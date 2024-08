1997-től az első Toyota Prius még sajátságos formával hirdette, hogy tulajdonosa a pöffeszkedő többség helyett is áldozatot hoz a környezetért, saját megjelenését sem kímélve a limuzinnal. Utóda már tetszetősebb formában egy sokkal szélesebb vevőkörre célzott és be is indult hibridhenger. Az eladások felfutottak és a full hibridek megjelentek a Yaristól a Highlanderig a márka legtöbb autójában.

A hibrid Toyoták a Prius II bemutatása óta eltelt jó 20 évben meggyőzték a világot arról, hogy a takarékos és megbízhatóan működő benzines-elektromos hibrid hajtás jó dolog, ami a használt autók között is megteremtette a keresletet a full hibridek iránt. Ezúttal hibrid hajtással mutatunk be használt családi autókat 2 és 8 millió Ft közötti áron.

Hibrid használt autóként a Toyota Prius az alapértelmezett megoldás. A P2 helyett érdemes a Prius III-ra spórolni 4-4,5 millió Ft-tól felféle kaphatók a II-es Aurisok hibrid hajtással
Auris kombiként, nagy csomagtérrel is elérhető a Prius III technikája
Öt- és hétüléses is van Prius+-ból
Áttörést hozott a hibrid hajtásnak Európában az Auris II kombi
Álló benzinessel is működik a légkondi, a P3-ban szélvédőre vetített kijelző is lehet
Nincs Power üzemmód a konnektorról tölthető akkus Prius III-ban, csak a sima hibridben
Nagyon nagy csomagteret vagy harmadik üléssort kínál a Prius+
Betehet a motornak, ha eltértek a gyárilag előírt kenőanyagtól, megugró olajfogyasztás lehet az eredmény
Elektromos oldalról az inverterrel lehet gond, visszahívás is volt rá
1,5 millió forinttól már kapni II-es Priust. A P2 akkor is jó, ha automatikus váltós autót kerestek kevés pénzért 1,5 millió forinttól már kapni II-es Priust. A P2 akkor is jó, ha automatikus váltós autót kerestek kevés pénzért 187 lóerőt ad le a hajtásrendszer
4-4,5 millió Ft körül indul a második generációs hibrid Auris, alig kerül többe a sokkal kényelmesebb Mondeo Hybrid kombi
Nem kell a Vignale csúcsmodellt megvenni a jó felszereltséghez
Belátó gázadással nagyon kulturált és kényelmes utazóautó
143 lóerős az Atkinson-ciklusban működő szívó benzines
Nincs fordulatszámmérő
Megemeli az akkumulátor a padlószintet. A kombi csomagtere 403–1508 literes, a nem hibrideké 525–1630 liter Megemeli az akkumulátor a padlószintet. A kombi csomagtere 403–1508 literes, a nem hibrideké 525–1630 liter 2015-től volt jelen Európában a hibrid négyajtós, 2019-től a kombi is
Csupán 49 literes a tank, a hibrid Mondeo mégis elmegy 700–950 km-t két tankolás között
5,94 l/100 km a Spritmonitoron a típus átlaga
A Ford a saját benzinesét használja a hibridben
525 helyett csak 403 literes
143 lóerős az Atkinson-ciklusúra átalakított benzines
Négymillió forinttól mennek felfelé a hibrid Optimák, a kései konnektoros hibridek ára 8-9 millió Ft is lehet
43-ról 54 km-re nőtt a konnektoros hibrid Optima hatótávja a modellváltással 2016 végén
7,4 l/100 km volt a tesztautó fogyasztása, a Spritmonitoron 5,9 l/100 km a hibrid Optimák átlaga
Csak 2017-től készült kombi a hibrid Kia Optimából. 6 l/100 km körüli a valós fogyasztása
Növényt nevelhetünk a takarékos vezetéssel
2,4 literes az Amerikából behozott, 1999 köbcentis az európai hibrid Kia Optimák benzines motorja
Kényelmes az első ülés, az Optima hátul is jó tágas autó
Nem bővíthető a csupán 307 literes csomagtartó
2-3 millió Ft közötti áron kapható a ZE2 kódjelű Honda Insight
Négyhengeres a Jazzből, 2-2 trafóval és gyertyával hengerenként
Kényelmesen mély az üléshelyzet, az Insight autószerűbb, mint a Prius II
Kuszának hathat, de jól használható a műszerfal. A formaterv igazán eredeti Kuszának hathat, de jól használható a műszerfal. A formaterv igazán eredeti
A sebességmérő háttérszíne is jelzi, ha takarékosan vezetünk

Prius II helyett rögtön Prius III?

1,4-1,6 millió forinttól 2,5-2,7 millió forintig megy fel a cikk írásakor a P2 ára használtan, tehát nagyon stabil az ársávja. Ezért a pénzért bárkinek jó megoldás lehet, aki sebességváltás nélkül akar vezetni, tehát az automata váltós autók univerzális alternatívája lehet. A katalizátorlopások legegyszerűbb ellenszere más méretű csavarral és anyával rögzíteni a kipufogógáz-átalakítót, a gyorsan végezni kívánó tolvajok a gyári anyára készülnek.

Árban nincs túl távon a 2,9-3,2 millió forinttól induló 3-as Prius. Ha az anyagi korlátok engedik, érdemes átlépni a második generációt és inkább a takarékosabb, sokkal fejlettebb, jobban felszerelt P3-mal szemezni, ha használt hibrid autót vennétek. Az egyik döntő előnye, hogy utastere nem hajlamos megbüdösödni, a másik a kevésbé rossz korrózióvédelem a 2003 és 2009 közötti generációhoz képest.

Több hely kell? Auris kombi vagy Prius+

A Toyota Prius III hajtásláncát megkapta az Auris, amelynek második generációjában a Toyota már engedte kombinálni a páratlan hajtásrendszert a kombi karosszériával. Akinek az Auris kombi eleve tágas csomagterénél is többre vagy harmadik üléssorra van szüksége, válassza a Prius+-t, amely taxiként is közkedvelt.

Nagy előnye a kortárs használt autókkal összevetve a külső töltésű akkuval is gyártott Prius III igen gazdag felszereltsége. Alapértelmezésű az automatikus – bár egyzónás – légkondicionáló, amely a klímakompresszor elektromos hajtásával leállított benzines motorral is működik.

igazán hasznos a szélvédőre vetített kijelző és az okostelefonok kirajzása előtt a fedélzeti navigációs rendszer is nagyon nagy szó volt. A parkolórobot szánalmas parkolási kísérletekre képes csupán, viszont a klímaberendezés távirányítása, a napelemes szellőztetés, a tolatókamera vagy a kulcsfelismerős ajtózárak vonzóvá teszik a nagyrészt jól felszerelt hármas Toyota Priust használt autóként.

Sok az extaxi

Mint minden hibrid Toyota, a használt Auris kombi, a Prius III és a Prius+ esetében is fontos a taxis múlt felismerése. Mert nem mindegy, hogy 270 vagy 720 ezer kilométerrel ülsz-e bele a kocsiba és reméled, hogy hozza a típushoz társított megbízhatóságot és csekély fenntartási költséget. A taxis előélet azonosításához a videóban találtok segítséget.

Ne legyen kizáró tényező a taxis múlt, mert vannak, akik költenek a munkaeszközük karbantartására, de persze olyanok is, akik csak használják és lestrapálják. Nyugaton nagyon sokan nem a saját autójukkal taxiznak, hanem részben fogalmatlan sofőröket ültetnek a kocsira, akiktől ne várjatok jót. Ez a technika ridegtartással is elfut taxiüzemben akár 300 ezer kilométert, de a rossz bánásmódot megtorolhatja a következő tulajnál.

Vannak hibalehetőségei a hibrideknek is

A használt hibrid Toyoták hibalehetőségeinek zöme éppúgy a hiányos karbantartásból és/vagy a nem megfelelő használatból fakad, akárcsak a többi autóban. A Priusok és a hibrid Aurisok esetében a karbantartások elhanyagolása, a sűrű olajcserék elmulasztása és a gyári olajelőírás be nem tartása jelentős motorolaj-fogyasztásban jelentkezhet. Se a tulaj, se a szerelő nem okosabb a gyártónál, amely a gépkönyvben megadja a helyes viszkozitást.

Előfordulnak hengerfejhibák is, ha a hűtőfolyadék szintjét nem ellenőrzi a tulaj és a hűtőközeg fogyása túlmelegedést okoz. Vízpumpahibára is számítsatok! A diagnosztikai műszerrel kiolvasható a hűtőközeg-szivattyú forgási sebessége és a fokozott pörgésből következtetni lehet az alkatrész fáradására, szállítási kapacitásának csökkenésére, ami a hűtés romlásával a hengerfejet is veszélyezteti.

Baj lehet a harmadik generációs Priusoknál és a használt hibrid Aurisokban az inverterrel. Az áramátalakítóból a típusra szakosodott szervizekben polcon is lehet bontott pótalkatrész. A gondok jelentős részére a Toyota reagált, a késői autók adottságai jobbak.

Mindkét akkumulátortípus megbízható a Prius III-Auris II-Prius+ modellekben. Alapértelmezésként itt is a nikkel-fémhidrid akkuk működnek, de az európai Prius+ modellek a jobb energiasűrűségű, modernebb lítiumon-akkumulátorokat kapták meg, mert az kevesebb helyet foglal.

Használt hibrid Toyotákban az akkumulátorcellák meghibásodásáért jellemzően a levegős hűtés elégtelensége felelős, amit az utastérben, legtöbbször a hátsó üléspad alatti levegőbeszívó-nyílás eltömődése okozhat.

A légjáratok tisztán tartása a tulajdonosok elemi érdeke az összes léghűtéses akkupakkos használt hibrid Toyotában, gondos porszívózással, pláne akkor, ha állatot utaztat a kocsiban és a kihulló szőrök súlyosbítják a helyzetet.

4,5-6,5 literes átlagfogyasztása és igazoltan kitűnő megbízhatósága miatt a Prius III és a hibrid Toyota Auris igen értékes használt autó. Az Auris második generációjából 4-4,5 millió forinttól felfelé kaphatók a 10 év körüli ötajtósok és a legolcsóbb kombik.

Árban lejjebb: használt hibridek a Hondától

Idén negyedszázada mutatta be a Honda első hibridhajtású szériaautóját. Az Insight első generációja áramvonalas karosszériájával és kétüléses utasterével nem volt jelen új autóként a mi régiónkban, de az IMA (Integrated Motor Assist) más modellekben eljutott Európába.

Közös a Jazz Hybrid, a Civic Hybrid vagy az Insight hajtásláncában az 1,3 literes benzines szívómotor, a csekély teljesítményű villamos gép. A hibrid Toyotákkal szemben, amelyekben fokozatmentes hibrid erőátvitel működik, de nem CVT-váltósak, a Honda valóban fokozatmentesen változó áttételű sebességváltót alkalmazott az erőátvitelben.

A 2-3 milliós ársávban mozgó Honda Insight a legolcsóbb modellek egyike, ha használtan kerestek hibrid családi autót. Spritmonitoros átlagfogyasztása csupán 0,1 literrel magasabb, mint a II-es Prius 5,2 liter/100 km-es értéke.

Sokak szemében a Honda Insight második generációja csak a Toyota Prius II butább koppintása. A Toyota full hibrid hajtáslánca valóban más nívón működik, sokkal erősebb és az erőátvitele is megbízhatóbb, de használt autóként az Insightot összességében nem mossa le kettes Prius, amiben a ZE2 kódjelű Honda jobb korróziógátlása is szerepet játszik.

A Honda szinkron villanymotorja a 88 lóerős és 121 Nm nyomatékú benzines négyhengerestől balra dolgozik az orrban. Teljesítménye 10 kW (14 LE), nyomatéka 78 Nm. A rendszerteljesítmény 72 kW (98 LE), összesen 167 Nm nyomatékot képes mozgósítani az IMA-hajtás.

Használt Honda Insightokban a hibamegelőzés lényege a váltóolaj cseréjének pedáns elvégzése 40 000 kilométerenként gyári kenőanyaggal és a szelepállítás elvégzése 100 000 km után. A gyújtáshibák korrigálása költséges lehet, mert irídiumelektródás gyertyából és gyújtótrafóból is 2-2 van hengerenként. A további hibalehetőségekről itt olvashattok.

Sportos hibridként adja magát a CR-Z sportkupé, amely a CRX méltó örököse a pontosan járó, hatfokozatú kézi váltóhoz kacsolódó hibridhajtással. Manuális váltós hibrid autót csak a kisfeszültségű, a 12 és 48 voltos majdnemhibridek között találni, a CR-Z viszont ezeknél jóval komolyabban hibrid autó, mégis megadja a kézi sebességváltós autók uralhatóságát és vezetésének örömét.

Toyota-technika a hibrid Ford Mondeóban

Amerikában a Fusion, az ottani Mondeo jóval korábban is kínált teljes hibridet, de Európában csak 2015-től jelent meg a Mondeóban a full hibrid hajtáslánc a dízelek alternatívájaként. Mára meglehetősen széles a kínálat a CD391 modellkódú Ford Mondeo hibrid verziójából.

Kezdetben csak a négyajtós lépcsőshátúból létezett hibrid a Ford saját, 1999 köbcentis, ebben a modellben Atkinson-ciklusban működő, 143 lóerős és 173 Nm-es benzines szívómotorjával. A kombi Mondeo 2019-ben vette át a takarékos és finoman működő hibridhajtást a 120 lóerős, 225 Nm nyomatékcsúcsú villanymotorral. Ez a hajtó elektromotor, a másik villamos gép áramot termel lassításkor és tölti az 1,4 kilowattórás lítiumion akkumulátort.

5,94 liter 100 kilométerre a Ford Mondeo Hybrid közúti átlagfogyasztása a Spritmonitor tankolási naplói szerint, tehát a 300 Nm nyomatékmaximumú verzió 4-6 deciliterrel takarékosabb, mint a kortárs dízelek. A városi fogyasztás ennél lejjebb vihető, az autópályás inkább 6,5-7,5 literre jön ki.

A 187 lóerős hajtásrendszer benzines tagját felpörgetve autópályán és emelkedőkön erősen megugrik a zajszint, de ez a hibrid Toyotákkal közös gond és az autó egyenletes sebességnél nem zajos. A menetteljesítmények bőven elfogadhatók. A gyorsulás 100-ra 9,2 mp, a végsebesség 187 km/óra.

A limuzin csomagtartója 383 literes, a kombié 403, tehát jóval kisebb a nem hibrid kombik 525 literjénél és magas a padlószintje is, de legalább jól hozzáférhető és bővíthető 1508 literre. A mezei hajtású kombi maximuma 1630 liter.

Döntő faktor a Mondeók vonzerejében a Toyotától származó hibrid hajtásrendszer, amely kifinomult működésével és megbízhatóságával sem hazudtolja meg eredetét. Nagyobb kiadást a hajtómű, az erőátviteli egység okozhat, de csak ritkán. A Mondókban elég sokszor hámlik a bőrkormány, ritkábban elengedhet a vezetékek rögzítése, meglazulhat a csomagtérfedél lehúzója.

210-260 ezer kilométerrel nagyjából 4,5-5 millió forinttól kapható használtan a hibrid Ford Mondeo. A kínálat zöme a 6-7 milliós sávban van, jellemzően a kortárs dízeleknél sokkal csekélyebb óraállással, sok esetben 60-100 ezer kilométer közötti futásteljesítménnyel.

Koreai opció: Kia Optima Hybrid

Aki méretben és kényelemben feljebb lépne egy teljes hibrid autóval, annak a szűk európai kínálatban megoldás lehet a Kia Optima Hybrid és a Ford Mondeo Hybrid, utóbbiban a Toyota hibrid hajtásrendszerével. 2011-től a hazájában Kia K5 néven értékesített autóból konnektorról tölthető akkus hibrid is lett, míg sima hibrid az elődjéből is volt, de csak Észak-Amerikában, Európában nem. A hibrid rendszer benzines része az európai autókban egy 1999 köbcentis, az Észak-Amerikából ideszármazott modellekben egy 2,4 literes, 168 lóerős benzinmotor.

154 lóerős a 2,0 literes benzines, fogyasztását elektromos hűtőfolyadék-szivattyú mérsékli. Az állandó mágneses, váltakozó-áramú szinkron elektromotor a hatfokozatú automatikus váltó házában kapott helyet, teljesítménye a normál hibridben 38 kW vagy 52 lóerő, a konnektorról tölthetőben 50 kW/68 LE. A nagyfeszültségű akkumulátor lítium-polimer, a sima hibridben 1,62 kilowattórás, a konnektorról feltölthető akku kapacitása 9,6 kWh.

Az elektromos és a benzines hajtásrészt többtárcsás, olajban futó kuplung köti össze. Az elektromos olajszivattyús automatikus váltóval az autó 60 és 160 km/órás sebesség között képes rollerezni, tehát gázelvételkor leállított benzinmotorral, motorfékezés nélkül gurulni.

43 km volt a konnektoros hibrid Optima elektromos hatótávolsága újonnan a gyári adat szerint. Használtan és a valóságban ennek a felével érdemes számolnotok. Az alaktényező a zsalugáterrel elzárható hűtőnyílásoknak köszönhetően csupán 0,24.

A hajtásrendszer csúcsteljesítménye az első generációban 190 lóerő, a másodikban 209. A hajtásrendszer nyomatékmaximumára létezik 265, de 340 Nm-es adat is az első generációval. Az átlagfogyasztás tesztünkön 7,4 liter volt 100 kilométerre, a Spritmonitoron 5,9 l/100 km a hibrid Optimák átlaga. A 100-ra gyorsulás 9,2 másodperc, a hibrid Optimák végsebessége 192 km/óra.

Új generáció a régi formában

2016 végén volt a modellváltás a hibrid Kia Optimákban. Maradt a kétvágányos hibridhajtás sima és a konnektorról tölthető akkus modellel. Utóbbiban az elektromos hatótáv 54 km-re nőtt, a változatlanul 68 lóerős villamos géppel és a kétliteres szívómotorral a Kia 205 lóerőt és 375 newtonmétert adott meg a hajtásrendszer maximumaként.

Az igazán nagy előrelépés a hibrid kombik bevezetése volt 2017-től. A modellváltás kívülről alig látszik, de ez nem ráncfelvarrás! Annyira jól sikerült a Kovács Miklós külső formatervezési vezető keze alól kikerülő elődgeneráció, hogy a dizájnon nem kellett sokat változtatni.

4-8 millió Ft között

4-4,5 millió forinttól kaphatók használtan a teljes hibrid Kia Optimák, többnyire 120-160 ezer kilométerrel hirdetik gazdáik az idősebbeket. A konnektorról tölthető akkus modellek aránya jelentős, nagyrészt Nyugat-Európából behozott használt autók, de amerikai piacos modellek is akadnak a kínálatban.

A Kia Optima PHEV limuzinok ára körülbelül 6-8,5 millió Ft, de áruk a zöld rendszámos ösztönzők elvesztésével esésnek indulhat a közeljövőben. Mivel a kormány 2024. szeptember elsejével megfosztja a plug-in hibrid autókat a zöld rendszám kiadásától és a meglévő PHEV autók is csak 2026. november 30-ig vehetnek részt a közúti forgalomban zöld hátterű rendszámtáblákkal, nem sok érv szól a sima helyett a nehezebb akkut cipelő konnektoros hibrid mellett. Pláne, mert a csomagtere a sima hibrid 425 vagy 381 literes helyett csak 307 literes, ami a kisautók mérete.