Január volt, ekkor még azt gondolhattuk, a koronavírus valami szájbetegség, ami az implantátum körül okoz gondot, bár Kínából már szivárogtak szörnyű hírek. De Kína messze van és Gábor is messze lakott az autótól, ezért megkért, hogy nélküle vizsgáljak át egy 2010-es, benzines Hyundai I30 1,4 kombit.

Esett. Nem a legjobb időjárás átvizsgálni egy autót, de az élet nem mindig méznyalás. A kereskedő barátságosan fogadott és odakísért az autóhoz, majd magamra hagyott. Jobb ez így mindkettőnknek. Mindenki végezheti a maga dolgát és nem tartjuk fel egymást.

Bár jó pár karcolás volt a fényezésen, a festékréteget körbemérve, majd az autót megvizsgálva komoly sérülés nyomát nem láttam. Sosem szabad csak a műszer után menni, mert a rétegvastagság-mérés nem mutatja ki a színhelyes bontott elemmel végzett javítást vagy a gyári festékréteghez közelire fújt fényezést. A hátsó sárvédőket javították, de a rétegvastagság nem volt jelentős és a lényeg, a vázszerkezet érintetlen volt.

Sem a Hyundai, sem a Kia újabb autóira nem jellemző a karosszéria korróziója (annál inkább a futóműé), kivéve pár jellemző pontot. Ilyen a hátsó ajtón a felső gumikéder sínje, ahol megáll a víz a tömítés mentén. Nem tudom, mit csinálhattak a gyárban, amikor az ajtókat fényezték, de jellemzően ezek a sínek erősen rozsdásodnak és általában csak az egyik, többnyire a jobb oldalon. Ki érti ezt?

A futómű rozsdás volt, de ez megszokott a használt Hyundai I30-on és testvérmodelljén, a Kia Cee’d ED-n. Vannak extrém esetek, de ez még nem érte el a kritikus pontot. A sógoroktól és a Németországból érkezett példányokat jobban csámcsogja a rozsda.

Gyakran kirohadnak a klímahűtő lamellái is. Ilyenkor, bár még működik a légkondicionáló, a csökkenő kapacitású hűtőnek meg vannak számlálva a napjai. A motor alatti bölcső (segédkeret) első része berogyott. Valószínűleg fennakadhattak egy padkán, ez okozta a sérülést.

Beültem és kipróbáltam az elektromos rendszereket. Ezeknél az autóknál nem jellemző hibák tömkelege, de itt más volt a helyzet: az ablaktörlő egyáltalán nem törölt, a jobb első ablak nem működött a vezető oldalról, a légzsáklámpa világított (a jobb oldali ülésfoglaltság-érzékelő hibája miatt). Mindkét első ülés kiszakadt az ülőlapnál. A kormányt frissen bőrözték.

Tudnivalók a használt Hyundai I30-ról

2007 és 2012 között készült a Hyundai I30 FD vagy FDH kódnevű első generációja, ötajtós és kombi karosszériával (cw, azaz crosssover wagon). A kombi 415-1395 literes csomagtartója sokkal kisebb a testvérmodell Kia Cee’d ED kombiénál, amelyről itt olvashattok részletes használtautó-bemutatót. Az I30 modellfrissítése 2010 nyarán volt, amit hatszögletű és az addiginál nagyobb alsó levegőbelépő-nyílásról illetve a motorházfedél alsó éle alatti helyéről a hűtőmaszk közepére költöztetett krómcsíkról lehet felismerni.

A típus műszakilag és elektromosan rendkívül megbízható, az egyszerű technikának és a koreai precizitásnak köszönhetően, de ez nem jeleni azt, hogy perpetuum mobile módjára ráköltés nélkül örökké fog menni és nem lehet szétrúgni, tönkretenni. A Hyundai és Kia különböző autói rendkívül népszerű használt autók hazánkban, egyszerűségüknek, megbízhatóságuknak köszönhetően. Akinek ezek az értékek a legfontosabbak, bátran ajánlható a koreai márka bármelyik modellje.

Műszaki szempontból teljesen mindegy, hogy Kiát, vagy Hyundait vásárolunk, ugyanazokból az alkatrészekből szerelték össze őket. Csupán az esztétika, a kinézet változott valamelyest. Akiknek számít az utazási komfort, a belső tér anyagainak kellemes minőségérzete, a jó futómű és némi „élet” az autóban, azoknak nem ajánlanám. Közlekedőedénynek ideális annak, aki velem szemben nem úgy gondoljam, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy unalmas autókat vezessünk.

2008-tól az első Hyundai I30 (2007-2012) az európai piac számára nem a koreai Ulsanban, hanem a frissen felhúzott csehországi gyárban készült, a következő motorokkal: A benzines motorok mind 16 szelepesek (DOHC) és szívó-kipufogó oldalon változó szelepvezérlésűek (CVVT). A kétliteres benzines és a 2.0 dízel is szíjas szelepvezérlésű, a kisebb hengerűrtartalmú benzinesek és dízelek vezérműláncosak.

Gond elsősorban a benzinesek láncával szokott lenni, nyúlás, zörgés, szakadás is előfordul. A dízelek közös nyomócsöves (common rail) üzemanyag rendszerűek változó geometriás turbóval és köztes hűtővel. Az 1,6 literesek nagy előnye hogy nincs bennük kettős tömegű lendkerék. A 90 lóerős verziót Magyarországon is forgalmazták, de sok példány került be külföldről is. Ezeket az LP (csekélyebb töltőnyomású) típusokat fix lapátgeometriájú turbóval szerelték, ezért egyszerűbbek. A dízelek üzemanyag-ellátását a Bosch szállította, amihez van itthon javítóipar.