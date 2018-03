Korábban beszámoltunk róla, hogy a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbi csapattársa, André Kursim otthagyja a Tankpool24 istállóját. Helyére Steffen Faas német pilóta érkezik, aki a tavalyi szezonban kétszer – a Nürburgringen és a Slovakiaringen – állhatott rajthoz a Schwabentruck versenykamionjával.

A 34 éves versenyző az autósportban, a Seat Leon sorozatban kezdte karrierjét, de versenyzett már Volkswagen Polóval is. 2007-ben megnyerte a Seat Leon Langstrecken Challenge-t, tavaly pedig a KTM Box bajnoka volt.

“Egy versenykamion reakciója sokkal lassabb egy autóénál. Lassabban kell bevenned a kanyarokat, jól kell irányítanod és megfelelően kell gázt adni a kanyar után. Ez csak a kellő mennyiségű tapasztalattal sikerülhet” – jegyezte meg a csapatváltás kapcsán Faas. Hozzátette: a méretet illetően nem tart a versenykamionoktól, ugyanis munkájából adódóan időről-időre vezet kamionokat.

A Tankpool24 az idei szezonra is két, Mercedes-Benz versenykamiont nevez be. A Markus Bauer irányításával működő istálló tavaly 8 futamgyőzelmet gyűjtött be. Kiss Norbert a harmadik helyen végzett a pilóták versenyében, míg az Európa-bajnoki címet a cseh Adam Lackó szerezte meg. A német Tankpool24 idén már az Európa-bajnoki címért fog versenybe szállni.