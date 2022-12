Ezen a héten a kormány elengedte a hatósági üzemanyagárat, amivel 13 hónapig 480 forintban rögzítette a 95-ös benzin és a normál gázolaj literenkénti árát. Arról a Vezessnél nem szeretnénk spekulálni, hogy a lépést megelőző üzemanyagínség mesterségesen gerjesztett hiány volt-e, hogy az emberek könnyebben lenyeljék az árak kilövését, a benzinnél 41, a gázolajnál 53 százalékos ugrással. A lényeg, hogy még megközelítőleg sem volt soha ennyire drága a tankolás Magyarországon, miközben az elengedett inflációval és az érdemben meg nem védett forinttal nemcsak az autózás költségei szabadultak el, hanem minden másé is.

Kevesebb autózás, több cangázás?

Lehet és érdemes is mérsékelni az autóhasználatot, megfontolni takarékossági tippjeinket a volán mögött, de erre a sokkra ez kevés. Mivel bicikli vázán nehéz a szülőket, nagyszülőket kórházi kezelésre fuvarozni és vonattal, sárga busszal 2-3 gyereket eljuttatni a különóráikra, megkímélnénk mindenkit attól az ötlettől, hogy váltson kerékpárra és közösségi autómegosztóra. Mert ezek jó dolgok, a Vezessnél a mi életünknek is szerves része a kerékpározás és a közösségi közlekedés a vonattól a BKK-ig, de aligha véletlenül használnak milliók és használunk mi is személyautót a mindennapos közlekedésre.

Így védekezhetsz a 700 forintos benzinár ellen 1 /16 Hiány előzte meg a hatósági ár eltörlését Hiány előzte meg a hatósági ár eltörlését Fotó megosztása: 2 /16 Egyik napról a másikra a benzin ára 41, a gázolajé 53 százalékot ugrott a 480 forintos szinthez képest Egyik napról a másikra a benzin ára 41, a gázolajé 53 százalékot ugrott a 480 forintos szinthez képest Fotó megosztása: 3 /16 Két-három nap az autógázszett beszerelésének időigénye. NEm jó siettetni,mert a fémelemekre fúrt lyukak korróióvédelme is időt igényel Két-három nap az autógázszett beszerelésének időigénye. NEm jó siettetni,mert a fémelemekre fúrt lyukak korróióvédelme is időt igényel Fotó megosztása: 5 /16 Ez a reduktor vagy nyomáscsökkentő. Itt csökken a tankban nagyobb nyomáson még folyékony halmazállapotban tárolt és folyékonyan is tankolt LPG nyomása, így lesz az autógáz ismét gázzá Ez a reduktor vagy nyomáscsökkentő. Itt csökken a tankban nagyobb nyomáson még folyékony halmazállapotban tárolt és folyékonyan is tankolt LPG nyomása, így lesz az autógáz ismét gázzá Fotó megosztása: 6 /16 Félmillió forint körül a második generációs Swift LPG-vel is jó választás Félmillió forint körül a második generációs Swift LPG-vel is jó választás Fotó megosztása: 7 /16 Fotó megosztása: 9 /16 Ennyiért kapni az autógáz literjét a cikk írásakor a Vezess szerkesztőségéhez legközelebbi LPG-kúton Ennyiért kapni az autógáz literjét a cikk írásakor a Vezess szerkesztőségéhez legközelebbi LPG-kúton Fotó megosztása: 10 /16 Olcsók és megbízhatóak a gázinjektorok, hengerenként egy kell belőlük Olcsók és megbízhatóak a gázinjektorok, hengerenként egy kell belőlük Fotó megosztása: 11 /16 Jobb esetben van hely pótkeréktartálynak az LPG-benzin üzemre átalakítot autóban a gáznak. A benzine rész nem változik, a tank megmaad, az autó bármikor mehet benzinnel, azzal is indul be Jobb esetben van hely pótkeréktartálynak az LPG-benzin üzemre átalakítot autóban a gáznak. A benzine rész nem változik, a tank megmaad, az autó bármikor mehet benzinnel, azzal is indul be Fotó megosztása: 13 /16 Nem kell benzintemetővel járni a gyors megtérüléshez Nem kell benzintemetővel járni a gyors megtérüléshez Fotó megosztása: 14 /16 Fotó megosztása: 15 /16 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ebben a helyzetben az üzemanyagköltségek csökkentésének hatékony módja olcsóbb üzemanyaggal járni. Ez a magánautók zömét adó benzines motorok esetében az autógáz lehet, akár a meglévő autónk átalakításával, akár egy LPG-vel és benzinnel is tankolható autó megvásárlásával. (Újonnan a Dacia kínál autógázos modelleket, az LPG/benzines használtautó-kínálatról a cikk későbbi szakaszában írunk.)

A cikk megjelenését megelőző este jártam körbe a Vezess szerkesztőségéhez legközelebbi töltőállomásokat, nagyrészt ezek áraival kalkuláltunk. Mivel autógázt egy kisebb maszek kúton 349 forintért kapni, de az országos kúthálózattal rendelkező olajcégek, főleg az autópályás töltőállomásokon magasabb áron adják, itt magasabb összeget vettünk alapul. Ezért lett 360 forint literje.

Ezekből a számokból tisztán látszik, hogy a valós árakhoz visszatérve autógázzal járni jóval kevesebbe kerül, mint dízel autót használni és sokkal-sokkal kevesebbe, mint egy benzinest tankolni.

Ha egy négyhengeres benzines használt autó átalakítását a friss műszaki vizsgával együtt 300-350 ezer forintra tesszük, 325 000 forintos költséggel és csak az üzemanyaggal kalkulálva egy átlagos használt autó, egy ötös VW Golf 1,6 átalakítása 15 908 km megtételével visszajönne. Ez nem évente ennyi, hanem összesen. Ha fél év alatt autózol 15 908 kilométert, akkor hat hónap múlva, ha két év alatt, akkor 2024 karácsonyán örülhetsz a megtérülésnek.

Gázszett, 20 000 km-en belüli megtérüléssel

Ezt azért nyújtsátok meg 10 százalékkal, mert a motor benzinnel indul be és nagyjából 35-40 fokos hűtőközeg-hőmérsékletnél áll át automatikusan autógázra, ezen kívül a kétévente a műszaki előtt adódó gázbiztonsági szemle is belekerül 10-15 ezer forintba, de amikor az üzemanyagok valós áron állnak egymással szemben, az LPG gazdaságossága hamar kidomborodik. Ha nem akartok számolgatni, mostani árakon a legtöbb átlagos autó átalakítása az első 20 000 kilométer alatt megtérül. Kiugróan nagy fogyasztás, 6-8-12 hengeres motor esetén ez a táv rövidebb.

Fontos leszögezni, hogy ez a jelenlegi mostani üzemanyagárakkal érvényes! Amikor az Orbán-kormány az egyik napról a másikra módosít adótörvényeket, bármi lehetséges, de hosszú távon a piaci valóság az úr és például Franciaországban, Németországban, Olaszországban is nagyjából a benzin és a gázolaj árának felébe kerül az LPG vagy GPL.

Az átépítés akkor is kecsegtető, ha autógázzal járva a többletfogyasztás nem marad 15 százalékon belül, amennyi a felső határa annak a többletnek, amit egy jól beállított gázbefecskendező-rendszerrel a motor igényel a benzines üzemhez képest.

Horváth Csaba László kollégánk FIAT Doblójában az 1,4-es turbós négyhengeres benzinből 10, autógázból 12 litert fogyaszt százon, de így is bőven megérte átalakíttatnia autóját. Idén májusban 270 000 forintba került a művelet, ennek harmadát az első nyaraláson megspórolta a család.

LPG-vel járva a többletfogyasztás oka egyszerűen az, hogy egy liter autógáz energiatartalma valamivel kisebb, mint egy liter benziné. Cserébe az LPG nemcsak sokkal olcsóbb, de lényegesen tisztábban ég el, jóval kisebb környezetszennyezést okoz és nem öregíti olyan gyorsan a motorolajat, mint a benzinnel vagy gázolajjal használt motorokban.

Különféle használt autók fogyasztása benzinnel és autógázzal járva

BMW 528i E39 (193 LE): 10,33 / 11,86

Chrysler 300C 5,7 V8 (340-344-367 LE): 14,16 / 15,88

Ford Focus II 1,6 (100 LE): 7,70 / 8,78

Mercedes-Benz E320 W210 (224 LE): 10,66 / 12,73

Opel Astra H 1,6 (105/115 LE): 7,34 / 8,46

Suzuki SX4 1,5, (99 LE): 6,83 / 8,12

Suzuki Swift 1,3 (92 LE, 2004-2010, RS/vasaló): 6,58 / 7,66

Benzinnel illetve LPG-vel, liter/100 kilométerben megadva. Forrás: Spritmonitor.de

Használt autók LPG-vel

Aki nem a saját benzines autójába építtetne autógázszettet, például mert közvetlen benzinbefecskendezéses vagy egyébként is váltana, első körben a hazai használtautó-kínálatra hagyatkozhat.

Egyelőre nincs felára a hasonló évjáratú és futásteljesítményű autók között a benzin-gáz üzeműeknek, de az LPG-vel is működő autók gyorsan felértékelődhetnek, akárcsak a kis hengerűrtartalmú, takarékos dízelmotoros autók, főleg, ha nincs bennük részecskeszűrő és kettős tömegű lendkerék.

Cikkünk írásakor a Használtauto.hu adatbázisában 72 528 autót hirdetnek és ebből az LPG-t bekattintva csupán 116 marad. A földgáz drágulása miatt értelmezhetetlenül sokba kerülő CNG-s (sűrített földgázos) autóból csupán 47-et hoz a kereső, de érdemes inkább főkategóriaként a benzin/gázos autókra szűrni, mert így nem maradnak ki a pontatlanul paraméterezett hirdetések és összesen 252 autóra ugrik a választék.

Kereken 300 ezer Ft körül indulnak az árak. Autóbuziként egy hátsókerék-hajtású Ford Sierrával kezdeném a nézegetést, józan családapaként Suzukikért kezdenék telefonálgatni, sokkal inkább egy lényegesen biztonságosabb Wagon R+-ra, mint a sokkal nagyobb választékban kínált régi Swiftekra utazva.

Amerikai V8 és sornégyes japán

Nagyon egyedi autók futnak gázzal, autószerető embereknek kifejezetten érdemes végigpörgetni a felhozatalt. Van például eladó Ford Flex, egy amerikai SUV kicsit Range Rover-stílusban, alvázas, hátsókerekes Lincol Town Car, sperres és tuningmotoros kombi Zsiguli, V6-os Audi A4 kabrió. A józanabb indíttatásúakra vár Dacia Lodgy, Kia Ceed, H és J Astra, Ti-VCT szívómotoros Focus, Ignis, Swift, különféle generációs Octavia és sok más hétköznapi autó is.

8 és 10 millió forint között, az LPG-vel is tankolható használtautó-kínálat átellenes végén nagyrészt amerikai autók vannak, V8-as pickupok, Ford Mustangok, egy-egy Toyota Tundra, hat- vagy nyolchengeres Jeep. Olyan benzintemetők, amelyeket még hobbiautóként is érdemes inkább autógázzal használni.

10 évig használható a gáztartály

Ha LPG-benzin kettős üzemű autót kerestek, mindig kérdezzetek rá az eladótól a telefonban és a helyszínen is nézzétek meg a kocsi dokumentációjában, hogy mennyi van még hátra a gáztartály 10 éves érvényességi idejéből!

Előfordulhat, hogy a tartályon lévő adattábla közli a beépítés évét, de ez az alkatrész idővel leválhat és elveszhet, ami azért baj, mert nélküle nincs műszaki vizsga. Érdemes inkább levenni a tartályról és biztonságba helyezni.

Ha lejárt a gáztartály 10 éves érvényességi ideje, akkor előfordulhat, hogy kiszerelhető és nyomáspróba után vissza lehet tenni, de gyakoribb, hogy cserélni kell. A gáztankcsere költsége körülbelül 90-120 ezer forint tartálymérettől és munkadíjtól függően, de a benzin é a gázolaj drágasága miatt az újbóli megtérülés gyors lesz.