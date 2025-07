Vannak emberek, akiknek az autó annyira fontos csak, mint nekem a kenyérpirító vagy a mosógép: működjön úgy, hogy minél kevesebbet kelljen vele foglalkoznom. Az autóipar számukra optimális közlekedőedényeket is kifejlesztett, amilyen a Toyota Prius II-III-IV, a Dacia Spring vagy a Nissan LEAF.

És vannak emberek, akiknek az autózás szenvedély és örömforrás, akik nem tudnak lélektelen autókban létezni. Nekünk ez a kényszer sokba kerül, de az autótól, ha szereted, a függetlenségen túl sok mást is kapsz, legyen a gép bármilyen korú, teljesítményű és gyártmányú. A lélekemelő használt autók sorában a BMW 535d, a V8-as Chrysler 300C, a Honda S2000 és a Nissan 350Z után a Renault Clio III RS következik. Egy hot hatch a napi járós élményautók zenitjéről, amilyen nem lesz többé.

Röviden ‒ Használt autó: Renault Clio III RS Mi ez, és mi történt vele a gyártása során? 2006‒2012 között gyártott sportverzió a harmadik generációs Clióból, Renault Sport fenomenális kisautója pörgős szívómotorral, fantasztikus futóművel. Modellfrissítés 2009 tavaszán, ekkor 197 helyett 201 lóerős lett a motor. Melyik motor jó bele? Egyenértékű a 197 és a 201 lóerős motor, bár utóbbinak picit jobb a nyomatékleadása a változó szívó oldali vezérléssel. Mennyibe kerül?

Nagyjából 3,6 és 5,5 millió Ft között szórnak az árak, sajnos alig van már eladó RS Clio. Mi van helyette? Élményben hasonlóan menő a turbós Fiesta ST, de az sem ennyire gyors kanyarban, megbízhatóságban viszont az összes turbómotoros konkurens elvérzik. A 2010 utáni Swift Sport messze nem ilyen komoly sportgép, de legalább strapabíró.

Modelltörténet: nagy ugrás a III-as Clio

2005-ben az új Clio a Renault-Nissan konszern B-padlólemezére váltott, amivel ők is elmozdultak a tisztán városi autótól a kompakt, de teljes értékű kisautók felé, amerre a Fabia I után a Grande Punto és a 207 is fejlődött.

Elődjénél 174 milliméterrel hosszabb a harmadik generáció, 69-cel szélesebb és 59-cel magasabb. Új adottságaival javult a biztonság, nagyobb lett a csomagtér és az utastérben is sokkal több a hely a korábbinál. Viszont a súly is nőtt, a forgalmi szerint 1260 kg-ra, ami egy RS-nek sosem használt.

Cserébe a motor is jóval erőseb lett a 169-172 lóerős elődnél. 2009-ig 197 lóerős az 1998 köbcentis négyhengeres, 2009-től a módosított hengerfejjel és a folyamatosan változó szívószelep-vezérléssel 201 lóerőt ad le.

Egyformán 215 Nm a nyomatékmaximum, ami a 2009 tavaszi modellfrissítéssel sem változott, de eltérő a felépülése és a csúcsérték 5500 helyett 5400-on mérhető.

A végsebesség alig módosult, 223-ról 225 km/órára nőtt, ennél fontosabb pszichésen, hogy a fajlagos teljesítmény a 100 lóerő/liter határ fölé emelkedett. A faceliftet bemutató sajtóközlemény alkotói hadilábon álltak a számokkal, de a Vezessnél kibogoztuk az összekuszált szálakat.

Szem nem marad szárazon

Cup-csomaggal ez az a GTI, amitől szem nem marad szárazon, ha kanyargós országútra érünk vagy benevezünk vele egy pályanapra. A Clio RS a legpengébb sportmodell volt a kategóriájában. Bár a hátsókerék-hajtás a középmotoros Clio V6 sajátossága maradt, az RS Clio elsőkerék-hajtással is igazi élményautó.

A tulajdonos véleménye: Vrabecz József Doda, Renault Clio RS 2007, 66 296 km Először a Hungaroringen, a WSR népünnepélyén láttam Clio III RS-t és teljesen beleszerettem a hófehér autóba. Az első azonban Clio II RS Ragnotti lett, sportfutóművel és versenyüléssel. A pályanapokra lábon vittem, de többet ment versenypályán, mint közúton. A kormánymű áttételgyorsítót kapott, hogy kisebb mozdulatokkal lehessen irányítani és gyorsabban reagálhassak, amikor elkönnyül a fara. Bár a Renault Sport Clio III szépen fordul, nem ráz annyira, sokkal jobb a futóműve, sokkal jobb a váltója, nekem túlságosan gran turismo lett. Kiveszett belőle az a szenvedély, ami a kettesben megvolt. Ehhez hozzájárul az is hogy súlyban a 3-as bőven hátrányban van. Nőtt a fék, a tárcsa, a felni a gumi, a kaszni, ez mind súly, amit cipel magával. Ezzel együtt ár/élmény arányban rendkívül jó az a csomag, amit a Renault RS-modellek nyújtani tudnak. Nem feltűnő, nem csillivilli autók, nulla-százon mindig van gyorsabb náluk. Egyszer a Kakucsringen egy Subaru-napon megjöttek a 400 lóerőre tuningolt STi WRX-ek és kérték, hogv szabadítsuk fel a pályát, hadd haladjanak a maguk tempójában. Aztán az elsőkerék-hajtású, 197 lóerős Cliókkal halomra előztük az összkerekes Subarukat, mert annyira klassz a Cup-csomaggal a futómű. Az enyémben utólagos önzáró differenciálmű, GT Performance sportkipufogó és ültetett Eibach-futómű van. Jóllehet ez egy 66 000 km-es, törésmentes, magyarországi autó, sosem fog annyit érni, amennyibe nekem került az átalakításokkal, az új fékekkel, a porfújt alkatrészekkel, a rengeteg javítással és cserével, de számomra ez a szívómotoros autó a hot hatch fejlődésének a csúcspontja. A hétköznapok izgalmasak vele. Várom, hogy végre beleüljek és várom, hogy kiszállhassak. Hangos, kemény, ráz, feneketlen kút a tankja ( 10-12 l/100 km ), macerás a ki- és a beszállás, folyton az utat kell nézned a gödrök miatt – ez mondjuk csak Magyarországon van így:-( – és alig várom, hogy bemászhassak a kemény üléseibe és felmelegedjen a rozsdamentes rendszer, amitől elmélyül a hangja, hogy az ideális íven kanyarodva érezzem a gumi csúszáshatárát a szerpentineken (ahová való) és vehessem a 100-as benzint és persze, hogy lemoshassam róla a pálya porát és a guminyomokat. Amikor pedig megállunk a szervizelését végző Ézsiás Csabival, vicces nézni, hogy mennyire megnézik főleg a külföldiek a két közel 20 éves piros kis Cliót és nem is sejtik, hogy mire is képes a kis kocsi-nagy motor kombó. Ez szerelem…

Nagyon ritka, hogy egy sportverzió ennyire ellép az alapját adó autótól. Ez nem egy ültetett kiskocsi erős motorral és csinos kiegészítőkkel, sokkal több van mögötte. Az orrban külön levegőkilépőkön távozik a forróság a motortól és a fékektől. A normál Clióhoz képest elöl 48, hátul 50 mm-rel nagyobb a nyomtáv, egy centivel hosszabb a tengelytáv, a felhajtóerőt rendes diffúzor és hátsó tetőlégterelő csökkenti.

Rövidebb az első három fokozat áttétele, amit tetéz a feláras Cup-futómű, amivel az autó a sima RS-hez képest is alacsonyabban ül még 7 mm-rel, még keményebbek a lengéscsillapítói és közvetlenebb a kormányzás.

Az eredmény egy sportmodell, amiből gyorsan legenda lett. A Renault Sport vértezetével a Clio fenomenális autó, pedig nincs is benne önzáró differenciálmű. Jó gumikkal nem túrja az orrát és a futóművel lehengerlő a tapadása.

6,9 mp a gyorsulás 100-ra, a fent kinyíló motor pont elég az autóhoz, a kihúzatással feltüzelhető négyhengeres morgása a kipufogó üvöltésével tökéletes aláfestés az erdei száguldáshoz.

Fogyasztás: átlagosan 9,5 liter alatt

Csak szakmai alázatból írtam be külön a 197 és a 201 lóerős motorverziót a Spritmonitoron, abban a hiszemben, hogy semmi különbség nem lesz köztük. Kis eltérés azért van, előbbivel 9,45, utóbbival 9,06 liter a használt Renault Clio RS átlaga százon. Az erősebb motor annak ellenére fogyaszt kevesebbet, hogy kevésbé szennyezheti a környezetet, mert a 2009 után érvényes Euro 5-ös szabvány teljesítéséhez tisztábban kell működnie.

Szerviztapasztalatok: jól tartani nem olcsó

Ahhoz képest, milyen csodálatos alkotás és mennyi örömöd telik benne, a Clio III RS karbantartása és javítása nem kerül horrorisztikus összegbe, tényleg nem pénztemető. De a stabil szívómotor ellenére véletlenül se a sima hármas Cliók fenntartási költségeiből induljatok ki, mert ez nagyon más autó és nagyon más igénybevétel éri – hangsúlyozzák az E-Motors Kft. szakemberei, akiket a szerviztapasztalatok összegyűjtéséért felkerestem.

A legfontosabb, amit megtanultam tőlük, hogy a Clio III RS egy drága kocsi, legalábbis ahhoz képest, amit sokan még azok közül is hisznek róla, akiknek van ilyen autójuk.

Nem megvenni drága, hanem igényesen, eredeti kvalitásait megőrizve fenntartani. Ez csak úgy működik, ha akkor is hajlandó vagy gyári alkatrészt használni, amivel az utángyártotthoz képest az árkülönbség nagyobb, mint egy olajszűrőnél vagy fékbetéttel.

A Clio III nem szokott rozsdásodni, bár egy-egy osztrák autó okozhat meglepetést. Többnyire ezeken is csak a csomagtérajtó belső éle korrodál, ahol a lemez visszahajtásánál megkezdi a nedvesség, de a hármas Cliók nagy túlélők.

Golyóálló motor, érzékenyebb váltó

Az F4R 830 vagy F4R 832-es kódjelű szívó négyhengeres nagyon jó konstrukció. Jól viseli az igazán durva terhelést is, ha a pályázni járó tulaj nem nyújtja túl az olajcseréket.

A közúti-zárt pályás használat arányától függően 4000-8000 kilométerenként javasolt olajat és olajszűrőt cserélni. A szíjas vezérléskészlet normál használattal 6 év vagy 120 000 km után esedékes cseréjéhez is csak a gyárit éri meg beszerezni, ami a vízpumpára is igaz.

A hajtásláncban a sebességváltó a bizonytalanabb pont. „Tapasztalataink szerint a kettes és a hármas szinkronizálása szokott a leggyakrabban elkávézni” – hangzik a mestermérleg. A kettesbe áttépett váltókarral nagyon kevés idő marad egymáshoz lassítani-gyorsítani a fogaskerekeket, a hármassal az is gond, hogy kapcsolása a H-kulisszában irányváltással jár együtt, miközben a pilóta villámgyorsan akar váltani.

Alapértelmezésben a Renault Sport nyitott differenciálművel bocsátotta útra a III-as Cliókat, utólag tudsz önzáró differenciálművet venni hozzá, ami a beépítéssel együtt elég nagy invesztíció, de az eleve zseniális autó még jobb lesz tőle.

Egy Torsen-típusú sperr átszámítva nagyjából 450-600 ezer forint körül szerezhető be. Használtan óvatosnak kell lenni a sperrdifis RS Cliókkal, mert az önzáró hatást adó lamellák bronz kopadéka szennyezi a váltóolajat és gyorsítja a fogaskerekek, szinkronok elhasználódását.

Nagyon más a futómű

Az RS futóműve nagyon más, mint a kisebb motoros Renault Clióké, eltérőek a könnyűfémötvözet lengőkarok és a szilentblokkok is. A szilentek szimmetrikusak, így a jobbos és a balos lengőkarba használható ugyanaz. A hátsó féktárcsákat itt is kerékagycsapággyal együtt kell cserélni, mint sok más Renault- és Dacia-modellen.

Cserére szorulhat az első csonkállvány, mert a rázókövektől vagy idővel az úthibáktól is tönkremegy bennük a kerék elfordulását biztosító ágyazás. Ügyfeleink autóiban és a saját Clio III RS-sel is az a tapasztalat, hogy 60-80 ezer km-t néhány versenypályás bevetéssel is elmegy.

Élettartamát azzal nyújthatjátok meg, ha a porvédő állapotára odafigyeltek, repedt porvédővel az egyébként stabil öntvénybe bejutó szennyeződésektől az autó elkezd recsegő-ropogó hangokat produkálni, ahogy tekered a kormányt és a kerék elfordul a házában – mesélte Égle Dániel és Ézsiás Csaba, az E-Motors újpesti szakműhelyében a Clio III RS szervizeléséről.

Felfelé mennek az árak

Aki időben gondoskodott a Clio III RS-ről, elégedetten szemlélhette, ahogy az autó kicsúszott a 2-3 milliós sávból és felfelé kúszott az értéke. Most már 3,5-4 millió forint a belépőszint a HaHun nagyjából 180-250 ezer kilométeres óraállással és 5-6 millió forintba kerülnek a lényegesen kevesebbet futott autók.

A valódi gond nem csak az ára, hanem a kínálat megritkulása: egyszerre csak 5-8 autót hirdetnek és akinek van egy olyan gyöngyszeme, amilyen a cikkhez fotózott példány, annak esze ágában sincs megválni tőle. Nem is érdemes, mert a felfelé mozduló árakból sem jön vissza a ráfordítás, ha jó helyen és csak gyári alkatrészekkel javíttatod.

Semmi nincs, ami ezt tudná

Fájóbb kérdés, hogy mit vennél helyette? A 207 1,6 Turbo és a későbbi 208 GTi sehol nincs tőle és rákfenéjük a láncbeteg, kokszolódó Prince-motor.

A DS3 Racing jó lenne, de abban is ugyanez a motor van. A puhány Polo GTI-t egy lapon sem lehet említeni vele, a kortárs Fabia RS turbós-kompresszoros motorja köztudottan messze kerülendő, arról nem beszélve, hogy maga az autó is messze van a Cio RS kvalitásaitól.

Egyetlen konkurens mérhető hozzá élményben, a 2008 utáni Fiesta ST, mert az hasonlóan érzéki, nagyon él, nagyon gyors és van belőle ST 200 is. Sajnos a közvetlen befecskendezéses turbómotor hajlamos a szelepkokszosodásra, jelentős tétel a nagynyomású benzinpumpa cseréje és gond a hűtőfolyadék eltűnése, vagy a kiegyenlítő-tartály vagy a hengerfejtömítés hibája miatt.

Vezethetősége és megbízhatósága egyedülállóvá teszi a használt hot hatch mezőnyben a Clio RS-t. Egyre kevesebb forog belőle, ha még szeretnéd átélni, amit tud, lépj minél hamarabb! Különben úgy járhatsz vele, mint a Honda S2000-rel, a bukólámpás Mazda MX-5-tel, a 944-es Porschével vagy a Citroën Kacsával, az E30-as BMW-vel meg a Lancia Delta HF Integraléval. Megdrágul, kiveszik és eltűnik a horizontról.