Manapság szinte heti rendszerességgel érkeznek az önvezető járművekkel kapcsolatos hírek. A következő eset azonban egyedülállónak tekinthető. Történt ugyanis, hogy a teherautókra szakosodott, automatizált vezető rendszereket fejlesztő Embark sofőr nélkül eresztette szélnek egy 36 tonnás össztömeggel rendelkező kamiont.

A művelethez szükség volt néhány fontos innovációra is. Először is a Peterbilt 579-es nyerges vontatót felszerelték radar szenzorokkal, külső kamerákkal, majd egy önvezetésre tervezett szoftvert is telepítettek rajta. Ezzel a teherautó alkalmassá vált a 2-es szintű automata vezetés megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy a jármű bizonyos körülmények között, például autópályán alkalmas az önálló vezetésre, de a sofőrnek mindvégig felügyelnie kell a folyamatot.

Önvezető üzemmódban a nyerges ( jobban mondva a szoftver) saját maga dönt a gyorsulásról, a fékezésről, emellett megfelelő követési távolságot tart az őt megelőző járműtől. A Peterbilt azonban mégsem megy csak úgy a feje után: a szoftver használja a GPS-t, valamint figyelembe veszi a forgalommal kapcsolatos, valós idejű információkat. Sőt, videó felvételek szerint még előzésre is képes.