Röviden – Hyundai i30 (GD – ferdehátú, CW, Coupe) használtan Mi ez? A Hyundai kompakt méretű autójának második generációja, amely ferdehátú, kombi és háromajtós kivitelben készült 2011-től 2017-ig. Mibe kerül? A legolcsóbb második szériás példányok ára 1,6 millióról indul, míg a lista másik végén a jól felszerelt, a generáció végéről származó darabok vannak 4,6 millió forint körül. Kinek jó? Annak, aki nem szeretne német vagy francia középkategóriás kompaktot venni, de fontos neki a praktikum. Melyik motor legyen? A benzinmotorok mindegyikével sokat kell foglalkozni, így akinél a dízel is opció, az inkább azok közül válasszon. Mi van helyette? Az i30 olyan vetélytársakkal van egy kategóriában, mint a Ford Focus, a Honda Civic, a Kia Cee’d, az Opel Astra, a Peugeot 308, a Toyota Auris, a Renault Mégane és a VW Golf.

A Hyundai-Kia koreai konszern a Cee’d és az i30 modellekkel indította meg nagy európai (újra)terjeszkedését a kétezres évek második felében, ezzel megalapozva biztos helyüket a magyar piacon is. A megbízható és elérhető árú koreai márka képét ekkor igyekeztek kiépíteni, az eladások pedig szép eredményeket mutattak.

Modelltörténet

A Hyundai kompakt méretű modellje 2007-ben lépett piacra hazánkban. Az ötajtós ferdehátú után nem sokkal a kombi változat is megjelent, motorok terén pedig többféle benzines és dízelmotorból választhattak a vevők. Így mindent adott volt ahhoz, hogy a Hyundai is megnyerje a hazai vásárlókat, ám az első széria nem volt mentes a hibáktól, ahogy arról a Vezess korábbi használtautó-bemutatójában beszámoltunk.

A cikkünk témáját is adó második, GD kódjelű generáció forgalmazása 2011-ben indult , először szintén az ötajtós ferdehátúval. Ezután érkezett a kombi (GDE) és a háromajtós “kupé” (GDH), így egy új változattal bővült a kínálat. A harmadik széria értékesítése 2016-ban indult, némi átfedéssel kezdték összeszerelni a kifutó modellel. Ennek modellciklusát elég hosszúra nyújtják a koreaiak, hiszen már két faceliften is átesett (2020 és 2024), de még napjainkban is a ezt a generációt gyártják.

Milyen használni?

A Thomas Bürkle vezető tervező keze alatt születő második szériás Hyundai i30 beltere sokat javult az elődjéhez képest, mind kinézetre, mind összeszerelési minőségre. A világos kárpitok sokat javítanak a komfortérzeten, hiszen sok vetélytársánál komor fekete belterekkel lehet találkozni (igaz, a tisztán tartása is nehezebb). Elöl és hátul is kényelmesen elférni, a pótkerék nélküli csomagtartóban pedig rekeszek vannak a raktér padlója alatt. A ledöntött hátsó ülésekkel sík felület jön létre a kombi kivitelben, ami jól jön nagyobb méretű tárgyak szállításakor.

Igaz, hogy az i30 annak idején a kategória legolcsóbbjai közé tartozott, de azért az mégiscsak spúr megoldás, hogy az alapkivitelekben az elektromos ablak felfele nem, csak lefele automata. Vezethetőség szempontjából inkább kényelmesre hangolták, jól adagolható a fék, nem kényelmetlenül kemény a futómű, a szintetikus érzetű kormányzástól azonban sok visszajelzést ne várjunk. A hangszigetelés átlagosnak mondható, az A-oszlopok viszont elég sokat kitakarnak a kilátásból.

Ami a biztonságot illeti, 2012-ben 5 csillagos minősítést kapott az Euro NCAP töréstesztjén: a felnőttek védelmére 90, a gyerekekére 90, a gyalogosokéra pedig 67 százalékos értékelést kapott, emellett 86 százalékra értékelték a biztonsági asszisztensrendszerek működését.

A tulajdonos tapasztalatai Ennek a konkrét i30-nak a tulajdonosa kb. 7 éve használja ezt az 1,4-es, benzines kivitelt, ezalatt nagyjából 160 ezer kilométert tett bele. Elmondása szerint a beltér anyagainak kopása már egész korán jelentkezett, ezt leszámítva tartós autó benyomását kelti. A generátor jóval 200 ezer kilométer után romlott el, más komolyabb problémája nem volt. Fogyasztása éves átlagban 6,7 literre jön ki, az utazási komfort pedig lehetővé teszi, hogy egy fenékkel kiautózható legyen 660 kilométer egy tank benzinnel. Az utángyártott futómű-alkatrészeket sűrűn fogyasztják a magyar utak, a fékek is viszonylag gyorsan fogynak a városi használat során. Ami a hétköznapokban idegesíti, hogy a rádió a gyújtás ráadásakor nem mindig azon a jelforráson kapcsol be, amelyiken leállította az autót.

Motorkínálat

Az i30 kezdetben szívó benzinmotorokkal és turbódízelekkel volt elérhető. A Kia testvérmodellhez hasonlóan 1,4-es és 1,6-os benzines négyhengeres motorokat lehetett választani, előbbi 100, utóbbi 135 lóerős. Emellett az 1,4-es és 1,6-os dízel is szerepelt a kínálatban, előbbi 90, utóbbi 110, 128 vagy 136 lóerővel. A Hyundai kínált 120 lovas 1,6-os benzinest is , egyes piacokon pedig 150 lovas 1,8-ast is (Magyarországon nem).

A ráncfelvarrással eltűnt a 120 lovas, 1,6-os benzines. Jött helyette azonban egy turbós változat, amely 186 lóerőre volt képes, ám ez nagyon ritka, itthon viszonylat keveset találni belőle. A Cee’d-ben dolgozó ezres háromhengeres viszont nem szerepelt a Hyundai motorpalettán.

Ennyit fogyaszt az i30 a különböző motorokkal

A német Spritmonitor.de oldalon tankolási naplót vezető felhasználók több száz tankolási ciklust tartalmazó adatai alapján ezek a fogyasztási értékek jellemzik a Hyundai i30 motorváltozatait 100 kilométerenként a valódi felhasználók adatai alapján:

1,4-es benzines (99 és 101 LE): 7,2 liter

1,6-os benzines (120 LE): 7,3 liter

1,6-os benzines (135 LE): 7,3 liter

1,6-os benzines (186 LE): 8,6 liter

1,4-es dízel (90 LE): 5,6 liter

1,6-es dízel (110 LE): 5,4 liter

1,6-es dízel (128 LE): 5,8 liter

1,6-os dízel (136 LE): 5,6 liter

Típushibák, hibalehetőségek

Az i30 jellemző hibáival kapcsolatban Jávor Gábort, a Hyundai-Kia modellekre szakosodott Ceedvadász.hu specialistáját kérdeztük. Elmondása szerint rengeteg a hasonlóság a kortárs Kia Cee’d modellel, nagyjából 90 százalékban azonosak a műszaki alapok. A padlólemez és a futómű teljesen egyezik, az alkatrészeik csereszavatosak, ellentétben a karosszéria elemeivel. A motorkínálatban is csak néhány eltérés van, a kézi és automata váltók is egyeznek.

Az 1,4-es szívómotor kényes darab, fontos a megfelelő olajcsere-periódus betartása. Sokan nem a megfelelő olajat használják ezekben a motorokban, ami rövidíti az élettartamukat (5W30 a gyári előírás). Habár láncos motorról van szó, 150 ezer kilométer után cserélni kell a vezérlését, de egyes példányoknál ez a feladat már 100-120 ezer kilométernél jelentkezik. A hibát a lánc csörgése és a megnövekedett olajfogyasztás is jelzi. A Hyundai-Kia ezen szívó benzines motorjainak mindegyikére jellemző a katalizátor problémája, amely minden különösebb előjel nélkül tönkremegy (szétmállik).

A 135 lovas 1,6-os már közvetlen befecskendezéses szívómotor, ám ez sem hibamentes. A kokszosodás más hasonló motorokkal egyetemben erre is jellemző, de magasabb olajfogyasztás is jelentkezhet. Sajnos a szívómotor kis nyomatéka sokszor alacsony fordulaton erőltetést eredményez a felhasználóknál, ami nem tesz jót a motornak. A GDI és TGDI motoroknál előfordulhat a dugattyútető átégése, amelyet több tényező együttese idéz elő: rossz minőségű üzemanyag, alacsony kompresszió, rossz levegő-üzemanyag keverék, hibás szórásképű befecskendezők, beszűkült levegőcsatorna a szelepeknél, vezérléshiba és az elhasználódott gyújtógyertya.

Megelőzési céllal rendszeresen érdemes ellenőrizni a hűtőrendszer tisztaságát, a fagyálló szintjét és állapotát. A motorolaj, a gyújtógyertya és az üzemanyag minősége szintén fontos. Az üzemanyagrendszer rendszeres tisztítást igényel, ahogyan a szívószelepek is. A befecskendezők porlasztási képét 80-105 ezer kilométerenként érdemes ellenőrizni, valamint az üzemanyagnyomásra sem árt olykor ránézni.

Ami viszont pozitívum, hogy az 1,4-es és1,6-os dízelmotorok is megbízhatóak, viszonylag jól bírják még a városi használatot is. A nagyobbiknál előfordulhat kokszosodás, de nincs bennük kettőstömegű lendkerék, így ennek felárával sem kell számolni. A kuplung viszont gyorsan fogy ezekben a dízelekben, viszonylag gyakran kell cserélni (kb. 150 ezer kilométert bír).

Időnként lehet gond a nyomásjeladóval, az EGR-rel, a légtömegmérővel, a tűzkarikákkal és az üzemanyagpumpával. Ami még a dízeleknél fontos, hogy 60-80 ezer kilométerenként ellenőrizni kell az izzítógyertyák állapotát.

A kézi váltók nem különösebben problémásak ebben a típusban, a duplakuplungos automata azonban nem szereti sem a dugóban araszolást, sem a túlzottan sportos vezetést, ezek korai meghibásodáshoz vezethetnek. Elektromos téren előfordulhatnak érintkezési problémák, illetve a testelési pontok oxidációja is jelentkezhet. A LED-es helyzetjelző vezérlőegysége hajlamos lehet a túlmelegedésre, a tolatókamera pedig beázásra érzékeny. A navigációs fejegység szintén képes időnként szokatlan hibajelenségeket produkálni. Az ablaktörlő mechanika motorja idővel elfárad, leéghet.

A belső szintén eltér a Kia kompaktjától, némileg silányabbnak mondható. Több a kopogós műanyag, jobban megkopnak az anyagok a használat során. A karosszéria hajlamos lehet a korrózióra, az elöl MacPherson, hátul Multilink kialakítású futómű azonban még a gyengébb minőségű magyar utakat is viszonylag jól tűri. Az első stabilizátorrudak gyenge pontok, a kormány esetében gyakori a nagyobb holtjáték. A kormányoszlop keresztcsuklója kilazulhat, és a kormánymű is kotyoghat, ha a háza elkopik. Nem ritka, hogy a csillapítócsillag cserére szorul, ilyenkor a vezérlőegység adaptálása is szükséges. Ez többnyire megszünteti a sávváltáskor jelentkező tapadó érzetet, a kormánymű kopogása is abbamarad, és az ESP hibajelző sem villan fel emiatt. Erre a szériára egyébként nem rendeltek el gyártói visszahívási akciót a Car Recalls adatai szerint.

Használt Hyundai i30-árak

A legolcsóbb második szériás példányok 1,6 millióról indulnak, míg a lista másik végén a jól felszerelt, a generáció végéről származó példányok vannak 4,6 millió forint körül. A Hasznaltauto.hu keresőjében a cikk írásának idején több mint 250 darab kettes i30 keresett új gazdát.

2025-ben a Datahouse adatai szerint 1188 darab második generációs i30-tulajdonosváltás történt a magyar használtautó-piacon, ezeknek csak 37 százaléka volt dízelmotoros, így elmondható, hogy a benzines változatok népszerűbbek. Jobb marketingje, kevésbé megosztó formája és a kezdeti 5 helyett 7 éves garancia miatt a Cee’d testvérmodell idehaza is népszerűbb volt új autóként. Ebből következően ugyanezen időszak alatt 70 százalékkal több, 2010 darab Cee’d-tulajdonosváltás történt. Az i30 egyébként olcsóbb is egy kicsivel.

Alkatrészárak és szervizköltségek

Hogy egy megközelítő képet kapjunk arról, milyen összeget jelent karbantartani egy ilyen , lássuk néhány fontosabb kopóalkatrész árát a nagy hazai alkatrészüzletláncok egyikében, mondjuk a Bárdinál. Egy szett első fékbetét a képeken is szereplő 1,4-es, 100 lovas kivitelhez a cikk írásakor a közepes minőségű Juratek márkából 9500 forint környékén van, a hozzá tartozó tárcsa pedig 21 ezer forint. Az első lengéscsillapítók ára Bilstein gyártmányból 77 ezer forint oldalanként, egy LUK kuplungszett kinyomócsapággyal pedig 81 ezer forint. Ezeknél persze olcsóbb és drágább megoldások is vannak, a felsoroltakat viszonyítási alapként érdemes tekinteni.

Ami a szervizdíjakat illeti, itt is Gábor segítségét kértük, hogy néhány fontosabb karbantartási és javítási munkára adjon ajánlatot. A GDI-benzinmotor koksztalanítása (szívósor, szelepek, fojtószelep tisztítása) nagyjából 150 ezer, a motor megbontásával járó dugattyútető megtisztítása további 50 ezer, az EGR hűtőjének tisztítása pedig 36 ezer forintba kerül. Az 1,4-es benzinesen a láncos vezérlés cseréje nagyjából 250-300 ezer forint, amelyben az alkatrészek is benne vannak. A kormányműben a problematikus csillapítócsillag cseréje nagyjából 40 ezer forintba kerül.

Praktikus autó tehát az i30, ferdehátú és kombi változata is sok embert ki tud szolgálni. Az ázsiója azonban itthon mégis alacsonyabb, mint a Cee’d testvérmodellé, ami egy kicsit összeszedettebb autó benyomását kelti. Annak ellenére, hogy a dízelmotorjai megbízhatóbbak, mint a benzinesek, mégis inkább utóbbira nagyobb a kereslet a használtpiacon.