogyasztása vetekedni fog a kis-haszonjárművekével, emellett olyan vezetésbiztonsági asszisztensekkel lesz felszerelve, mint az adaptív sebességtartó automatika (ACC), a vészfékasszisztens (AEBS), az elektronikus stabilitásvezérlés (ESC), valamint a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS).

A fővárosban közlekedő elektromos midik gyártója a MABI-Bus ( jelenleg Ikarus Egyedi Kft.) is beszámolt a várható fejlesztésekről. A cégcsoportot Molnár Péter az Ikarus Egyedi E-Bus Kft ügyvezető igazgatója képviselte. A szakember elárulta, hogy elsősorban a kompozit szerkezetű, elektromos midibuszokat dolgozzák át a BKV-nál szerzett tapasztalatok alapján. A járművek először is Continental gyártmányú master és slave vezérlőegységeket kapnak, de ugyancsak a német beszállítótól vásárolják az LCD kijelzős műszerfalat is.

A null-emissziós midi buszokban ezentúl alacsony feszültségű elektromos hálózatot, illetve robusztus kormánymechanizmust és tovább fejlesztett mellső lengéscsillapítókat alkalmaznak. A járművek motortéri elrendezését is újragondolták: a fűtésrendszert például áthelyezték a karosszéria oldalsó bokszaiba. A budapesti üzemben szerzett tapasztalatok alapján új, továbbfejlesztett ajtónyitó mechanizmust építenek be, emellett a korábban alkalmazott 3 egység helyett egyetlen egy légkondicionáló fog felelni a klimatizálásért, a fűtésért és a páramentesítésért.

A BYD tavaly átadott komáromi gyárában még épphogy csak elindult a termelés. Az első két busz tavaly készült el: az egyiket már eladták, a másik pedig Franciaországban van tesztkörúton. A tavaly idehaza összeszerelt kínai buszok száma alig éri el a 30 darabot. Ezek többsége 12 méter hosszú, elektromos alacsonypadlós autóbusz volt, de idén már elkezdődhet a null-emissziós midi buszok gyártása Komáromban. Sajnos a kínai gyártó egy árva busz sem állított ki a Busexpón.

Panorámatetős Iveco

Zsámbékra egyes külföldi gyártók is elhozták legfrissebb fejlesztéseiket. A haszonjárműveket forgalmazó DanubeTruck egy Iveco Magelys turistabusszal, valamint egy CNG-üzemű Crossway LE autóbusszal képviseltette magát. A magaspadlós távolsági busz különlegessége, hogy utasterét úgy tették még világosabbá, hogy az utasfolyosó fölé, illetve két oldalt, az oldalablakok fölé napfénytetőket építettek be. A Crossway LE pedig attól különleges, hogy Iveco Cursor 9 NP motorja akár biometánnal is üzemeltethető. A tisztább, gázüzemű hajtásnak köszönhetően pedig az erőforrás a dízelhez képest 50 százalékkal nagyobb szervizintervallumokat is kibír.

Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. idén a Fradi-drukkereket szólította meg, ugyanis elhozta a jelenleni listavezető Neoplan Tourlinerjét. A 12,1 méter hosszú autóbuszban összesen 34 ülés van, melyek mindegyike fel van szerelve USB csatlakozóval. A komfortos utazás érdekében a jármű fedélzetén trapézhűtőket, WC-t, illetve három monitor is beszereltek. Az autóbuszt emellett olyan vezetésbiztonsági rendszerekkel látták el, mint a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a fáradtságfigyelő, vagy éppen a vészfékezést rásegítő asszisztens. A hazai forgalmazó elhozta még a tavaly bemutatott MAN Lion’s Coach távolsági buszt, egy 13,9 méter hosszú, 59 személyes Neoplan Tourlinert, illetve egy, a tatabányai T-Busz számára készült MAN Lion’s City csuklós autóbuszt, valamint egy MAN TGE furgont.

Az EvoBus Hungaria Kft. a megújult Mercedes-Benz Tourismo 16/3 RHD-t, illetve a szintén vadonatúj Setra S 531 DT típusú emeletes autóbuszt állította ki. Mindkét modell először volt látható a nagyközönség számára. A Tourismo számos fontos fejlesztést, többek között az üzemanyag-felhasználás optimalizálását segítő Predictive Powertrain Control-t (PCC) és az ütközés esetén a vezető számára nagyobb biztonságot nyújtó Front Collision Guard-ot (FCG) vonultatja fel. Nem kisebb tudással büszkélkedhet a Setra S 531 DT sem, mely az Active Brake Assist 4 és a Sideguard Assist együttes használatával képes a holttérből megjelenő gyalogosok, biciklisek esetén a vészfékezésre, megóvva őket ezáltal a súlyos balesetektől.

A Scania Hungaria Kft. egy Irizar i8-at hozott el a kiállításra. A járművet tavaly egy 22 ország újságíróiból álló európai zsűri a Bus of the Year 2018-as címmel tüntette ki. Az autóbusz egy svédországi, mintegy 240 kilométeres hosszú tesztútvonalon bizonyult a legjobbnak olyan vetélytársakkal szemben, mint a Neoplan Tourliner, vagy Mercedes-Benz Tourismo. A Busexpo közönsége tehát számtalan friss magyar és külföldi fejlesztést tekinthetett meg. A rendezvényen felmerült, hogy a buszos mustra kezdi annyira kinőni magát, hogy a következőt talán már nem is a Drivingcamp területén fogják megtartani jövőre. Nem sok van már hátra a piacnyitásig, így könnyen lehet, hogy más helyszínre lesz szükség.