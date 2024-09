Kéne egy szép Honda Prelude, de egy jó sincs belőle eladó? Vennél egy olcsó Ford Sierrát driftelni, de félmilliótól mennek fel és az is mind ezerhatos? Újraélnéd gyermekkorodat, de a Ladáknál csak a Simsonok ára szállt el jobban? Szeretnél egy Porschét, de már a 944 is elérhetetlen? Mindig vágytál egy E30-ra, de az értéknövekedése kiárazott a vevőkörből?

Sok autórajongó járt már hasonlóképp, mert a vágyott autók elérhetősége ritkán van fedésben azzal, hogy neked mikor lenne jó. Megszületnek a gyermekek, törleszted az ingatlant, túl sokat dolgozol: mindig lesz valami, ami miatt épp nem alkalmas. Jönnek az ellenérvek, akár egy életen át.

Hamvas Tamás szokta azt mondani, hogy élni kell az autós álmainkat, amit a sorhatos E46 tökéletesítésével és az E36 Coupé felújításával meg is tesz. Földes Attila az 1961-es Land Rovere mellé szerzett be egy Suzuki endurót, majd egy motoros jogsit. Öröm őt látni bármelyik gépen. Én két 124-es és egy A209-es Mercedes szorításában vergődöm, de mindegyiknek megvan a varázsa és az öröme, a velük adódó feladatokkal és kiadásokkal együtt. Nekünk a Vezessnél is voltak, vannak mellényúlásaink, de ezeket nem kell szégyellni, csak tanulni belőlük.

Ha megvan a vágyott autó, akkor is működni fog mellette az életed, mert amit muszáj, azt úgyis megoldjuk. Ha eddig csak nézegetted a 190-est, az RX-8-as Mazdát, az Audi A2-t, a T23-as Celicát, a MINI Pacemant, az S2000-es Hondát, a kreténségében zseniális Citroën Plurielt vagy más titkos kedvencedet, akkor ideje lépni! Adunk hozzá pár tippet öt olyan autóval, amelyekbe most kell beülnöd, mielőtt tényleg késő lesz.

Alfa Romeo GT: szoborként is szép

Te is sajnálod, hogy nem tettél el egy 164-es Alfát vagy 145 QV-t, amikor még volt és olcsó volt? Fáj, hogy a 166-tal ugyanúgy jártál? Sebaj, vannak még lehetőségek, hogy anyagi végromlás nélkül beülhess egy igazán szép Alfába, akár V6-os Busso-motorral.

Idővel klasszikus autóvá érhet az Alfa Romeo GT, amelyet az Alfa dizájnerei a Bertone formatervező stúdióval együtt alkottak. A 2003-tól 2010-ig gyártott autó most nagyjából 800 ezer forinttól felfelé megvehető. A négyhengeresek ára 1,8-2,2 millió forintig megy fel, a V6-os, 240 lóerősé viszont ennek simán a duplája, 4-5 millió forint is lehet.

Kívül főleg a küszöbnél rozsdásodnak a GT-k, ami a kevésbé veszedelmes korróziós bajok közé tartozik. A hátsó futómű bekötési pontjait ellenőrizzétek nagyon, mert a GT műszakilag a 147-re épül, ergo a 156 kupéváltozata és ez ott súlyos hibaforrás.

Sajnos a négyhengeres benzines motorok mindegyike problémás. A közvetlen befecskendezéses 2,0 JTS sok sebből vérezhet, pláne a Selespeed automatizált kézi váltóval súlyosbítva. Az 1747 köbcentis, 140 lóerős, 1,8 sem elégszik meg a vezérlésmódosító cseréjével, de ígéretesebb a kétezresnél. A Giuseppe Busso által konstruált V6 kultikus motor, hangja, felpörgése, karaktere egy álom, ezért erre költeni egészen más, mint a négyhengeresek életben tartására.

Egyszerűbb az élet az 1,9 JTD dízelekkel, amelyek 150 és 170 lóerős verzióban is igazán gyors autók, megbízható motorral. Sajnos az öthengeres turbódízel 10 és 20 szelepes hengerfejjel sem talált utat a szépséges kupéba. Ha megdobbant a szíved, a használt Alfa GT nyűgjeiről és örömeiről részletesen is olvashatsz a Vezessen.

Nissan Murano: V6 és diszkrét luxus

Kétmillió forint körül is lehet nagyon ritka, érdekes formatervű, jól felszerelt és valóban japán gyártású autód a világ egyik legjobb hathengeresével. A megoldás a Nissan Murano első generációja.

A Nissan VQ35DE kódjelű motorja sűrű olajcserékkel megbízhatóan működik, hangjával és erejével is elkényeztet, bár utóbbit azért tompítja az automatikus sebességváltó és az összkerékhajtás. A 234 lóerős, 3600-on 318 Nm-t leadó motor jól harmonizál a CVT-automatával.

1,2,-1,4 millió forint körül nyitnak a Nissan Muranók használtan, 1,8-2,5 millió Ft közötti áron már bőven találtok eladót, akár a benzinen kívül a sokkal olcsóbb LPG-vel tankolhatót is. 10,5-18 literes fogyasztásra számítsatok a benzinestől, a Spritmonitoros átlag benzinből 12,4, autógázból 15,1 liter százon.

2008-ban a Z50-es Muranót leváltotta a Z51 kódjelű, az utódból a 2010-es modellfrissítés után már dízelmotoros is volt. A 190 lóerős, 450 Nm nyomatékmaximumú 2,5 dCi dízelek vonzerejét növeli, hogy az Európában nehezen viselt fokozatmentes automatika helyett hagyományos automatikus sebességváltót kaptak hat fokozattal.

Kisebb fogyasztásuk és későbbi évjáratuk árban a V6-os benzinesek fölé emelte a dízelmodelleket. Úgy 2,6-2,9 millió forinttól kapni használtan dízel Nissan Muranót, nagyjából 4-5,5 millió forintig ível az áruk.

Eredetileg a 2488 köbcentis, 190 lóerős dízelmotor a Navara pickupból származik. Jóval rusztikusabb motor a selymesen forgó és csodálatos hangú V6-nál, járása finomságában is nagyon messze van a benzines hathengerestől. Gazdaságossági alapon egy autógázra átállított hathengeres simán versenyképes a dízellel.

Közös a motor a Muranóban és a 350Z-ben

Ha ugyanezt a mesés V6-ot inkább egy sportautóban élveznéd, ott a 350Z. A 350Z-ből az automatikus váltós kabriók, főleg amerikai szürkeimportból kevesebbet érnek a kézi váltós kupéknál. A nyitható tető varázsa a 350Z-nél nemhogy nem feláras, de a roadsterről szőtt álom könnyebben megvalósítható, mint a sportosabb viselkedése miatt többre tartott kupé beszerzése.

Most épp 4,3-5,8 millió forint között szór az áruk, de a 350Z is egyre fogy, főleg annak kell igyekeznie, aki elöl Brembo-fékes, manuális váltós és önzáró differenciálműves autót szeretne. A 350Z örömeivel és hibalehetőségeivel használt autó tesztünkben foglalkoztunk és a Vezess Értékbecslőben is átvizsgáltunk egy súlyos balesetből helyreállított példányt.

Egymilliótól elérhető a Lexus IS

Történt egyszer, hogy a Lexus kinézte magának a 3-as BMW-t és elhatározta, hogy megcsinálja a sajátját. Az összes utódgenerációban V elrendezésű volt a hathengeres, az elsőben viszont sorban állt a hat henger, vállalva a rosszabb helykihasználást és súlyeloszlást a hosszabb motorral. Cserébe ott a sorhatos hang, a kifinomult járás és az a tény, hogy a BMW is erre esküszik.

1999 és 2005 között volt gyártásban az XE10 kódjelű IS, szűk belső térrel, otromba kardánalagúttal, spórolós utastéri anyagokkal, de káprázatosan finom technikával, kronográfhatású óracsoporttal, precíz kormányzással, nagyon jó egyensúllyal és a világ egyik legjobb kézi váltójával. A limuzint 2001-ben egészítette ki a SportCross nevű kombi, a modellfrissítés 2003-ban volt.

155 lóerős a hatos manuális és négyfokozatú automatikus váltóval gyártott IS200, 214 lóerős a csak ötgangos automatával megvehető 300-as. A típusjelzés itt szépen fedésben van az 1998 illetve 2997 köbcentis hengerűrtatalommal. A kézi váltós 200-as gyorsulása 9,5 mp 100-ra, a 300-asé automatával 8,4 mp, szóval nem a motorerő teszi őket csodálatos autóvá.

Jelenleg 900 ezer és 1,5 millió forint között is vehetsz IS200-at különféle árcsökkentő tényezőkkel, a szebbek nagyjából 1,9-2,8 millió forint között szórnak, de a szűk választék miatt nehéz ársávokat megadni.

Ez az autó akkor lesz nagyon drága, ha összetöröd vagy ha olyasvalamit kell szervizelni rajta, ami nem a szokásos kopó-forgó alkatrész. A gyári alkatrészek méregdrágák, olcsóbb lehet venni egy bontandó jobbkormányost, ha van helyed tárolni és időd szétszedni. Ebben a korban a rozsdásodás is okozhat gondot, főleg a küszöböket nézzétek meg! A 20 év feletti autóknál a fedőlakk lepergése is előfordul.

Élményautók a Renault Sporttól

Magyarországon sokak fejében, szívében nem jut hely a francia autóknak. Pszichés determináltságok felülírására nem vállalkozunk, de azt a francia autókat lenézőknek is jó tudniuk, hogy határainkon kívül kultikus státuszt élvez nem egy francia autó.

Sportmodellként ilyen körülrajongott kocsik a Renault Sport utcai autói. A csak kétajtósként gyártott Mégane III RS az igazán nagy dobás, de utóbbi 4,5-5 milliótól megy felfelé és áttöri a 10 milliós határt, amit sokakat arra késztethet, hogy lejjebb nézzenek körül.

3-5 millió forintos ársávjával a Clio III RS könnyebben megvalósítható és a nagyon kiforrott, 1998 köbcentis szívómotorral a fenntartása is könnyebb lehet, bár kaliberéhez képest a Mégane III RS a kisebb ráfordítással üzemeltethető sportkupék közé tartozik, igen stabil turbómotorral.

A 2006-2012 közötti, 2009-ben felfrissített RS Clióról megírtuk már, mitől annyira nagy dobás, nemsokára használt autóként is bemutatunk egyet. A lényeg, hogy Cup-csomagos legyen és lehetőleg tuningmentes, vagy ha már átalakították, ne legyen (sokkal) rosszabb a futóműve a gyári kompromisszumnál.

Drága a Clio? A Twingóból is van RS

1,4-1,9 millió forint közötti irányárával a Twingo RS van legközelebb az RS emblémát viselő Renault-k közül. Régebben sem jött szembe sok belőle, de mára ebből is alig maradt eladó. A HaHun a cikk írásakor összesen kettő keres gazdát, de jó ideje egy kezeteken meg tudjátok számolni, hányan kényszerülnek épp megválni tőle.

Szükségtelen hozzátenni, hogy a II-es Twingo RS-ről van szó, mert az elsőből és a harmadikból nem volt hasonló sportmodell. A Cup-futóműves autók rázósabbak, cserébe egy Cup-csomagos Renault Twingo RS 133 lóerővel is valódi élményautó.

Használtan megvéve a motorral apróságok lehetnek, gyújtótrafónál, esetleg holtponti jeladónál nagyobb baja nemigen van. A speciális futóműalkatrészek költségesek, például az acéllemez helyett könnyűfémötvözetű alsó keresztlengőkar az első futóműben.

A futóműalkatrészek elsősorban a Cup-csomagos autókhoz drágábbak a Renault-nál megszokott gyári alkatrészár-színvonalnál, a legtöbb speciális elem, amiből nincs utángyártott. A közeljövőben részletesen írunk a Twingo RS-ről is, hogy felkészülten csaphassatok le az utolsók egyikére.

Máig egyedülálló a Toyota iQ

Amikor a Toyota a 2005-2006-tól datálható dicstelen korszakában eléggé közepes autókat csinált, akkor is megcsillantotta néha, hogy mire képesek a japán mérnökök a világelső autómárkánál, ha méltó feladatot kapnak.

Itt négy ülőhely volt az elvárás három méternél rövidebb kasztnival és kérdőjelek nélküli ütközésbiztonsággal, amit az autó ötcsillagos Euro NCAP-törésteszttel igazolt. A Toyota iQ hossza 2985, magassága 1500 mm. Mivel a szélessége 1680 mm, a rövid tengelytáv ellenére sem hat lélekvesztőnek városon kívül.

Négy ülése 3+1 személyt jelent, a vezető mögé talán kisgyermek fér el, de a másik hátsó ülés felnőtteknek is felkínálható.

Mivel a Toyota iQ jó drága volt újonnan, aki meg tudta venni, többnyire nem a légkondi nélküli alapverziót preferálta, de ilyen autók is akadnak használtan. Futnak azonban kulcsnélküli ajtónyitással és automatikus légkondicionálással kényeztető példányok is.

Orrukban az 1KR-FE motorkódú háromhengeres benzines a leggyakoribb, amelyet a Daihatsu fejlesztett. Nagyon megbízható és takarékos gép.

Sokkal erősebb és kulturáltabban járó motor a négyhengeres, hatfokozatú váltós 1,33-as benzines, ezt azonban erős gyűrűkopás és kiugró olajfogyasztás fenyegeti. A harmadik motorverzió a dízel. Az 1,4 D-4D 90 lóerővel és 190 Nm-rel az iQ messze legizmosabb motorja.

Ennek a minden ízében zseniális kisautónak nem sok baja lehet. A fokozatmentes automata váltós (CVT) modellben a kipufogógáz-visszavezetés (EGR) csöve hajlamos eltömődni a koksztól. A hibajelenség rossz gázreakció, gyenge gyorsulás, a megoldás az EGR-szelep cseréje illetve a katalizátoregység cseréje az áttervezettre. 2010 nyarán a Toyota módosított a konstrukción.

Cikkünk írásakor 1,3 és 2 millió forint közötti árakat adtak ki a netes használtautó-keresők a Toyota iQ-ra.

Ezek alku előtti összegek, akit tehát városi autót keres és szeretne egy színfoltot az életbe, még időben csapjon le egy Toyota iQ-ra! Bontott alkatrészekre ne is számíts, a gyáriak drágák, de az ötletes és mindössze 7,8 méteres körön megforduló kisautó nagyon sokat hozzátesz az életedhez.