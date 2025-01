Nem véletlenül bővült négymilliósra a járműállomány Magyarországon, sokszor csak autóval oldható meg élhető módon a közlekedés, főleg a nagyvárosokból és Budapestről kilépve. Olvasóinknak először 500 ezer forint körül és egymillió forintig segítünk használt autót nézni, aztán hosszú utakra ajánlunk friss autót ötmillió forint körül.

Milyen használt autó vegyek félmillió forintból?

Kedves András!

Kellene nekünk egy 2. autó. Naponta maximum 40 kilométert menne, Debrecenig és vissza Józsára, aminek a fele országút, a fele város. A keretösszeg a gond: 500 ezer forint, és ez a plafon. Mit ajánlanál? Nem opció a szépség, sem az extrák. Aránylag megbízható legyen, ne egyen sokat, talán klíma lehet benne. Egyetlen kikötésünk van: a feleségem régi Suzuki Swiftet nem enged be az udvarra, bármi más lehet.

Köszönettel, Ollári Tivadar

Bevált használt autók, amelyeknek nem szállt el az ára 1 /20 Fotó megosztása: 2 /20 Technikája strapabíró, a sárvédők az ajtók rozsdásodása viszont gond lehet az I-es Focuson Technikája strapabíró, a sárvédők az ajtók rozsdásodása viszont gond lehet az I-es Focuson Fotó megosztása: 3 /20 Ajánlható a Ford Fusion egymillió forint alatt használt autót keresve Ajánlható a Ford Fusion egymillió forint alatt használt autót keresve Fotó megosztása: 5 /20 Igazán jó a Fusion variálhatósága a lehajtható jobb első üléstámlával Igazán jó a Fusion variálhatósága a lehajtható jobb első üléstámlával Fotó megosztása: 6 /20 Hibaforrás az 1,2 literes, sorhármas Fabiákban a silány vezérműlánc Hibaforrás az 1,2 literes, sorhármas Fabiákban a silány vezérműlánc Fotó megosztása: 7 /20 Aranyos és megbízható használt autó, de ötből csak 3 csillagot kapott a FIAT Panda az Euro NCAP-teszten Aranyos és megbízható használt autó, de ötből csak 3 csillagot kapott a FIAT Panda az Euro NCAP-teszten Fotó megosztása: 9 /20 Nem magas az ázsiója, de remek használt autó az ötcsillagos töréstesztű Renault Modus Nem magas az ázsiója, de remek használt autó az ötcsillagos töréstesztű Renault Modus Fotó megosztása: 10 /20 Viszonylag kevés pénzért ad megbízható technikát és elég sok helyet a Suzuki Wagon R+ Viszonylag kevés pénzért ad megbízható technikát és elég sok helyet a Suzuki Wagon R+ Fotó megosztása: 11 /20 Tényleg jó, de eléggé túlértékelt hazsnált autó a Honda Jazz. Lépcső háttal, City néven olcsóbb lehet Tényleg jó, de eléggé túlértékelt hazsnált autó a Honda Jazz. Lépcső háttal, City néven olcsóbb lehet Fotó megosztása: 13 /20 Jól variálható a Modus utastere az okos hátsó üléspaddal Jól variálható a Modus utastere az okos hátsó üléspaddal Fotó megosztása: 14 /20 Fotó megosztása: 15 /20 Széles a választék a 6Y kódjelű, első generációs Škoda Fabiából Széles a választék a 6Y kódjelű, első generációs Škoda Fabiából Fotó megosztása: 17 /20 Halk és takarékos az 1,5 literes dízelmotor Halk és takarékos az 1,5 literes dízelmotor Fotó megosztása: 18 /20 Átgondolt kombi, a Golffal és az Octaviával együtt, csomagtérméretben is az élmezőnyben van Átgondolt kombi, a Golffal és az Octaviával együtt, csomagtérméretben is az élmezőnyben van Fotó megosztása: 19 /20 Hosszú távok megtételére nincs jobb a dízelnél Hosszú távok megtételére nincs jobb a dízelnél Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Kedves Tivadar!

Köszönöm az egzakt koordinátákat, ez mindig megkönnyíti a gondolkodást. Életed társa a Suzuki Wagon R+-t beengedi? Mert megbízhatóság-ár arányban talán a legjobb autó. A testvérmodellje, az Opel Agila volt törésteszten az Auto Motor und Sportnál és 4/3 csillaggal, elég jó eredménnyel zárt. A Vagyonőr helyett a kortárs Opel Agila nem megoldás, mert az első generációsban a láncproblémás Opel-motorok vannak. Írtunk róla használt autó tesztet, ami segíthet a mérlegelésben.

De az olcsó használt autók között a Wagon R+-nál sokkal szívderítőbb egy Focus I. Én azt vennék a saját pénzemből, lehetőleg 1,4-es benzinest. Az 75 lóerővel már nem halott és takarékosabb, mint a szintén jó 1,6-os.

Egymillió Ft alatti használt autót keresve szeretem a Škoda Fabia-VW Polo-SEAT Ibiza triót. Közülük a Polo kicsit túlértékelt használtan. Vannak belőle hátsó kartámaszos verziók, ami számomra egy kiskocsiban nagy varázslat, de többe kerül a testvéreinél. Az Ibiza kényelmetlenebbül rugózik és a Fabiából sokkal több van, könnyebb belőle egy épkézláb autót találni.

Itt az 1,2-es háromhengeres a vezérműláncgondok miatt nem szimpatikus, az 1,4-es szíjas négyhengeres sokkal kulturáltabb kocsi.

A Fabia felnőtt kisautó, jók az alkatrészárai és a 75 vagy 80 lóerős 1,4 16V egy egész stabil motor, leszámítva a hengerfejtömítést, de az sem mindegyikben rossz. Az olcsó használt Škoda Fabiák irgalmatlanul mezítlábasak tudnak lenni, az Elegance és a Sport vonzó kivitel, bár mindkettő nagyon ritka.

A hetedik generációs Honda Civic is tetszene 500-600 ezer Ft körül, ha sikerül találni egy nem rozsdásat. A Civicről itt olvashattok használt autó tesztet és videót is csináltunk róla. A motorok közül az 1,4 literes sem gyenge, 90 lóerővel beválik a Civic mozgatására.

Ha költséghatékonynak kell lenni és pár évre kell az autó, akkor csak benzin-gázos használt autót vennék, amelynek legalább 6-8 éve van még a tartály eredendően 10 éves érvényességéből.

Üdv, Szörényi András

Anyataxi 600 ezer és 1,2 millió Ft között

Tisztelt Szörényi András!

Anyataxinak és városi benzines autót keresek 3 gyerek mellé. 4 vagy 5 ajtós, 5 személyes. Az sem baj, ha bírja az autópályát, de inkább a városi használat lenne a fő felhasználás.

Ahogy néztem, úgy nagyjából 600-700e forinttól vannak értelmezhető autók, kérdés, hogy ezek mennyire az alsó szegmensei az adott típusnak? A legeslegfelső összeg 1 200 000 forint.

A lehető legmegbízhatóbb motorú és lehető legbiztonságosabb autót keresem, és nem baj, ha minél fiatalabb. Legyen benne még klíma, nagyjából ennyi. A franciákat kilőném, mert tartok tőle, hogy az idős(ödő) francia autóknál az elektromos bajaik előjönnek.

A Mazdákat a rohadás miatt kihagynám. Opel Merivát egyéni preferencia alapján egyáltalán nem szeretnék venni.A kommersz választék, amiket néztem és számomra szóba jöhetnének:

Honda Jazz I 1.2 – 1.4,

Suzuki Swift 2004-2010 1.2 – 1.3

Suzuki SX4 1.5,

Ford C-Max, Focus, Focus C-Max,

Fiat Grande Punto, Punto, Linea, Panda, Bravo.

Nissan Micra 1.2

A Nissanoknál és főleg a Fiatoknál meglepő, hogy viszonylag nagy számban vannak első blikkre jónak tűnő autók egészen jó áron. Nem tudom, hogy ez alulértékeltségből fakad vagy borzalmasan rossz a konstrukció és beárazza a piac, mint egy hírhedt Prince-motoros autót?

Az a kérdésem, hogy Ön milyen benzines autókat ajánlana a fenti preferenciák alapján? Vagy ami nem került a szemem elé és kiváló választás lenne? Esetleg egy alulértékelt titkos favorit? Megtenné, hogy leírja nekem az ajánlott gyártási időt ajánlott motort részletesen? Sajnos nem értek hozzá, csak próbáltam utánanézni mik jöhetnek szóba.

Köszönettel, S. Katalin

Kedves Katalin!

Az a jó hír, hogy az adott korlátok között szerintem jó autótípusokat választott. Az elküldött autókból az SX4 és a Focus tűnik az optimálisnak. Suzuki a fenntartási költségeiben jobb, a Focus kényelme és vezethetősége miatt.

Punto limuzinként a FIAT Linea észszerű autó, jó alkatrészárakkal, a maga korszakán belül többnyire gazdag felszereltséggel és az 1,4 T-Jet esetében kiváló, megbízható motorral. A facelift utáni Punto II-ből az elküldött autót kicsit drágának érzem a kocsi színvonalához képest.

Vele szemben a Grande Punto fő, talán egyetlen hátránya a lomhaság a nagy súly miatt. Az 1,2-es motorral az elődje teljesen elfogadhatóan megy, a Grande Punto viszont lomha. De ötcsillagos a töréstesztje, nagy belül, az 1,2-es motor józan kompromisszum, arról sem beszélném le. A kormányszervo hibája várható, ha még nem javították, de ez ne legyen kizáró ok. Minden használt autónak van ilyen-olyan baja. Az alábbi cikkben olvashat részletesebben a Grande Puntóról használt autóként.

Háromcsillagos töréstesztjével biztonság szempontból esik ki a 169-es FIAT Panda, bármilyen vidám, praktikus és olcsón fenntartható használt autó is.

2002 utáni Nissan Micra, a K12-es modell nem túl tartós autó, a benzines motorok viszonylag gyakori hibája a vezérműlánc megnyúlása, ami más japán kisautókra nem jellemző. A 2004 után utáni Swiftet sokkal jobb választásnak tartom. A Swiftből a sebességváltó nyelestengelycsapágyának hibája az 1,3-as és az 1,5-ös motort is érinti, de ennek javítása nem a világ, ahogy a blokkolásgátló hidraulikatömbjének felújítása, cseréje is kiköhöghető.

Ha meg tud barátkozni a formájával, akkor a Jazz helyett először inkább a Honda City limuzint nézném meg, mert valamivel kevesebbe kerülhet. A belső tere ugyanolyan jól variálható és egyformán tágas, a csomagtartója tér el. Ha munkaautót keresnék magamnak egymillió körül, nálam dobogós volna. A használati értéke velem feledtetné a külsejét, de az azért ebben az árkategóriában is fontos, hogy valamennyire szerethető autója legyen és megértem, ha a City kívül van az esztétikai minimumán.

Sokra tartom használt autóként az Ön által választott Fordokat. Hiányzik viszont közülük a Ford Fusion, amely egymillió Ft alatti használt autóként stabil kedvencem, Önnek is jó szívvel ajánlom. Elég belőle az 1,4-es benzines, sőt, az lenne az optimális Egy lány unokatervérem a javaslatomra vett egyet két kamaszgyermek mellé és nagyon bevált nekik is. A Fusionről is írtunk már használt autóként.

Mindenkinek vannak preferenciái, pszichés kényszerei az autóvásárlás kapcsán, ezek közül sok érinti kedvezőtlenül a francia és az olasz autókat. Mivel a piac lejjebb nyomja az árukat a velük műszaki állapotban összevethető ázsiai és német autókénál, emiatt törvényszerűen rosszabb Jazzt kap ugyanannyi pénzért, mint Renault Modust.

Nekem viszonylag modern, kevés pénzből fenntartható, olcsón megvehető, élhető belső terű és szerethető autóként a Renault Modus a favoritom, jelentős részben azért, mert kiváló a korrózióvédelme és ötcsillagos a töréstesztje, tehát a biztonságossági kritériumnak is jól megfelel. A Renault benzines motorjai a kategória legjobbjai közé tartoznak, némi leegyszerűsítéssel csak a japán márkák szívó benzinesei mérhetők össze velük temperamentum, élettartam és fogyasztás terén. Külön előnyök, hogy egyáltalán nem jellemző rájuk a fokozott olajfogyasztás, mint oly sok japán benzines szívómotoros autóra.

Az olajevés nagyrészt a hazai autótartási kultúra következménye, és ez megint leegyszerűsítés, de a szabadpiacon elérhető autók közül nagyon sok japán autót sújt, az érintett autó lehet Mazda, de Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota, mindegy. A másik gondom az olcsó japán autókkal a rozsdásodási hajlam. Rendre beigazolódik, hogy a francia és az olasz autók gyári rozsdavédelme sokkal alaposabb, elsősorban a 2002-2005-től bemutatott autók esetében.

Nagyon sokat csökkenthet az autózás költségein, ha autógázra átalakított használt autót vásárol. Ezek az autók benzinnel is működnek, csak pont olyan drágán, mint a többi benzines autó. Ha nem is mindig a szomszédban, de gázkutat mindenütt találni az országban. Az LPG-s használt autókról itt olvashat. Itt a fő szempont a tartály érvényességi ideje, mert ez határozza meg, meddig használható még az eredetileg 10 éves érvényességi időből. Ha kiszerelése után nem lehet nyomáspróbára vinni és újabb 5 évre visszatenni, akkor ki kell cseréltetni, a cikkben erről is van szó.

Még egy javaslat: a magánszemély tulaj által ügyetlenül fotózott autókkal kezdje a kocsinézést! Ne hagyja, hogy a profi fotókon szépnek tűnő autók megvezessék! Ez természetes ugyan, de attól, hogy valaki nem készít mutatós képeket, még simán árulhat jó ár/értékű arányú használt autót és a kevesebb jelentkező javítja az alkupozícióját.

Érdemes még télen autót vennie, amikor a hidegben kevesebben vágnak neki, mint az autópiacot is élénkítő barátságosabb időben. Az autó kora, évjárata szerintem mellékes, ha ennyire szorít a költségkeret. Egy 2004-es és egy 2011-es autó ugyanúgy beválhat, csak ne legyen rajta rozsda. Az autók alváza és futóműve jellemzően hátrafelé korrodál erősebben, de elöl is rozsdásodhat például a futómű segédkerete, ami többek között japán autókon és Opeleken is előfordul.

Remélem, hogy tudtunk segíteni! Sok sikert az autókereséshez és sok örömöt kívánunk majd az autóval!

Üdvözlettel, Szörényi András

Használt autó hosszú utakra, 5 millió Ft körül

Kedves András!

Egy számomra rémületes feladat előtt állok, autót kellene vennem. Nem akarom a kis ötleteinkkel terhelni, inkább elküldöm, hogy mik a főbb szempontjaink. Megtenné, hogy pár gondolattal válaszol, milyen típusokban lenne érdemes gondolkozni?

– a Bécs-Budapest-Pécs-Szombathely sokszögben mozgunk elsősorban, város elhanyagolható, simán lehet dízel

– egy gyermekkel és egy kutyával kombiban gondolkoznánk

– szeretném az autóvásárlást megnyugtatóan kipipálni, egy ideig nem szeretnék a kötelező szervizen kívül erre költeni. 4-5 éves autót szeretnék, ennek megfelelő futással, azaz 75-100 ezer km között

– 5-6 millió forint a költségkeret

Értelmes dolgokban hajlandó vagyok változtatni, szóval sem a dízel, sem a kombi nem kőbe vésett, de a mostani dízel kombim bevált, szívesen maradnák ezen a vonalon egy modernebb autóval.

Köszönöm, ha tud ránk időt szakítani!

Üdvözlettel, Szentesi László

Kedves László!

Szerintem sincs jobb messzire utazni a dízel kombinál nincs, nem mozdulnék másfelé. Használt dízelben a 4-5 év a 75-100 ezer kilométerrel nem mindig passzol össze, de persze nem is lehetetlen. Olyan autót vennék, amiről a többség azt hiszi, hogy fos, ezért olcsóbb. Tipikusan ilyen a Mégane és a 308, utóbbival kezdeném. A Mégane-t nem véletlenül használja annyi taxis, költségalapon nagyon jó az 1,5 dCi, de ha nem az utolsó fillér lefaragása a cél, akkor a 308 SW jobb autó. Kulturáltabb, kifinomultabb autó a Mégane-nál, majdnem a Golf szintjét hozza a ráncfelvarrás utáni a 308 a 2014-2021 közötti generációból., Ez az egyik legátgondoltabb kombi, a Golffal és az Octaviával együtt, csomagtérméretben szintén az élmezőnyben van.

A Dacia Duster dízelként is jó autó, nagy belül, komfortja vállalható, technikája strapaíró ésaz 1,5 dCi itt is nagyon takarékos. Ennek ellenére egy SUV óhatatlanul többet fogyaszt egy , de egyszerűbb vele parkolni nem veri le az orrát, hátulját, szóval használati értékre ez is OK, de nem hozza a 308 SW kényelmét. A kombi tengelytávja hosszabb, ezért az SW nem szűk hátul, ellentétben az ötajtóssal. Az ülésfűtés utólag kulturáltan beszereltethető, a hiánya miatt nem hagynák ott egy jónak tűnő autót.

Más jó kombi a Leon ST-Golf Variant-Octavia Combi vonal, akár az 1,6, akár a 2,0 TDI-vel, de ezek többe kerülnek és szerintem nincs olyan többletértékük, ami ezt megérné. Az összes modern dízelen gond lehet egy idő után az AdBle karbamidoldat adagolásával, ez a 308-nál is probléma, de nem egyedi a mai dízeleken. A Tipo kombi primitívebb, hangosab, de az is egy működő, praktikus autó. Pl. ezt is meg lehet nézni, így 4 milliót kockáztat csak és a bénán fotózott+kaposvári hirdetés alapján nem hiszem, hogy erre ugranának az érdeklődők, amivel olvadhat az ára.

Jó lelkiismerettel semmilyen használt autóra nem merném megígérni, hogy nem kell a kötelezőn kívül költeni rájuk (még a Suzuki Balenónál sem, ami az én optimumom ár/érték arányban), de ha az elkölthető 5-6 millió Ft-ból 1-2 millió tartalékban marad, akkor ez talán kevésbé gond.

Üdvözlettel, Szörényi András