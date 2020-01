Az úrnak az alábbi választ küldtem: „Kedves Gábor! Az E10 üzemanyagot alig több, mint két hete vezették be hazánkban, ezért hosszú távú tapasztalatról nem beszélhetünk. Az Ön motorjában az előgyújtás mértékét a motor vezérlőegysége szabályozza. Az üzemanyagban megnövekedett bioetanol-arány miatt magasabb előgyújtásra van szükség, amit az ECU-nak automatikusan változtatnia kellene. Mivel az előgyújtás mértékét csak bizonyos keretek között lehet szabályozni, amennyiben valamiért az Ön motorjában határértéken volt a szabályozás, elképzelhető, hogy a motorvezérlő nem tud az előgyújtás-szabályozással utánamenni az E10-nek. Ez azonban nem az új üzemanyag baja, hanem valamilyen hiba az ön motorjában. Én első körben gyújtógyertyákat cserélnék. Amennyiben megmarad a kopogás, nézesse meg az autót szakemberrel! Üdvözlettel, Varga Tibor”

Mivel temérdek aggódó kérdést kapok, első nekifutásra végiggondoltam, milyen alkatrészekből áll egy befecskendezős benzines motor üzemanyagrendszere. Próbáltam rájönni, hogy milyen drága, vagy bonyolult alkatrésznek árthat az a plusz néhány százaléknyi bioetanol?

Ehhez érdemes végiggondolni az üzemanyag-ellátás alkotóelemeit:

• üzemanyagtartály (lehet lemez vagy műanyag),

• üzemanyag-szivattyú (üzemanyagtartályban vagy külön),

• gumicsövek,

• fémcső,

• megint gumicsövek,

• közös nyomócső (merthogy a benzines autóban is ez van általában),

• befecskendező-szelep (injektor),

• szívócsatorna,

• egyes helyeken gumi tömítőgyűrű.

A bio etil-alkohol jellemzőiről oldalakat lehetne írni, de számunkra a bioetanol két negatív tulajdonsága fontos:

• megtámadja, oldja a gumi alkatrészeket,

• az alkohol magas vízmegkötő hatása miatt korrozív hatású (mármint a 95-ösben megkötött víz).

Esetünkben az etil-alkohol csak egy elem a több mint 400 összetevőből, amik a konyhakész benzint alkotják. A gumialkatrészek nem örök életűek, és elsősorban nem a bioetanoltól mennek tönkre, hanem a 15-20 év használattól. Való igaz, hogy a bioetanol jelenléte az üzemanyagmixben felgyorsíthatja a gumi alkatrészek öregedését, de ez nem mér csapást az autód üzemképességére.

A benzin összetétele

A benzin pontos összetételét nem tudjuk tételesen bemutatni, hiszen egyrészt ez üzemanyag-társaságonként bizonyos mértékig eltérő lehet, másrészt a legszigorúbb üzleti titok a pontos összetevők tételes listája és ezek aránya, mennyisége. De mivel néhány tételnek jogszabály által előírt mennyiségben kell jelen lennie, ezekről és néhány további adalékról is tudomásunk van. Általánosságban is elmondható, hogy a motorbenzin több mint 400 alkotóelemből áll.

Most már ugyan közel 10% bioetanol tartalommal, de például az olefintartalom maximális mennyisége 18%. Bár most az etanol a mumus, az olefin inkább ludas például az üzemanyag kocsonyásodásáért, amit a hideg, és a használat mellőzése csak katalizál. Indokolatlan az E10 miatti korróziótól való félelem. Az etanoltartalom megnövekedésével elvileg megnőtt az oxidációs hajlam, de épp ezért az üzemanyagban már eddig is jelen lévő, antioxidáns hatású vegyületek jelenlétét is növelték, hogy a korrodáló hatás ne, vagy számottevően ne emelkedjék. A benzin összetevői továbbá: paraffinok, olefin vegyületek, ciklohexán, benzol, toluol, orto-xilolok, meta-xilolok és para-xilolok, antioxidánsok, kén (minimális, 10 ppm), ólom (igen, az ólommentesben is jelen van minimálisan: 5 ppm), oldószerrel mosott gyantatartalom, aromás szénhidrogének, súrlódáscsökkentő és lerakódásgátló adalékok, reakcióképesség csökkentő adalék.