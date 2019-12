Az Európai Unió 2011. január elsejével hatályba léptetett Üzemanyag-minőségi Irányelve lehetővé (de nem kötelezővé) teszi, hogy az EU egyes tagországai 10% etanolt keverjenek az üzemanyaghoz. A fenntarthatóságot szolgáló direktívát még 2018 nyarán is csupán négy országban vezették be, 2020. január elsejétől viszont nincs kecmec: Magyarországon is kötelezően megjelenik az E10-es – azaz egytized rész etanolt tartalmazó – 95-ös benzin.

Ez környezetvédelmi szempontból örvendetes (ennyivel kevesebb kőolaj-származékot égetünk el utazásaink során), viszont számos korosabb autó, illetve bizonyos, az etanolra nem felkészített járművek esetében mechanikus problémákat okozhat az üzemanyagba adagolt alkohol. A probléma nem csekély: amennyiben olyan autóba tankolunk E10-es üzemanyagot, amely azzal nem kompatibilis, az európai autógyártók szövetsége, az ACEA tanácsát követve a legjobb leereszteni az üzemanyagot és újratölteni a tartályt más, engedélyezett minőségű benzinnel.