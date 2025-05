Ha bajba kerül egy kukásautó, vagy elakad egy hókotró Budapest útjain, mostantól nem fogják sokáig akadályozni a forgalmat, ugyanis megérkezett a főváros új szuperhőse, egy több mint 30 tonnás, 12 kerekű műszaki mentő, amely akár 15 tonnás monstrumokat is pillanatok alatt talpra állít.

A Budapesti Közművek legújabb szerzeménye új korszakot nyit a városi mentési feladatokban, legalábbis ezt állítják a közleményben. A főváros közműhálózatát kezelő cég flottájában eddig sem volt hiány különleges gépekből, de ez az új szerzemény magasabb szintre emeli a mentési feladatokat. Az elődje 25 évig szolgálta hűségesen Budapestet, de mindenki megérdemi a nyugdíjat, és utódjának nagyobb a teherbírása.

A városi közszolgáltatások során sokszor előfordul, hogy egy-egy speciális jármű meghibásodik vagy elakad. Jöhet vihar, jég, kátyú vagy csak egy rossz manőver – a mozgásképtelen gépeket nem lehet csak úgy félretolni. Ilyenkor jön képbe a most hadrendbe állított mentőjármű.

Na de mit is tud pontosan ez a vasóriás? Nos, a számok önmagukért beszélnek: a Mercedes-Benz Arocs alapjaira épített mentőjármű több mint 31 tonna önsúlyú, 12 kerekre van és 12,8 literes motorja 510 lóerős. Ez nem holmi hétvégi barkácsmentő – ez a jármű simán elvontatja majdnem a saját tömegét, ráadásul daruja 15 tonnás járművek felemelésére is képes. Sárban, hóban, sötétben – mindegy. Extra fényforrásokkal szerelték fel, így még az éjszakai akciók sem okoznak gondot.

Az új mentőautót a Budapesti Közművek saját pénzből szerezte be, egy uniós közbeszerzés keretében. És hogy mennyire egyedülálló ez a jármű? Nemcsak Budapesten számít ritkaságnak, hanem országos szinten is. Sőt, amikor épp nem a fővárosi szolgálatban segít, más közszolgáltatók is igénybe vehetik – így segítve a gördülékeny közműszolgáltatásokat országszerte.

Egy szó mint száz: ha legközelebb egy méretes jármű bajba kerül a fővárosban, nem kell aggódni, a nehéztüzérség bármikor bevethető.