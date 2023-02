Jobb egy használt autó egy új Suzukinál?

Néha a legrövidebb e-mailek a legfontosabbak. Nemrég összesen három számra vártam, de három olyan számra, amit mi a Vezessnél sehogyan sem tudtunk volna kikalkulálni. A Magyarországon eladott legnépszerűbb új autók átlagos áráról van szó, ezt csak az adott vezérképviselet szakembereitől kaphattam meg, ezúton is köszönöm nekik!

Fejünkbe vettük ugyanis, hogy ezúttal nem a legolcsóbb új autó árából keresünk használt autókat a hétüléses Toyota Prius+-tól a V12-es Mercedes luxuskupéig. Most annak néztünk utána, mi minden jót vehetünk a tavaly legnagyobb darabszámban forgalomba helyezett új autók listaárából.

Mivel pontos összegeket kaptunk, álljon itt először az a költségkeret, amivel a Jóautók.hu és a Használtautó.hu kínálatát szűrtem. A legtöbb tavaly regisztrált autó Suzuki S-Cross volt hazánkban, a Datahouse-tól azt is tudjuk, hogy 7187 darab kapott rendszámot. Átlagosan 7 995 000 forint volt a crossover átlagára példányonként.

Nem tolóajtós a Ford Galaxy. Modernebb autó a konkurenseinél, mert 2015-ben itt modellváltás volt, nem facelift, mint a Sharan és az Alhambra esetében
ár az S-Max a népszerűbb, újonnan és használtan is szélesebb belőle a kínálat, de nagyobb csomagterével a Galaxy a praktikusabb autó
Itt is padlóba süllyeszthetők és egyenként állíthatók a középső sor ülései
Ha van egyenáramú gyorstöltési lehetőség, kevesebb ideig tartanak a kényszerszünetek utazás közben
7,5 millió Ft az elektromos Hyundai Ioniq indulóára. Igen csekély menetellenállásai miatt rendkívül jól hasznosítja az akkuban tárolt kevéske energiát
41 kilowattórás akkujával 200 km feletti a továbbfejlesztett Zoé hatótávja, de nem csak ettől jó villanyautó, hanem a 22 kW-os váltóáramú töltéstől
2015-ben sok függőleges helyett két nagy vízszintes osztású lett az Alhambra hűtőmaszkja, erről lehet megismerni a renováltat
Elég sok volt taxi belőlük. A turbós és kompresszoros 1,4 TSI erősen kerülendő motor, a kétliteres dízelek jók
Egyformán jó a Sharan és az Alhambra variálhatósága, az ülések a padlóba hajthatók, a jobb első ülés támlája is ledönthető
Sokkal kevesebb a hibalehetőség, ha kézi váltó társul a dízelmotorhoz, mintha benzinest vesztek DSG-vel
Nagyrészt 150 lóerős Kodiaq akad horogra 7 és 8 millió Ft között, 150-300 ezer kilométerrel meghirdetve
Hiába került nullkilométeresen a szalonból 7 990 000 forintba a kétliteres benzines alapmodellje nyoma sincs használtan 8 millióért
Komoly, igényes autó az e-Golf, csak a hatótávja elkeserítő ennek is 110-180 km-rel

5509 autóval a Suzuki Vitara lett a második legnagyobb darabszámban rendszámot kapó új autó itthon. A Suzuki belkereskedelmi részlegének szakemberei kiszámolták, hogy ezek a Vitarák 7 520 417 forintba kerültek átlagosan és listaáron. Ebből az összegből Ford Galaxy-t és S-Maxot néztem illetve SEAT Alhambrát és VW Sharant kerestem.

3980 autóval dobogós a Kia Ceed is, amelyből az ED kódjelű harmadik generáció hódít itthon. A típus átlagára ötajtósként 7 235 000 HUF, ez lett a sportos és elegáns autók árhatára. Mivel az eladott Ceedek nagyobb része volt kombi, a kombik 7 535 000 forintos listaárából elektromos használt autókat is kerestem.

SUV az S-Cross helyett, 8 millióból

Ha majdnem nyolcmillió, egészen pontosan 7 995 000 forintot szánhatunk a most divatos aszfaltterepjárók valamelyikére, ne legyenek illúzióink. Honda CR-V-ről a 2018 végén bemutatott generációban hiába álmodozunk, pedig 7 799 000 forintról indult az ára a hazai forgalmazás kezdetekor az 1,5 literes turbós négyhengeressel. A hibridről ne is beszéljünk.

Hasonló a helyzet a Toyota RAV4 szintén 2019-re megújult generációjával. Hiába került nullkilométeresen a szalonból 7 990 000 forintba a kétliteres benzines alapmodellje és volt elérhető 9,8 millió forinttól a való életben 6 liter alatt fogyasztó hibrid, nyomuk sincs használtan eddig az ársávig. Csak az elődöt kapni, nagyrészt dízelmotorral, márpedig a régi RAV4 messze nem olyan jó autó, mint a mostani.

Népszerű SUV a Škoda Kodiaq is, amelyből nagyrészt a 150 lóerősek akadnak horogra 7 és 8 millió Ft között. Az 1,4 TSI már a szíjas vezérlésű motorcsalád tagja, ezzel a turbós benzinesek láncbajaitól megmenekültek a vevők.

150 vagy 190 lóerős a 2,0 TDI, a közös nyomócsöves turbódízel. Ezzel a motorral felbukkannak összkerekes modellek is, elég gyakori a dízeleknél a DSG duplakuplungos automatikus sebességváltó. Benzinesből és dízelből is van 250-300 ezer kilométerrel hirdetett és a 150-200 ezres sávban mozgó autó is.

A 7 995 000 forintos plafonnal a Nissan X-Trail harmadik generációjából jellemzően a 2017-es modellfrissítés előtti példányok férnek bele, tehát a minimum öt éves autók. A választékot a 130 lóerős 1,6 dCi dízelmotor és az 1,6 DIG-T jelű, 163 lóerős benzines uralja.

Jóval ritkább a 177 lóerős 2,0 dCi, amely fokozatmentes automatikus váltóval is elérhető volt X-Tronic néven. Összkerékhajtásút az 1598 és az 1995 köbcentis dízelből is találtok. Használt autóként a dízelek ígérnek kisebb kockázatot, amennyiben nem szinte kizárólag városi közlekedés a cél.

Családi autók a 7 520 417 forintos Suzuki árából

Vannak nagycsaládok, vannak egy gyermekes famíliák, az egyik család szinte csak városban autózik, a másik inkább tömegközlekedik és csak hosszabb utakra veszi elő az autót.

Az eltérő igények eltérő autókkal elégíthetők ki, itt most családi autóként nagy egyterűket kerestem, amelyek 3-5 gyermekkel is jók lehetnek. A legtöbb parkolóházba, bevásárlóközponti mélygarázsba be sem férő kisbuszok helyigényével, szélességével a mindennapokban nem mindenki akar vesződni, emiatt kiestek a rostán.

Mivel a Renault Espace az ötödik generációval egyterűből átment egy sajátságos crossoverbe és sokkal kisebb lett belül, legtöbbször ugyanaz a pár típus fut versenyt a nagy egyterűek között. A Volkswagen konszern 2010-ben hozta ki a VW Sharan és a SEAT Alhambra alapjaiban új második generációját az addigra vészesen elavult első nemzedék leváltására.

A portugáliai gyártóbázison közösen készülő, egységes technikájú, azonos belső méretű, egyformán jól variálható egyterűek között azt érdemes választani használtan, amely jobb állapotban van, a két autó egyenértékű. Mindkettő 2022-ben tűnt el új autóként, 12 éves pályafutás után.

Mindkettőből a dízelek uralják a piacot, ami cseppet sem baj. A közös nyomócsöves 2,0 TDI takarékos és kellően erős már 140 lóerővel és 320 Nm-rel is. Használtan elkerülnénk az elektromos tolóajtós modelleket, a mechanikusban sokkal kevesebb a hibalehetőség és az ajtók nyitása, zárása is gyorsabb. Ne adja Isten, de egy baleset utáni mentésben fontos lehet az időkülönbség.

2015-ben volt az Alhambra és a Sharan modellfrissítése, Előbbiről szól ez a cikkünk, a Sharan megújulásáról itt írunk. A ráncfelvarrás utáni Alhambra legkönnyebben arról ismerhető meg, hogy sok függőleges helyett két vízszintes lamella tagolja a hűtőmaszkját.

A modellfrissítés előtti és utáni Sharanok között még kisebb az eltérés, itt a fényszórók összehasonlítása segít a 2016-os modellévű autók megtalálásában. A nappali menetfényt LED-füzér adja.

Ekkor az ikrek megkapták az automatikus városi vészfékrendszert, elérhetővé vált az automatikus távolságtartás a tempomattal, de sokat javult az okostelefon-integráció is a kábeles Apple CarPlay és az AndroidAudo érkezésével illetve a telefon képernyőjének tükrözhetőségével. Így az autó kijelzőjén jelennek meg a telefonon futó programok, nem kell a telefon kijelzőjét nyomkodni.

Sajnos a SEAT verzió sem olcsóbb, hiába hinném márkaként gyengébbnek az értéktartását a Volkswagenénél. 3-3,5 millió forinttól kaphatók a legolcsóbbak, egy új S-Cross árából a ráncfelvarrás utáni modellek is kijönnek. Ritka belőlük az összkerékhajtású verzió.

Arra figyeljetek, hogy nem kevés használt autó futott taxiként belőlük, ami évi 50-70 ezer kilométert jelent legnagyobbrészt városi használatban. Nem kell kizárni a munkára fogott autókat sem, csak tudjatok az előéletükről. Ne a műszaki vizsgákon még sárga matricás fotókból, a taxióra rögzítésének furataiból derüljön ki utólag. Vagy a tetőn a befalazott vagy ledugózott antennalyukakból.

210 000 km a vezérléskészlet cseréjének felső határa, amit sosem árt az eggyel korábbi olajcserével megejteni. A felhozatal jelentős részében dolgozik az olajos kuplungos DSG automatikus váltó, amely 60 000 kilométerenként igényli a kenőolaj és az olajszűrő cseréjét.

A DSG-k javítására van már szakipar itthon, ha a mechatronika igényelné vagy a kettős kuplungegység szorulna cserére, viszont egyik sem olcsó, még ahhoz képest sem, amennyiért a kézi váltós modelleken kettős tömegű lendkereket és kuplungot lehet cserélni.

Inkább a Ford Galaxy?

Fenntartási költségben várható szervizelési kiadásaik miatt kedvezőbbnek tartom a Ford nagy egyterűit, én saját magamnak azért is választanék inkább az S-Max és a Galaxy közül a 7 95 000 forinti keretből, mert itt 2015-ben nem ráncfelvarrás, hanem teljes modellgeneráció-váltás volt. A Ford maradt az oldalra nyíló ajtóknál, ami sokkal kevésbé praktikus, mint a tolóajtó, viszont személyautósabb hatású és nincs az autó oldalán csúf hasíték a tolóajtó sínje miatt.

Műszakilag azonos a Ford S-Max és a Galaxy, utasterük variálhatósága is egyformán jó a tologatható második sori székekkel és a padlóba hajtható három vagy 3+2 hátsó üléssel, amire a VW konszern is áttért 2010-től. Bár az S-Max a népszerűbb, újonnan és használtan is szélesebb belőle a kínálat, de nagyobb csomagterével a Galaxy a praktikusabb autó, hétülésesként is jobban használható a nagyobb fejtér miatt.

Ehhez a modellhez is a kétliteres dízelmotor passzol jobban a szomjasabb és kevésbé kiforrott, 1,6 és 2,0 literes, 160-240 lóerős turbós benzineseknél. A dízelek közül az 1997 köbcentis motor a vonzóbb, mert a 2020 őszén érkező EcoBlue motorról sokkal kevesebb a szerviztapasztalat. A hengerűrtartalomból könnyen azonosítható az új motor, mert 1995 köbcentis, de még alig bukkan fel használt autóként.

120 és 240 lóerő közöttiek a dízelmotorok, a 210 és a 240 lóerős duplaturbós. Nem meglepő, hogy használtan a kisebb forgatónyomatékú, kisebb teljesítményű verziók a kecsegtetőbbek. Egy turbóval maximum 190 lóerő jött ki, de a legtöbb használt autóban 150 lóerős a dízelmotor.

Nagyjából 4,5 millió forintnál indulnak a Ford nagy egyterűi az utolsó generációban. A 2016-os és a későbbi autók zömmel 250-400 ezer kilométerrel kaphatók ebben a 4,5-5 milliós ársávban. A közel 8 milliós keretbe sajnos nem fért bele a benzines hibridverzió, dízelmotorral viszont 100-150 ezer kilométerrel meghirdetett autók várnak gazdára.

Villanyautók, 7,5 millió forintból

Nézzük, milyen a felhozatal, ha 7 535 000 forintos kerettel elektromos autó a cél! Nagyon fontos alaposan megismerni a kinézett típust, mert egy generáción belül is érdemben változhat a nagyfeszültségű akkumulátor kapacitása, módosulhat továbbá a váltóáramú és az egyenáramú töltés teljesítménye és időigénye.

Elkeserítő hatótávjuk miatt a használt elektromos autók ebben az ársávban elsősorban városi autók, mert nem juttok velük messzire, legyen az Smart Fortwo, Volkswagen e-Golf vagy a legkisebb, csupán 60 amperórás akkujú BMW i3, amik 6,5-7,5 millió Ft között mozognak.

Ha elég az elektromos Golf 110-180 km közötti hatótávja, akkor a tágas, csendes, villanymotorral is komoly autó hatását keltő e-Golf jó megoldás belekóstolni az elektromobilitásba vagy átállni erre a közlekedési módra. Ebben a típusban kezdettől fogva adott volt a 24,2 kilowattórás akku egyenáramú gyorstöltési lehetősége.

Sajnos a 2016 végén 35,8 kilowattórásra növelt akkukapacitású villany-Golf kívül esik az árhatáron, pedig sokkal jobban használható villanyautó. Többek között attól, hogy 32 amperen is tölthető egy fázison váltóáramról, ami a 7,2 kW-os töltési teljesítménnyel nagyjából a felére csökkenti a töltés időigényét az addigi, 3,6 kilowattal töltő autókhoz képest.

Jelentősebb mennyiség ebben az árkategóriában kisebbik, 18,7 kilowattórás akkumulátorú Volkswagen e-Upból fut. 7,5 millió Ft körüli áron sok van belőle 35-40 ezer kilométerrel. A 2020-ban megnövelt akkukapacitású verzió közel sem fér bele egy új Ceed kombi árába.

Belefér viszont a Renault Zoé a 41 kilowattórás akkuval. Sokkal jobb hatótávot ígér az előbbieknél, hosszabb távokon viszont az egyenáramú gyorstöltés hiánya lelassítja az akku újratöltését. A DC-töltés csak a 2020 elején bevezetett, erősen továbbfejlesztett modellel vált elérhetővé, akkor is csak feláras tételként.

A Zoék közül viszont a Continental-motoros Q90 modellek váltóáramról akár 43 kilowattal tölthetők. Ilyen erősségű töltőt nem a váltóáramú oszlopokon találtok, hanem az egyenáramú vagy DC-töltők egy részében található kiegészítő szolgáltatásként.

Ezek a töltőoszlopok nagyon jók a váltóáramon is gyorsan, legalább 22, de Continental-villanymotorral 43 kW-tal töltő Zoék tulajdonosainak. Akkor is lehet rajtuk tölteni, ha az egyenáramú CCS2 vagy CHAdeMO-fejet használva egy sorstárs már kényszerszünetét tölti villanyautójában.

Nissan LEAF-ből az első széria 30 kilowattórásra bővített akkukapacitású autói bukkannak fel, többnyire kevéssé degradálódott teleppel. Egy-egy akad csupán a 2017-től értékesített utódmodellből a 40 kilowattórás akkuval, amivel jó időben 200 km feletti hatótáv érhető el.

7,5 millió Ft az elektromos Hyundai Ioniq indulóára. Ez a modell azért vonzó, mert nagyon csekély menetellenállásai miatt rendkívül jól hasznosítja azt a kevés energiát, amit egy használt villanyautó akkumulátor képes eltárolni.

Viszonylag csekély homlokfelülete és 0,24-es alaktényezője jóval takarékosabbá teszi a vele műszakilag rokon, de terepjárósra rajzolt karosszériájú, szintén 28 kilowattos akkukapacitású Kia E-Soulnál. Közös erényük, hogy egyenáramról is villámtölthetők maximum 50 kW-os teljesítménnyel.

Sportos legyen és prémium, de 7 235 000 forintból

Ha már futja rá hétmillió fölé, miért ne legyen BMW? Amennyiben nincs szükségetek sok helyre, a 2-es kupé és a kabrió egészen pompás autó, ha messze elkerülitek belőle a méltatlan, háromhengeres benzinest. 2-es BMW-ként a hátsókerék-hajtású modellekre gondolunk, nem a Tourer nevű egyterűekre vagy a szintén elöl hajtó 2-es Gran Coupéra, amelyről alább elolvashatjátok, miért sántít nevéből a gran és miért a kupé.

Az F22 kódjelű kompakt kupé BMW 2013 őszétől 2021 nyaráig volt gyártásban. Ahogy a kupé a lépcsőshátú 1-est váltotta le, úgy kapott utódot az F23-mal az 1-es kabrió. A BMW mindkettőt átnevezte 2-esre, ami illik a 2-4-6-8 modellsorba és az áremelés elfogadtatásának jól bevált eszköze, hiszen egy 2-es BMW csak többet ér, mint az 1-es?

Ha hátsókerekes 2-es BMW-re vágytok egy új Kia Ceed árából, azt nagyon megértjük, de a megvalósításához külföldi behozatal a megoldás, mert itthon annyira nem létező autó a használtautó-kínálatban.

A 184 lóerős, nagynyomású benzinbefecskendezésű 220i és az emelt teljesítményű, 245/252 lóerős 228i illetve a 230i helyett stabilabbnak tűnnek az öngyulladós motorok. A benzinesek finomabban járnak és bár nem szép, de valamivel szebb a hangjuk a dízeleknél, de

Ha már nekiindultok a nyugatnak, a kétliteres dízelekkel mernék belevágni abba a ráköltésekben és örömökben egyaránt gazdag életszakaszba, amit egy használt BMW megvásárlása magával hoz. A dízelek közül a 218d 143/150 lóerős, a 320 Nm nyomatékával már jól megindítható gázra a 2-es fara.

A 220d 184 vagy 190 lóerős, 380 illetve 400 Nm nyomatékkal, utóbbi érték a B47D20-as dízelmotor sajátja. Ez a motorcsalád váltotta az addigi N47D20 dízeleket 2014 végétől. Ezek mind 1995 köbcentis motorok, akárcsak a 225d, amely 218/224 lóerős és 450 Nm-rel lazán elragadja az üresen 1,4 tonnás kupét. 100-ra gyorsulása 6,3-6,2 mp és a 242-243 km/órás végsebességgel jó móka felkeresni a korlátozásmentes autópálya-szakaszokat, ha lelkes tulajként ellátogattok a müncheni BMW Weltbe és a gyári múzeumba.

Ha praktikusabb és tágasabb BMW szeretnétek a kupéforma megőrzésével, akkor a 4-es Gran Coupé a megoldás. A nemes vonalvezetésű ötajtós a nagy csomagtérajtóval igazán praktikus. Remek üléshelyzetével, egyszerűen használható menürendszerével, a manuális kézifékkel, a teljesen kikapcsolható menetstabilizálással a tenyerén hordozza a vezeti szerető embereket, akárcsak a 2-es.

F36 a 4-es Gran Coupé gyári kódjele, tehát a 2012 végén érkező 3-as limuzinok és kombik (F30 és F31), illetve az ötajtós nyújtott tengelytávú 3 GT (F34) rokona. Bármelyiket vennétek használtan, a rugózási kényelmen javít, ha száműzitek a defekttűrő vagy ROF-gumiabroncsokat (Run On Flat). Merev oldalfaluk légnyomásvesztésnél megtartja az autót, így a felni nem nyírja szét a gumit és tovább lehet haladni, de rázósabb velük az élet, mint a nem defekttűrő gumiabroncsra váltva.

Dízel és benzines motorral is van sorhatos a használt 4-es BMW-ből, de az itthoni kínálatban a 420d és a 420i illetve a 428i bukkan fel körülbelül 5,5-6 millió forinttól felfelé. A sorhatosok nem férnek bele a megszabott ársávba, akkor sem ha külföldre mennétek értük.

A 2012-2019 közötti használt 3-as és 4-es BMW-kben csupa összetett, fejlett motor szolgál, a víz és az olaj is fogyhat belőlük. A motorhibák megelőzéséhez nézzétek rendszeresen a hűtőfolyadék és a motorolaj szintjét, legalább minden második tankoláskor szánjatok rá időt! A benzinesekre ez különösen igaz.

Minden motorverzió szelepeit lánc mozgatja, ennek élettartamát is megrövidíti az olajcserék túlnyújtása, ami eleve egy motor halála. Kenőanyagból jó minőséget vegyetek, áldozzatok a gyári szűrőkre vagy utángyártottból a gyári beszállítók szűrőire. Ha nem Hamburg és Budapest között autópályáztok, akkor 10, de legfeljebb 15 ezer kilométerenként cserés a motorolaj!

Itt már minden benzines motor turbófeltöltővel és nagynyomású üzemanyag-befecskendezéssel készült, ami környezetünknek és a fogyasztásnak jót tesz, a használt 3-as BMW szervizköltségének nem.

A dízeleknél a részecskeszűrő élettartama jó esetben eléri a 200 000 kilométert, de könnyen lehet kevesebb, ha az autó nem hosszú utakat tesz meg egyben. A kipufogógáz-visszavezető szelep tisztogatása időleges megoldás, inkább cseréltessétek ki, de ez sem lesz olcsó. Jelentős tétel a gyárban beszerelt lánc fajtájától függően 120-150 ezer vagy 200-250 ezer km körül megejtendő vezérműlánccsere.

Mivel ez is hátsó vezérléses motor, a lánc, a láncvezetők és a lánc cseréjéhez ki kell emelni a négyhengeres erőforrásokat, az összkerekes autóknál lekötve az első hajtást is. Ezt érdemes kiegészíteni más karbantartási és javítási munkákkal, így összességében kisebb lesz a munkadíj. Ilyen a főtengely-ékszíjtárcsa cseréje, amelynek repedése ismert hiba már az elődből is. A dízelekben a szívósor eltömődik lerakódásokkal, amit néha ki kell mosni, hogy a szívósor-állító csappantyúk ne akadjanak meg.

2016-ban már biztosan ismert volt a BMW számára is, hogy a dízelmodellek kipufogógáz-visszavezető berendezésének hűtéséből fagyálló (glikol) léphet ki, ami az EGR-modulban összegyűlve a lerakódó korommal és olajjal izzó elegyet képezhet és begyulladhat a forró kipufogógáztól. Ettől a szívósor is megolvadhat, ami az ottani olajos lerakódásokkal tovább fokozza a tűzveszélyt.

Végül a termikus esemény esélye (magyarul tűzveszély) miatt a BMW több lépcsőben, 2018 augusztusától, majd októberétől rendelte be az érintett autókat az önkéntesnek mondott szervizakcióra a márkaszervizekbe. A 3-asból a 2015 áprilisa és 2016 szeptembere között gyártott, négyhengeres dízelek érintettek, van köztük N47-es is, de jóval több a B47-es motorkódú autó. Az N57-es, hathengeres dízelek egy részét is sújtotta ez a hiba, a 2012 július-2015 júniusi gyártási periódusból.

A fenti hibalehetőségek a közös motorcsalád miatt a 2-esre is nagyrészt állnak, így akár a kisebb, akár a nagyobb kupék és kabriók közül választotok, BMW-t tartani drága mulatság lesz, ha nem egy lepukkant romban akartok ülni.