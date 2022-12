Röviden – Nissan Maxima A33B Mi ez? 2000 és 2004 között gyártott, felső középkategóriás autó V6-os keresztmotorral, ötfokozatú kézi vagy négygangos automatikus váltóval, elsőkerék-hajtással. Melyik motorral? Európában csak 2,0 és 3,0 literes volt, mindkettő jó. Tengerentúli autókban fordulhat elő a 2,5 vagy 3,5 literes hathengeres a VQ-motorcsaládból. Mennyit ér? Nagyrészt 800 ezer és 1,2 millió Ft közötti autók. Félmilliótól felfelé akadnak 140 lóerős Maximák, a 3,0 literesek ára inkább 850 ezer forinttól felfelé szór, de hírmondó is alig maradt belőlük. Mi van helyette? Olcsón Rover 75 2,0 és 2,5 V6. Japánból Honda Legend, V6-os cápa Galant, Toyota Camry V6. Európából V6-tal Laguna és C5, 406 és 407, C Vectra és Signum, Passat és Superb. Egzotikus sorhatosként Chevy Epica.

Egy elszegényedő országban, ahol drágább a benzin, mint a környező államokban, nincsen sorállás a sokat fogyasztó, hajdan fényes nagyautókért. Pláne nem télen, amikor leül a használtautó-piac. Az elengedett rezsidíjak fenyegetésében a karácsonyozást követő január és február nem az az időszak, amikor özönölnének az emberek 10-20 litert fogyasztó limuzinokat vásárolni.

Most van itt az ideje

Aki tehát hathengeres motorral keres nagy és szerethető, használt autót, annak az év legelején érdemes megtekintenie a vágyott autókat, ilyenkor érdemes nyakába venni az országot, lehasalni a murvára és ki tud törni a 3-4 hengeres átlagautók világából.

Később a Vezess Értékbecslőben is szerepelni fog ez a 2001-es, magyarországi Nissan Maxima QX

Nem ilyen primitív hátsó futóművet várnánk egy felső középkategóriás autótól, pláne nem 16 évvel az oldalanként ötlengőkaros hátsó kerékfelfüggesztésű 124-es Mercedes-Benz után

Attól függően, hogyan és hol használod, 7,5 és 17 liter közötti a Maxima QX 3,0 fogyasztása 100-on

Eltört a felső tárolóhely zsanérja. 254 244 km után elég rövid az utastéri hibalista

60 fok a VQ30DE kódjelű V6 hengerszöge. Ezt a motorcsaládot a negyedik generációs, 1995-2000 közötti Maxima vezette be

Ezen a használt Nissan Maximán nem korrodáltak az ajtók alsó élei

Egyzónás, de automatikus a légkondicionáló, a motoros tolótetőtől az ülésfűtésen át a tempomatig minden extra működik

Ezek a téli kerekei, a nyári alufelnin szebben mutatna. Az ötödik Maxima-generáció jele a QX

Hajtáskomfortja a 2988 köbcentis V6-tal és a négygangos automatával kiváló, a rugózás lehetne jobb

9,6 mp a gyorsulás 100-ra és 210 km/óra végsebesség automatikus váltóval. Kézivel 8,2 mp és 230 km/óra lenne az eredmény

500-600 ezer Ft a legolcsóbb A33B kódjelű Nissan Maximák ára a 140 lóerős, kétliteres V6-tal. A 200 lóerős modellek zöme 800 ezer és 1,4 millió Ft között mozog, de nagyon kicsi a választék

Ezen a Nissan Maximán is dolgozott már lakatos, a küszöbök javítását alváz- és üregvédelem követte

Négyről öt- vagy hathengeres motorra váltva az autózás egészen más minősége tárul fel. Ez nem a motor erőtöbbletén múlik, pláne nem a turbókorszakban, amire nincs jobb példa a háromhengeres és 261 lóerős Yaris GR-nél vagy a négy hengerből és 1991 köbcentiből 476 lóerőt kipréselő C 63 AMG-nél. Az ötödik és a hatodik henger hangulatban ad hozzá nagyon sokat az autózáshoz, hangban, járáskultúrában, karakterben, és ezt minden méteren úgy élvezheted vezetés közben, hogy nem kell traffipaxokos többletkiadásoktól tartanod.

Kevés szerethetőbb konstrukció van egy öthengeresnél, legyen az benzines az Audi, a FIAT (Bravo, Stilo), a Ford (Focus, Mondeo, S-Max) a Lancia (Lybra, Thesis), a SEAT (Toledo), a Volkswagen (Passat B5, Golf IV, Bora) és a Volvo autóiban vagy dízel soröt a Land Rovertől a Mercedeseken át a Volvóig. Az alábbi cikkben egy szűk hengerszögű V5-öt mutatunk be a B5.5-ös Passatban, de most a hathengeres benzinesekkel foglalkozunk.

Mára a prémiumtermékek egy részéből is kivesztek a hathengeres motorok, de régen a középkategóriás autók csúcsmodelljei rendre megkapták a hathengerest, úgy a 406 és a 407 mint a Laguna, akár kupé karosszériával, az első két Superb-generáció, sokáig a Passat.

Vannak hétköznapi autók kifinomult hathengeressel, emészthető összegekért, amilyen a háromféle V6-os motorral gyártott, 170-226 lóerő közötti Ford Mondeo Mark3 és az évjárattól függően 3,2 literes szívó vagy 2,8 literes turbós V6-ot felmutatni képes C Vectra valamint a Signum és utódjuk, az Insignia A.

Akadnak egzotikus hathengeres autók, amilyen a V6-ból dízelt és benzinest is kínáló Renault Latitude vagy a kétféle benzines sorhattal gyártott Chevrolet Epica, amik csak a feketeöves autóbuziknak ötlenek eszébe. Ott van ezeken kívül a Rover 75, tehát bejáratott prémiummárkákon innen is jóval több a lehetőség, mint elsőre gondolnánk.

Maxima A33B: csak V6-os volt

De ahogy soros négyhengeres benzinesben, úgy hathengeres Otto-motorban is nagyot alkottak a japán autógyártók, így ehhez a cikkhez egy nagy, erős és kissé megfakulva is érdekes autót mentem el kipróbálni: egy Nissan Maximát a 2000-től 2004-ig gyártott ötödik generációból, a Maxima QX-ből.

Eredetileg a Maxima a Datsun Bluebird nyújtott orrú verziója volt, hogy elférjen benne a soros hathengeres motor. A típus második generációja az 1980-as évek közepén a 300ZX 160 lóerőre visszavett motorjával lelépte az akkor csak négyhengeresként kapható Accordot és a barokkos Camryt.

Hightech helyett szimpla konstrukció

Már ekkor teleszkópos kitámasztó segített felemelni a motorházfedelet, ez a széria a Renault 25 mintájára hanggenerátorral figyelmeztette a vezetőt, ha a gyújtáskapcsolóban maradt a slusszkulcs és az 1988-as modellévtől elérhetővé vált a GXE modellhez egy igazán hightech extra. A szonáros útfelület-érzékelés az aszfalthibákat igyekezett felderíteni az első lökhárító alól kibocsátott ultrahanggal és a kátyúk, huplik lereagálására felkészíteni az adaptív lengéscsillapítást.

Mindezek tudatában csalódás lehet, hogy a Nissan mennyire visszavette később az autó műszaki fejlettségét és a technika igényességét. A képeken látható modell a 2000-2004 közötti, A33B kódjelű nemzedékbe tartozik. Hátsó futóműve sima csatolt hosszlengőkaros egy Watt-himbára hasonlító szerkezettel megtámasztva. A motortérben viszont nemes gépet találunk. Az elődben jött ki a híres-nevezetes VQ-motorgeneráció, a 60 fokos hengerszögű V6, amelyről már volt szó a 350Z kapcsán.

Magyarországi Maxima, ennek előnyeivel

2001. márciusi ez az autó, Magyarországon kapott először rendszámot céges autóként. Máig teljes a Maximához egykor kiadott dokumentáció, megvan a szervizkönyv és a kezelési útmutató is.

Az első 1600 km-re a gyártó tanácsa a 90 km/óra feletti sebesség illetve a 4000 feletti fordulatszám-tartomány kerülése. Az első 800 km-en nem javasolt utánfutót vontatni, kerülendő a hirtelen elindulás és a padlógázas gyorsítás is. Itt is visszaköszön, hogy nem jó a motornak a teljesen egyenletes tempójú bejáratás, ezért is jobb erre az országút az autópályánál. Ahogy gépkönyv fogalmaz: ”Se gyorsan, se lassan ne haladjon huzamosan, állandó sebességgel!”

1480 kilós a japán limuzin a forgalmi szerint, a VQ30DE kódjelű motor 147 kW-os, kereken 200 lóerős. Ez értékes diadal volt a háromezres benzinessel csak 186 lóerőig jutó Toyota Camry V6 felett.

Egyszerű technika, stabil működés

Elfészkelődve az állítható deréktámaszos bőrülésben többek között annak is örülhetünk, hogy az autónak mindene működik. A tolótetőn nem szivárog be az eső, az üveg napfénytetőt nyitja és billenti a villanymotor, üzemel az ülésfűtés, a kormányról a tempomat és a rádió távvezérlése szintén.

Hátul a fejtér 180-185 centiméteres magasságiig lehet elég, mert a tolótető tokozása sok helyet elvesz. A lábhely ezzel szemben terpeszkedős. Érdekes az első ülések háttámlájára erősített, rugós kapaszkodó, ilyet sem láttam más autóban.

Selymesen indul be a V6, kiegyensúlyozottan jár hidegen is, melegen is, de nem surrog olyan lágyan, mint a Mercedes vagy a BMW sorhatos benzinesei. D-be húzva a csak négyfokozatú automata karját és a fékről lelépve kis rántással indul meg az autó, ez a vehemencia miden zöldre váltó lámpánál megcsillantja az erőgépet az orrában.

Nagyon él a VQ30DE

Ekkora hengerűrtartalommal mindig van erőtartalék, küszködés nélkül, lazán fokozható a tempó. Kézi váltóval 8,2 mp lenne a gyorsulás 100-ra és 230 km/óra a végsebesség, automatikussal 9,6 mp és 210 km/óra az eredmény. 6600-as fordulatszámon kezdődik a piros mező, a motorhang gyönyörű. Az 1-es 60-ig, a 2-es 110-ig érhet. Nem próbáltam ki, de a gépkönyv ennyit ír kihúzatási határként.

Ha erő kell, felmordul a hathengeres, de ha megvan az előzés vagy eléred az utazótempót, máris visszahalkul. Kellemes meglepetés a kicsit sem túlszervózott kormány, sokkal könnyebben járóra számítottam annak tudatában, hogy az egész kategória elsődleges célpiaca Észak-Amerika, amit az oldalsó helyzetjelző fények is mutatnak az első és a hátsó lökhárítóban.

Aggasztó kiadást egyedül az automatikus váltó ígér, mert 3-asből kettesbe vagy kettesből 1-esbe visszakapcsoláskor ránt egyet. Még nem nagyot, de jól kivehetően csinálja. A váltónak téli és sportos üzemmódja is van a normálon kívül, bár az autó békés, nyugodt karakterét nem írja felül egyik sem.

Szimpla technikája ellenére a Maxima QX egy nagyon jól működő és igazán szerethető autó. A rugózási kényelmén érezni ugyan, hogy az Interstate-eken való gurulást tudja, összetettebb feladatokra nem készített fel a Nissan, de ahol nincsenek kátyúk, döccenők, kiálló és besüllyedt villamossínek és egyéb aszfaltsebek, ott a Maxima méltóságteljesen halad.

Benzintemető? Messze nem mindig

Nem kell eleve benzintemetőként leírni a hathengeres motorokat. Többletfogyasztásuk városi forgalomban lehet érdemi az erőben, hangban, élvezeti értékben tőlük sehol sem levő, 2 liter körüli négyhengeresekhez képest.

Lakott területen belül szinte szemmel látni, ahogy lekonyul a benzinmutató, dugóban 15-17 liter elfogy a 70 literes tankból 100 kilométeren. A később a Vezess Értékbecslőben is szereplő Maxima QX Csepelről Észak-Pestre ingázó tulajdonosa tudna erről mesélni, lehet, hogy napi járósként valami takarékosabb autó váltja ki a használt Nissan Maxima QX-et.

Ám amikor hosszabb távra, utazóautónak használja, egy átlagos autóhoz képest egészen csekély többletkiadással suhanhat egészen más minőségben. Nyugodtan vezetve 8 liter elég lehet 100-on, 9,5-10 literből már gyors az autó. Az akkori szabvány szerinti átlag városban 15,4, lakott területen kívül 8,0 liter volt, az átlag 10,7 liter 100 kilométerre.

Mivel a Maximában a kétliteres motor is hathengeres, itt csak erőben kell lejjebb adni annak, aki valamivel takarékosabban szeretne autózni. A Spritmonitoron a két motor között 0,77 liter a fogyasztáskülönbség 100 kilométerre, ez a 8 deci benzin bőven megér 60 lóerőt. Azonos a két motor vezérműláncos konstrukciója és egyforma a 73,3 milliméteres lökete. A nagyobb hengerűrtartalmat a 76,0 helyett 93,0 milliméteres furat adja.

Közúti átlagfogyasztás, Nissan Maxima QX (A33B), 2000-2004

2,0 VQ20DE (1998 cm3, 140 LE): 10,09

3,0 VQ30DE (2988 cm3, 200 LE) 10,86

Liter/100 kilométerben. Forrás: Spritmonitor.de

Hibalehetőségek: csak rozsdás ne legyen!

Aki 20 év körüli, 200-500 ezer kilométert futó autóktól a japán nagyautók újkori megbízhatóságát és üzembiztosságot várja az eredeti ár 10-20 százalékáért, annak érdemes visszatérnie a használt autók rögvalóságába.

Elsősorban a rozsdásodás illetve a lakatolás költségének elszaladása és ezzel párhuzamosan a szakemberhiány tudja kiütni a ringből a műszakilag nagyon tartós Nissan Maximákat. Rozsdásodáson ne csak a sárvédőívek elporladását, a küszöbök kilyukadását értsétek, itt átrozsdásodhat a motor és az utastér közötti tűzfal, veszélyeztetettek a rugótornyok, lakatolásért kiálthat az autó alvázlemeze. Az alváz, a teherviselő elemek, a futómű bekötési pontjai és a karosszéria állapota alapján döntsetek egy autó mellett vagy ellen, mert a többi várható gonddal vagy kevesebb a gond, vagy kisebb a kiadás (a váltófelújítást kivéve).

Igényes az olajcserére

Megfelelő olaj- és szűrőcserékkel mindkét V6-os benzines tartós és hálás motor. Néha a hengerenkénti gyújtótrafók meghibásodása okoz kiadást. Ha a gyújtáskimaradástól egyenetlenül járó motor javítását halogatja a tulaj, a hengersoronként egy katalizátor is rámegy a gyújtáshibára.

A légtömegmérő itt sem tart örökké, de a motor mechanikailag nagyon tartós. Használati módtól függően 10-15 ezer kilométerenkénti olajcserével a vezérműlánc is nagyon sokáig szolgál megnyúlás, zörgés nélkül, láncszakadás sem jellemző.

-20 Celsius-foknál melegebb területekre 10W30-as olajat javasol a gépkönyv azzal a megjegyzéssel, hogy az 5W30 kedvezően hat a tüzelőanyag-fogyasztásra. A meleg helyekre 20W40-es és 20W50-es viszkozitású kenőanyag a megfelelő. Itthon az 5W30 jó megoldás. Szokatlanul csekély az olajtöltet, szűrővel együtt 4,0 liter.

90 ezer kilométerenként esedékes nagyobb karbantartás, ilyenkor érdemes a gyújtógyertyákat és a sebességváltó folyadékát is lecserélni, kézi és automatikus váltóval is. Az automatikus sebességváltó kenőanyagának nívópálcája a motortól balra van.

Mit vehetünk Ázsiából hat hengerrel?

Cikkünk írásakor a HaHun összesen öt eladó Maxima van, ebből négy tartozik ebbe a generációba. 520 ezer és 850 ezer forint között mozog az áruk. A 3 ezres többet ér, mint a szintén V6-os, de 140 lóerős kétliteres, ám ennyire szűk kínálattal nem lehet támpontokat találni, ársávot meghatározni.

1,5 millió forint fölé nemigen megy az áruk, akkor sem, ha épp több autó van fent, de az összegek inkább hatjegyűek. Vegyesen vannak manuálisak belőle és négyfokozatú automatikus váltóval szereltek is, a V6-os motorhoz képest meglepően nagy a kézi váltósok aránya, amivel megúszunk egy drágán felújítható, a kézi váltónál drágábban javítható főegységet.

Nemcsak a Maximák porladtak el, velük együtt zömmel a kategóriatársak illetve a kortársak is, legyen az Mitsubishi Sigma vagy hathengeres, 2,5 literes cápa Galant. Utóbbiból 1 azaz egy darabot hirdetett tulaja. Az ezredforduló előtti Honda Legendből kidobott pár autót a kereső, félmillió és 1,5 millió Ft közötti összegekért.

Egy Škoda SuperBenes dekrétum Béla-interceptor, új áron? Senkinek nem ajánlanám automobilként a Kia Oprirust, legfeljebb berendezési tárgyként a kényelmes ülések miatt, de szakmai alázatból rákerestem az eladó autókra és találtam valamit. A felhozatalban 915 ezer és 11 900 000 Ft közötti autók szerepeltek a 3,5 literes, 203 lóerős benzinessel. Az utóbbit elírásnak hittem, de nem. A hirdetésben a szerintem tohonya, dagályos, benzinzabáló hombárról azt írja valaki, hogy „egy Super Béla interceptor”, a maga 9,2 másodperces 100-ra gyorsulásával és 220 km/órás végsebességével. A helyesírási hibákat korrigáltam, de a szöveg lényege átjön így is: „Nem Škoda SuperBenes dekrétum Béla, hanem annál 100x jobb. Nem egy cseh Škodrikutya leharcolt VW alkatrészekkel. Éppen ezért, ha cserélni akarna valaki, akkor semmilyen Škoda, így Ócskatávia sem érdekel! A Škodáknál már csak a román dákó Dacia rosszabb, amely az autógyártás szégyene, az autógyártás és Európa alja. Aki ismeri az Opirust, az tudja, hogy ez volt Dél-Korea első luxus prémium autója (Amúgy nem. A szerk.) További magyarázat nem kell. Új ára közel 12 millió Ft volt, szerintem most is megér ennyit”

Ha sikerül visszazökkenni, nézhettek más ázsiai nagyautókat hathengeres motorral. Jobban tartja magát a Toyota Camry, itt a 2,4 literes négyhengeresen kívül van 5-6 eladó V6 is az ezredforduló utáni, 2001-2005 közötti generációból. A 2995 köbcentis, 186 lóerős benzinessel a cikk írásakor 1,6 és 2,5 millió forint között szórtak az alku előtti árak, és mintha a hathengeres Camry elkerülné a siralomvölgyet, nagy arányban szépen megőrzött, a fotókon jól mutató autók keresnek új gazdát.

Két hengersor, kétszer annyi katalizátor és lambda-szonda

Tudjatok róla, hogy egy V6-os motor az összetettebb kipufogórendszer, a hengersoronként legalább egy katalizátor, a sorhatoshoz képest jellemzően kétszer annyi lambda-szonda miatt tartogat bizonyos többletköltségeket egy soros hathengereshez képest.

Viszont a nagy japán benzinesek mechanikailag valóban jól konstruált, tartós motorok és a még úton tartottak között szép állapotúakat találni egy 65 lóerős, légkondi nélküli Dacia Sandero 1.0 új árának feléből, harmadából. Mint oly sok jó autóval, itt is az az igazság, hogy a hat henger öröme drága mulatság, de jó mulatság.

Mellette – Ellene Mérsékelt vételár

Gazdag felszereltség

Tágas utas- és csomagtér

Jó minőség

Minden motorja hathengeres

Van belőle kézi váltós is

Jó utazóautó Erős rozsdásodási hajlam

Magas üzemanyagköltségek

Kis választék

Közepes rugózási kényelem

Nemigen vannak bontott alkatrészek