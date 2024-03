Mi a Vezessnél nagy álmodozók vagyunk, állandóan bújjuk a netet (egykori) álomautók után kutatva. Mindig van egy tuti Alfa 166 Busso-V6, egy sperres MX-5, egy Citroën Xantia, egy szép E39-es BMW vagy 124-es Mercedes, amiről ábrándozunk. Ezúttal nem adjuk alább nyolc hengernél és maximum 3,5 millió forintos határig kerestünk használt autókat a Jóautók.hu valamint a Használtautó.hu hirdetései között.

Ebben a kategóriában ismétlődő fordulat a tesztpilóták, álmodozók, kirándulók, tesók, unatkozók stb. kíméljenek, ami valószínűleg épp azokra az unatkozókra, álmodozókra és tesztpilótákra nem fog hatni, akiket a hirdetés megszövegezője kerülni igyekszik.

Pénztemető lehet, de nem fogod megbánni 1 /34 Fotó megosztása: 2 /34 Fotó megosztása: 3 /34 V8-as motoron nem olcsó egy vezérműlánccsere. De a hangjuk és sokszor az erejük is elragadó V8-as motoron nem olcsó egy vezérműlánccsere. De a hangjuk és sokszor az erejük is elragadó Fotó megosztása: 5 /34 Fotó megosztása: 6 /34 Fotó megosztása: 7 /34 Fotó megosztása: 9 /34 Fotó megosztása: 10 /34 Fotó megosztása: 11 /34 Bármit is vesztek, egy olcsónak számító V8-as használt autó ad majd feladatot Bármit is vesztek, egy olcsónak számító V8-as használt autó ad majd feladatot Fotó megosztása: 13 /34 Vigyázzatok, mert elsőkerekes Cadillac-ek is vannak V8-as motorral. Az STS-t a jó végén hajtja a Northstar V8 Vigyázzatok, mert elsőkerekes Cadillac-ek is vannak V8-as motorral. Az STS-t a jó végén hajtja a Northstar V8 Fotó megosztása: 14 /34 Fotó megosztása: 15 /34 Fotó megosztása: 17 /34 1,5 és 2,5 millió Ft között akad néhány eladó V8-as E38. A 740-es dízelnél vonzóbb a 730i, a 735i és a 740i. A kézi váltós V8 nagyon-nagyon ritka 1,5 és 2,5 millió Ft között akad néhány eladó V8-as E38. A 740-es dízelnél vonzóbb a 730i, a 735i és a 740i. A kézi váltós V8 nagyon-nagyon ritka Fotó megosztása: 18 /34 Fotó megosztása: 19 /34 Fotó megosztása: 21 /34 Mesés az M113 E50 kódjelű V8-cal hajtott S500 kényelme. Ez az 1998-2002 közötti W220 műszerfala. a Mopf vagy Modellpflege, tehát ráncfelvarrás előtti korból Mesés az M113 E50 kódjelű V8-cal hajtott S500 kényelme. Ez az 1998-2002 közötti W220 műszerfala. a Mopf vagy Modellpflege, tehát ráncfelvarrás előtti korból Fotó megosztása: 22 /34 Sokan rettegnek az SBC-fékes autóktól, pedig javíthatók az elektrohidraulikus fékrendszer hibái. A technika elutasítottsága jó alkualap egy 2006 előtti E-osztály vagy C219-es CLS megvásárlásakor Sokan rettegnek az SBC-fékes autóktól, pedig javíthatók az elektrohidraulikus fékrendszer hibái. A technika elutasítottsága jó alkualap egy 2006 előtti E-osztály vagy C219-es CLS megvásárlásakor Fotó megosztása: 23 /34 Sokszor felújíthatók a légrugózás rugóstagjai, nem muszáj gyári újat venni belőlük. A képen egy 211-es E-osztály Sokszor felújíthatók a légrugózás rugóstagjai, nem muszáj gyári újat venni belőlük. A képen egy 211-es E-osztály Fotó megosztása: 25 /34 Fotó megosztása: 26 /34 Mámorító a sebesség. Sok V8-as autó megfutja a 250-et, ami óra szerint kicsit több Mámorító a sebesség. Sok V8-as autó megfutja a 250-et, ami óra szerint kicsit több Fotó megosztása: 27 /34 2002-ben volt a W220 modellfrissítése. Ekkor jött ki az első összkerekes S-osztály 2002-ben volt a W220 modellfrissítése. Ekkor jött ki az első összkerekes S-osztály Fotó megosztása: 29 /34 Fotó megosztása: 30 /34 Könnyen beleszalad 1-1,5 millió forintba egy váltófelújítás Könnyen beleszalad 1-1,5 millió forintba egy váltófelújítás Fotó megosztása: 31 /34 Egymillió Ft alatt alig hirdetnek nyolchengeres autót. A legtöbb közülük Jaguar S-Type a korai, 276 lóerős V8-cal Egymillió Ft alatt alig hirdetnek nyolchengeres autót. A legtöbb közülük Jaguar S-Type a korai, 276 lóerős V8-cal Fotó megosztása: 33 /34 Fotó megosztása: 34 /34 Jó 20 éve írtunk tesztet a W12-es VW Phaeton, a W220-as S500 és az LS 430 összehasonlításával. A Lexus értéktartása bizonyult a legjobbnak Jó 20 éve írtunk tesztet a W12-es VW Phaeton, a W220-as S500 és az LS 430 összehasonlításával. A Lexus értéktartása bizonyult a legjobbnak Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Kétmillióig sovány a választék

Egymillióval a zsebünkben nagyjából esélytelen találni bármit is, ami üzemképes, balkormányos, megvannak a papírjai és még nyolchengeres is. Egy-egy hervadt, a hirdetés szövege szerint is szanaszét rozsdált Jeep Grand Cherokee, papírok nélküli, tehát fogalomba helyezhetetlen vagy jobbkormányos Range Rover és Mercedes S 400 CDI alkotja a kínálatot pár bánatos Jaguar S-Type társaságában.

Rossz híre miatt a jobb állapotban lévő S-Type-ok ára sem sokkal magasabb, az olcsón nyolc hengerről ábrándozóknak a brit limuzin lehet a mentsvára, mert azok az autók sem tudnak arányosan többe kerülni, amelyek karbantartására és javítására a mostani irányáruk többszörösét ráköltötte valaki az elmúlt években.

A BMW-k és az Audik sorsához képest a Jaguarok, Lexusok és kisebb részben a Mercedesek annyival könnyebb helyzetben vannak, hogy lecsúszás közben kevesebb olyan tulajt jártak meg egyre olcsóbb használt autóként, aki csak rúgja nekik, csak kitapossa a lelküket. Ettől valamelyest az automatikus váltók magas aránya is kíméli őket.

2002-ig a Jaguar S-Type nyolchengeres motorja 3996 köbcentis volt, 276 lóerővel, ami 7,1 másodperces 100-ra gyorsulásra és 240 km/órás végsebességre volt elég az 1725 kilós autóban.

2002 elején a modellfrissítéssel együtt jött a 4196 köbcentis, 298 lóerős verzió, és ekkor jelent meg az addiginál sokkal jobb, ZF-eredetű hatfokozatú automata.

Egykor 18 373 000 forintról indult a HaHu adatbázisa szerint a büszke brit nyolchengeres Jaguarok ára, amelyek technikája közös a Lincoln LS szériával és a szintén V8-as Ford Thunderbirddel, az amerikai álmot tökéletesen hozó, retroformájú, hátsókerekes kabrióval.

2,5-3 millió között nyílik ki a választék

Egy és kétmillió forint között is csak nagyjából 80 autót kínálnak a netes használtautó-keresőkben. A népszerűbb modellek esetében a nyolchengeresről szőtt álmok megvalósításának minimum kétmilliós ráfordítással lehet nekiindulni.

Alsó polcos V8-as autóként fel-felbukkan pár Cadillac. A Seville és az STS orrában lévő Northstar V8 a motorépítés egyik ékköve, a nyomórudas szelepmozgatású nyolchengeressel dolgozó amerikai autóipar kiugró alkotása. Hengerenként négyszelepes, hengersoronként tehát, összesen tehát négy vezérműtengelyes, könnyűfém blokkos és aluötvözet hengerfejű szívómotor, klasszikus, 90 fokos hengerszöggel.

Többféle teljesítménnyel készült, V6 is született belőle két henger elhagyásával, a Seville-ben 305 lóerős, az STS-ben 325 lóerőt adott le a 4565 köbcentis nyolchengeres. Később kompresszoros 469 lóerős változat is készült belőle az erősebb hengerfalak érdekben visszavett furattal az STS V-ben.

Mit adnak BMW-ből?

Aki BMW-re vágyik 8 hengerrel, a 2,5 milliós sáv alatt nehezen boldogul. E39-es 5-ösöket 3 millió körül találni nagyobb mennyiségben. Ezeket az autókat sokkal inkább ajánljuk megvásárlásra, mint az utód E60-61-es 545i-t vagy azt az E63-es 6-os kupét, amivel olyan kegyetlenül elbántak a formatervezők. A 333 lóerős, kézi váltóval is létező E60-as 545i-nél az E39 egyszerűbben javítható, uralhatóbb technika, és még ezzel is temérdek kiadás adódik.

Ugyanez áll a már másfél millió körül elérhető 2001 utáni Bangle-7-esre, amelyből az E65 a normál, az E66 a nyújtott tengelytávú luxuslimuzin. Az előd, az E38 javíttatása kisebb érvágás, ott azonban a rozsdásodás miatt kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy a valós ráfordítás harmadát sem mered majd bevallani életed párjának.

Lexus: GS most nincs, LS akad

Megbízhatóságuk miatt vonzhatnak a Lexus autói, a 3,5 millióig elérhető szedánok közül a GS is kínált V8-as benzinest, de a cikk írásakor egy sincs az árhatáron belül.

A csupán 0,25-ös alaktényezőjű, 2000-2006 közötti LS 430 és 460 pár példánya fellelhető a megcélzott összegből. A megbízhatóság, a tartósság és a kiváló minőség tényleg igaz az autókra, de 15-20 év ezek felett sem múlik el nyomtalanul. 350-400 ezer km után egy vezérműlánccsere itt is fájó kiadás.

Sajnos az XF30 kódjelű Lexusok utángyártott alkatrész-kínálata sokkal szűkebb, mint egy kortárs európai vagy amerikai autó esetében. Különösen ügyeljetek a belső tér állapotára, mert bontott fabetéteket és más utastéri elemeket nemigen fogtok találni hozzájuk, a gyári pótalkatrészek ára pedig tébolyító lehet.

Mi minden viszi majd a pénzt? Amikor beleszerettek az öblös motor kényelmébe, nyomatéközönébe, surrogó járásába és persze a hangjába, amit egy kipufogórendszerrel még szebbé tehettek, gondoljatok a V8-as motorok felépítésére! A V-hengerelrendezésű autókban a hengersorokhoz külön kipufogócső csatlakozik, benne 2-2 lambdaszondával és minimum 1-1 katalizátorral. Ha ezeket mind cserélni kell, az olcsóbb utángyártott katalizátorral is minimum 600 ezres tétel lehet. Nyolchengeres autót venni kézi váltóval szinte esélytelen, a kevés márka egyike, ahol létezett ez a kombináció, a BMW volt, de a manuális E32, E34, E38 és E39 ultra ritka. Adottság tehát az automatikus sebességváltó, amelynek felújítása a szükséges ráfordítástól és az alkatrészigénytől függően 1-1,5 milliós tétel lehet. Kicsit több, mint kettős tömegű lendkereket és kuplungszettet cserélni egy kézi váltós BMW E39 535i-ben vagy 540i-ben. Hengerenkénti gyújtótrafóból, gyertyakábelből stb. is kétszer annyi tud elromlani, mint egy sornégyes G Astrán. Mivel ezek az autók koruk csúcsmodelljei voltak, a fejlett autókban különféle szenzorokból, hőmérséklet- és nyomásérzékelőkből is több lesz, mint az ebédfutár Wagon R+-ában. Ha turbófeltöltős a V8-as motor, például mert dízel, akkor ott két turbófeltöltőt kellhet javítani vagy cserélni, összetett a turbó perifériája is a töltőnyomás-szabályozással. Ott van még a fékek és gumiabroncsok költsége, amit a nehéz és nagy teljesítményű autók jobban esznek, nem beszélve az üzemanyagról. Az első generációs, D2-es Audi A8-ból a 193 lóerős 2,8-as átlaga 10,3 liter/100 km a Spritmonitoron. Ez sem kevés, de a 4,2-es V8-é 13,5 liter, ami 20 000 kilométeren 396 800 forint többletköltség a V6-oshoz képest abból az 1 674 000 forintból, amit 20 ezer kilométerre elvisz a V8 tankolása. Luxusautókban és felső kategóriás terepjárókban drága hibaforrás a légrugózás is. Ha a rugóstagok felújíthatók, mint az E-, S- vagy és a CLS Mercedesekben vagy a Porsche Cayenne/VW Touareg esetében, az csökkenti a kiadásokat. Ám a rendszernek nagyon sok csöve és csatlakozója is van, ahol veszítheti a nyomást. Az elszisszenő levegő az amúgy egészséges kompresszort is túlterheli, majd kinyírja, ezért légrugós autót csak akkor vegyetek, ha nincs belőle sima acélrugós vagy kellően tág a költségkeret!

Mentsvár a Mercedes?

Viszonylag népes a kínálat a Mercedes W220-ból, a monumentalitásában és igényességében korszakzáró W140 utódából. Az 1998 és 2005 közötti S-osztályból vannak hibás légrugóikba szottyadt, rozsdás, csak a legelszántabbnak ajánlható autók akár 1-1,5 millió Ft alatt és vannak büszke luxuslimuzinok, a fenntartásukba, szervizelésükbe ölt milliók csekély részéért, úgy 2-2,5 milliótól felfelé.

Arányos, kecses formája, páratlan kényelme és mai szemel is nívós biztonsága vonzó az egész olcsón adott W220-ban. A korai V8-as dízelek az S 400 CDI az orosz rulett kedvelőinek való. Persze mindenből ki lehet fogni jót is, csak az esély nagyon-nagyon kicsi rá. Valamivel kevésbé kockázatosak a 420 CDI-k, de az S500 benzines motorja ezerszer vonzóbb és megbízhatóbb a dízeleknél.

Nagyjából a 2,8 és 3,5 millió forint közötti mezőnyben bukkanhatunk több Mercedes E 500-ra a 211-es sorozatból. A 2002 és 2009 közötti E-osztály a 2006-os modellfrissítésig SBC (Sensotronic Brake Control) fékrendszerrel készült, ami megbízhatósági szempontból biztosan nem vált előnyére, de nem is olyan katasztrófa, mint sokan hiszik és terjesztik.

Itt a fékpedállal csak elektronikus jelet adunk a kerekekre vezérelt féknyomás szabályozására, a pedálon emiatt nem érezni dobolást az ABS szabályozásakor. A fékerő pontosabban adagolható, ami rövidíthet a fékúton és a fék esőben időnként szárazra fékezi magát.

Fontos biztonsági funkció hirtelen gázelvételkor a fékbetétek felillesztése a féktárcsákra, így, ha vészfékezés jön, ami a hirtelen gázelvételből következhet, hamarabb kialakult az elérhető legnagyobb lassulás.

Biztonsági okokból az elektrohidraulikus fékberendezés komponenseinek élettartama előre megszabott. Ismereteim szerint a rendszer a hidraulikaszivattyú üzemidejét és a fékpedál lenyomásait számolja, tehát nem egzaktul 300 ezer fékimpulzus után vált vészüzemmódba az SBC-fékrendszer. Mindenesetre ez városi forgalomban, taxiüzemben sokkal hamarabb bekövetkezett, mint autópályázós kocsikban.

A fék vészüzemmódban is működik, de nem jól és állandó a hibaüzenet a műszerfalon. Az SBC azonban javítható, a pedálérintés-számláló elektronikusan lenullázható, a hidraulikaszivattyú elektromos hajtómotorjának felújítása is lehetséges, ahogy a fékhidraulika nyomástároló-tartályának cseréjére is felkészült a szakipar. Ugyanezek a gondok sújthatják a CLS első generációját, a C219-et, a 2001 utáni, R230-as SL-t, a Maybach 57 és 62 luxuslimuzinokat illetve a McLaren SLR-t.

Mivel a klasszikus M113-as V8, a 4966 köbcentis, 306 lóerős benzines nagyon stabil és kiforrott motor, a fékkel kapcsolatos hibalehetőségek és kiadások felmérése után nagyon is érdemes lehet kihasználni az SBC-fékes autók elutasítottságát és adekvát alku után beülni egy 500-as E-osztályba vagy CLS-be.

Az M113E50 hangja, ereje, járása mesebeli. Ha nem foglalkoztok a károgókkal és LPG-s/benzines autót vesztek vagy átalakíttatjátok a kocsit benzin-autógáz üzeműre, autógázt tankolva egy ezerhatos kompakt tucatautó üzemanyagköltségével mozoghattok egy nyolchengeres csodával.

Audi A8: D2 és D3 van ennyiért

Együtt búslakodnak az 1,3-1,7 millió Ft közötti ársávban a legolcsóbb benzines A8-as Audik az első két generációból. A hátsó vezérműláncos, emiatt nehezen javítható, de alapjában véve tartós motorral a kockázatban és örömökben gazdag nyolchengeresek táborát erősítik, nagy előnyük viszont a kortárs autókkal összevetve a sokkal jobb korróziógátlás.

Míg a W220-as Mercedesek szégyentelen rozsdásodásra képesek, az A8-nál ez sokkal kevésbé hangsúlyos gond, úgy a 2002-ig gyártott D2-ben, mint utódában, a 2002 és 2010- közötti D3-ban. A második A8-generációból 2,5-2,9 millió forint között erősödik a kínálat, a 4,2 literes V8-ból a 326 lóerős, bődületes nyomatékú 4.2 TDI és a 334 lóerős benzines nagyjából egy árban van.

Szimpla, stabil V8 Amerikából?

Ha az egyszerű felépítésű és Amerikából rendelt alkatrészekkel viszonylag kevés pénzből fenntartható Ford Crown Victoria vagy a testvérmodell Lincoln Town Car lesz a befutó, esetleg a hasonló karaktert, érdemeket és hátteret felmutató Chevrolet Caprice, az olcsó V8 viszonylag kis kockázattal élhető kaland lehet.

Így is sokba lesz a végén, ha pedig fejlettebb, nemesebb autót vesztek, akkor még többe. Biztosan drága mulatság lesz, bármit is vesztek, de egy nyolchengeres youngtimerben rengeteg örömötök is lesz. A V8-as új autók kiveszésével legalább az értékvesztéstől nem kell tartanotok, ha megvalósítjátok a nyolchengeres autóról szőtt álmot.