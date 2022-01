Röviden – Használt autó: BMW 5-ös F10-F11, 2009-2016 Mi ez? 2010-2017 között értékesített felső középkategóriás típus; hátsó- vagy összkerékhajtás, 4-6-8 hengeres benzines, 4 vagy 6 hengeres dízelmotorok. Az 5-ös BMW hatodik generációjából volt limuzin (F10), kombi (F11), 5 GT (F07), nyújtott tengelytávú kínai lépcsőshátú (F18), de a 6-os széria is közeli rokon. Modellfrissítés 2013 őszén. Melyik motorral? 143-tól 600 lóerőig volt minden. Dízelből az N57D30 kódjelű 530d a mindenvivő. Rövid ideig létezett szívó sorhatos 530i is, de benzinesből a titkos tipp 2013-tól az N55-ös, már egyturbós 35i, mert nem sok baja lehet, pazar a hangja, az ereje és még takarékos is.. Mi van helyette?

Audi A6 4G (2011-2018), 212-es Mercedes E-osztály (2009-2016), távolabbról Infiniti M-sorozat, Jaguar XF, Lexus GS, Volvo V70 és S80.. Mibe kerül? Használtan 4,3-4,7 millió forinttól mennek felfelé az F10-es BMW-k, a kínálat másik végén az M5-öt nem számolva 9-10 milliós autók vannak, csekély futással és nagyon sok extrával.

Bár második éve tervezem, hogy megírom ezt az autót, csak most csaptam le rá, mivel eladó lett és kikerülhet a látókörömből. Az teszi érdekessé, hogy egy BMW 530d xDrive újonnan többnyire elérhetetlen autó, de az idő múlása jócskán lejjebb viszi az árát, így most a legolcsóbb Suzuki Swiftek árszintjén megkapható a közelmúlt luxuslimuzinja.

228 200 km, pedáns szervizdokumentáció, 4 850 000 Ft

Elkértem egy hétvégére ezt az autót és utánanéztem (ld. a keretest), mit adnak újonnan azért a 4 850 000 forintért, amennyiért gazdája meghirdette ezt a 2013. decemberi, 228 200 kilométeres, sorhatos dízel F10-es BMW-t. 4,5-5 millió Ft az a határ, ahol az igen szerény új autók és a felső kategóriás modellek találkoznak, amikor utóbbiak még nem mentek el a Lófej-ködig meg vissza.

Szépek a fényei is. 228 200 km van benne, de a 4,85 millió forintért hirdetett 530d xDrive autó viselkedése alig különbözik az újonnan vezetett tesztautókétól

Amikorra egy luxusszínvonalú autó egyre jobban lepukkan és csak árnyéka egykori önmagának, akkor még autóbuziként is inkább egy Wagon R+-t vennék, mert az legalább működik és ha nem füstöl kéken, nincs vele nagy kiadás. De ez az autó sokkal inkább vonz az értékeivel, mint riaszt a potenciális költségeivel, mert viselkedése és működése nem sokban marad el az újonnan vezetett tesztautókétól.

Kerek alsó ködlámpájából, a LED-es ködfényszórók melletti fémbajuszból és a sárgás helyett fehér angyalszemekből látni, hogy ez már 2013 őszi modellfrissítés utáni autó. A Magyarországon átadott, Kallisto-szürke metálfényezésű limuzin egészen minimális külső nyomokkal vészelte át a 2013. december hatodikai gyártás óta eltelt jó nyolc évet.

Mindig az 5-ös a BMW-k legjava?

Nekem az F10-est fotózva és vezetve az jutott eszembe, hogy a BMW csak a legjobb embereit engedi az 5-ösön dolgozni. Mert az 5-ös sorozat egyszerre hoz nagy darabszámot és valószínűleg vastag nyereséget is, amitől a 3-as profitszintben, a 7-es volumenben marad el. Az E60-61 számomra botlás, de nézzétek meg az E34-est, az E39-et, az F10-est vagy a G30-ast, pláne a 2021-es modellfrissítés utáni G30 LCI-t! Parádés autók esztétikai, vezethetőségi és kényelmi szempontból is.

Ezen belül szerintem az 530d xDrive, ez a soros hathengeres, itt 258 lóerős és 560 Nm nyomatékú, összkerékhajtású limuzin a legjobb választás. Eszményi utazóautó az orrból halkan mormogó erőgéppel.

Belül pár elem igényli a kárpittisztítást és a belső autókozmetikát, elsősorban az ajtóbehúzók műanyaga és a mellettük lévő bőrfelület piszkos. Az új tulajra vár a kormánykerék újrabőrözése, ami 25-30 ezer forintból szépen megoldható. Ezt leszámítva az utastér is remek állapotban van.

5,7 mp 100-ig, 7,8 liter 100-on

Állórajttal az N57D30 kódjelű hathengeres 5,7 mp alatt felrántja 100-ig az 1810 kilós autót, hogy 160-nál megpihenjen, percenként 2000-es fordulatszámon a nyolcfokozatú automatával. 250-nel ennél alig nagyobb pulzussal és zajban suhanhatsz az Autobahnon. Mindehhez az 530d-k közúti átlagfogyasztása 7,8 l/100 km a Spritmonitoron. Páratlannak tűnő reláció ez az erő, a biztonság és a fogyasztás között.

Szép halk a kerékfelfüggesztés, ez a használt F10-es BMW 530d nagyon simán és szépen fut. A hátsókerekes még kényelmesebb lenne és abból létezett kézi váltós is, ami ritka, de meseszép kombináció lehet. Akárcsak egy hátul hajtó 535i manuális váltóval, a már megbízhatóbb, egyturbós N55-ös sorhattal, amely a 30d mellett a leginkább ajánlható motorváltozat ezekhez a használt 5-ös BMW-khez. A fordulékonyságon alig ront a 4×4-es hajtásrendszer, az 530d fordulóköre 12,0 méter, az összkerekesé 12,1 méter.

Konstrukciós szempontból is nagyon fejlett a futómű. Vajda Jánostól, az AutóPult főszerkesztőjétől tudom, hogy nem simán könnyűfém lengőkarok vannak az autó alatt, anyaguk a még jobb súly/szilárdság arányú magnézium-alumínium-szilícium ötvezet.

A kettős keresztlengőkaros első futómű új konstrukció volt az F10-hez, elődjénél a BMW beérte sima MacPhersonnal. Az autó egy éve kapott hátul mindkét oldalon új lengőkarszilenteket az oldalanként ötlengőkaros futóműbe, ekkor újult meg a Hardy-tárcsa is.

Közúti átlagfogyasztás

Benzinesek

523i (3,0 szívó sorhat, 204 LE) – 9,53

528i (3,0 szívó sorhat, 258 LE) – 9,60

520i (2,0 turbós sornégy, 184 LE) – 9,27

528i (2,0 turbós sornégy, 245 LE) – 9,53

535i (3,0 turbós sorhat, 306 LE) – 10,82

550i (4,4 V8, dupla turbó, 408/450 LE) – 13,70

M5 560-575-600 LE – 14,49

Dízelek

518d 143/150 LE/360 Nm -6,24

520d 163 LE – 6,33

520d 184 LE/380 Nm – 6,67

520d 190 LE/400 Nm – 6,80

525d (3,0 sorhat, 204 LE/450 Nm) – 7,30

525d (2,0 sornégy, lépcsőzetes kettős turbó, 218 LE/450 Nm) – 7,44

530d 245 LE/540 Nm – 7,91

530d 258 LE/560 Nm – 7,79

535d 300 LE/600 Nm – 8,70

535d 313 LE/630 Nm – 8,19

Liter/100 km. Forrás: Spritmonitor.de. A nagyobb teljesítményű verziók többnyire a 2014-es modellfrissítéssel átdolgozott motorok

Milyen új autót adnak ötmillió körül? Valaha, de azért nem a pleisztocén időkben, ötmillióból kompakt autót lehetett venni benzines szívómotorral és élhető felszereltséggel vagy dízelt, de mezítlábasan. Kíváncsi voltam, hogy aki ma ötmillió forinttal betér egy autószalonba, mire számíthat? Röviden: ha nem kisautót venne, akkor vagy átkísérik a használt autós kollégához vagy az értékesítővel belemerülnek a finanszírozási konstrukciókba. 4 525 000-4 890 000 forintért többek között 500-as FIAT-okat hirdetnek a márkakereskedések, mikrohibridnek nevezhető, önindító-generátoros kisegítő hibridrendszerrel. Cult felszereltség, 69 lóerő, 999 köbcentiből. Aszfaltszaggatás nem lesz, de aranyosa autók és 2+3 év garancia érvényes rájuk, 100 000 kilométerig. Az ötmillióból elvihető autók legtöbbje a városi minik vagy a kisautók közé tartozik, legyen az Hyundai I10, Suzuki Ignis, esetleg a nagyobb szegmensből Citroën C3 vagy a 4 949 000 forintért hirdetett és jóval tágasabb Kia Rio, amelynek mindenvivő vonása a 84 lóerős, négyhengeres benzines szívómotor. 4,6 millió forintért rendelhető a Škoda Fabia GO, szintén 999 köbcentis szívómotorral, de 80 lóerővel és akár családi használatra is alkalmas méretben, egészséges csomagtérrel. Érdekes ajánlat az Opel Corsa F, amely 1199 köbcentis motorjával a mindennapi közlekedésben jobb erőben lehet, bár csúcsteljesítménye 75 lóerő. Sokkal kisebb csomagtere és szűkebb hátsó utastere miatt az F Corsa családi autóként a Rio és a Fabia mögé szorul, de ha nem a térkínálat az elsődleges, érdemes kipróbálni. Aligha a térkínálatával hódít a Suzuki Swift, amely 4,6-4,8 millió Ft között bukkan fel GL felszereltséggel, légkondicionálóval. Swiftet az vegyen, akinek a hajtáslánc az első, mert négyhengeres motorja páratlanul takarékos, igazán kulturált és a fürge kisautó vezethetősége is remek. 4,6 millió forinttól bukkannak fel a turbós Dacia Sanderók. Akinek a Sandero csomagtere kevés, vehet hasonló összegekért Logant. Az ötmilliós keretbe épphogy beférő LPG-üzemű Logan 1,0 TCe Comfort a gazdaságosság bajnoka az autógáz olcsósága miatt. 101 lóerejével elegendő a teljesítménye és akár öten is beleférnek a csomagjaikkal együtt. 4 849 000 forintért Duster is rendelhető a benzinesként 91 lóerős, turbós háromhengeressel, Essential felszereltséggel. Itt még 130 000 forintot számoljatok a manuális légkondicionálóra, ez nem tétel ahhoz képest, amekkora ballépés 2022-ben megvenni egy autót klímaberendezés nélkül. A nemrég felfrissített Duster 445-1478 literes csomagterével jól együtt lehet élni.

Sebességváltó: drága, de fontos az olajcsere a ZF8HP70Z-nek

Ebben az autóban a ZF nagyjából felülmúlhatatlan nyolcfokozatú automatikus váltói közül a ZF 8HP70Z működik, tehát a 204 lóerős 525d 8HP45Z váltójánál jóval nagyobb nyomatékra tervezett gép. A maximum 700 Nm-re tervezett váltónak az 530d gyári állapotban 560 Nm nyomatékmaximuma nem megterhelő, talán ezért is tud ma is ennyire lágyan, kifinomultan és gyorsan működni ebben az autóban is.

Élettartamának meghosszabbításához a váltóban rendszeres olajcserére van szükség, 90 ezer kilométerenként érdemes megejteni. A váltóolaj szűrője itt a műanyag karterrel egybeépített alkatrész, aminek a szokottnál magasabb az alkatrészára.

Csak az olajszűrő 50 000 Ft körüli tétel utángyártott alkatrésszel, a 7 liter kenőanyag még egyszer ugyanennyi. A sebességváltó-beszállító előírása a ZF LifeguardFluid 8, ezt a legegyszerűbb a szűrővel és a tömítésekkel készletben megvenni, de olajmárkák kínálatából is elérhető alternatív kenőanyag.

AdBlue-rendszer: nincs ingyen a tisztaság

Bár hibalámpa nem ég és a használt BMW 530d viselkedése sem utal gondra, időnként az autó bedob egy AdBlue-betöltési hibaüzenetet, ami a hibatároló szerint egy nitrogén-oxid-érzékelő hibáját jelenti.

A kipufogógáz-ártalmatlanítás ezekben a karbamid-befecskendezős dízelmotorokban márkától függetlenül hibaforrás, legyen az AdBlue-adagolás, a víztartalmú folyadék megfagyását megakadályozó fűtés meghibásodása vagy más gond. Hátsókerekes 530d-t nagyobb esély van AdBlue nélkül találni ebből a korszakból, mint xDrive-ost.

De mivel az F10-es BMW elődjében kifutott a modellfrissítés előtt az M54-es motorgeneráció, benzines motorral nehéz lenne olyan motorverziót mondani, amely az N57D30-as dízel élettartamát és gazdaságosságát meg tudná közelíteni.

Jó motor az N57D30, de erre számítsatok

Ez nem jelenti azt, hogy ezzel a hathengeres dízelmotorral ne adódhatna pár gond, ami ismert a márkára szakosodott szervizekben. Ebben is hátul van a vezérműlánc, emiatt a vezérléscsere a jelentős munkadíjjal fájdalmas kiadás. Minőségi alkatrésszel, korrekten megoldva akár félmilliós tétel is lehet. 220-250 ezer km után adódhat lánccsere, de vannak autók, amelyek ennél jóval többet elmennek a gyári lánccal.

Ezért is fontos a kenőanyag gyakori cseréje, ez az autó 10 ezrenként kap friss motorolajat, jóllehet legtöbbször Debrecen és Budapest között fut oda-vissza, csak hosszú utakon. A 258 lóerős 30d-re nem jellemző az a csapágyhiba, ami a 245 lóerőseket sújthatta, emiatt is érdemes inkább a későbbi verziót választani. De ha egyszer láncot kell cserélni, akkor a hajtókarcsapágyakból is érdemes újat betenni.

Mi van a kigyulladással?

Ezek a dízelmotorok elég magas kipufogógáz-visszavezetéssel futnak, amiből két gond fakad. Az egyik a szívósor telítődése olajsárral, ami a szívósor időnkénti tisztításával orvosolható, de elegánsabb megoldás új szívósort beszereltetni, ami nem lesz olcsó.

Nagyon nézzétek meg, hogy alvázszám alapján a kocsi érintett-e a BMW kigyulladási botrányában és túl van-e a visszahíváson, amire a gyár csak kínosan vonakodva volt hajlandó! Az autótüzek elsődleges oka a visszavezetett kipufogógáz hűtésének elromlásából fakad.

Ha elromlik az EGR-hűtés, megnő a kipufogógáz hőmérséklete. Mivel túl forró kipufogógáz érkezik a szívócsőbe, a szívósorban lerakodott olajtrutyi meggyulladhat, ettől átég a műanyag szívósor és az onnan kicsapó láng meggyújtja a motortérben, amit ér.

Ezeknél a motoroknál, ideértve az 525d-t, az 535d-t, az 550d-t és a négyhengeres dízeleket is, a vásárlás utáni első feladat az EGR-hűtést és az EGR-szelepet ellenőriztetni. Ha fogyna a hűtőfolyadék, ez a tömítetlenség a későbbi autótűz előszobája lehet, tehát a megoldás biztosan nem az, hogy rátöltötök, oszt jól van az úgy. Ha az EGR-hűtés rendben, az EGR-szelep rendben, jöjjön a szívósor kitisztítása dióőrleményes szórással vagy a szívósor komplett cseréje, hogy ne is legyen minek meggyulladnia benne.

Kiadások: jó mulatság, de drága mulatság használtan a BMW 530d

Ádám, az autó gazdája 2018 végén valósította meg álmát az akkor ötéves, összkerekes F10 megvásárlásával a BMW Premium Selection kínálatából. A BMW 530d-vel közös életük második hónapjában, 2019 januárjában egy motorolajcserére és a szűrők cseréjére otthagyott 138 175 forintot egy budapesti márkaszervizben.

Ebből majdnem 46 000 Ft volt csak a pollenszűrő és a csere munkadíja. Nem ilyen előkelő, de sokkal olcsóbb megvenni mondjuk egy MANN-Filter utastéri szűrőt és otthon kicserélni, amihez a fényképes leírást ezen az oldalon belül itt találjátok. 24 perc a szintideje, ha tovább tart, akkor is megéri babrálni vele az utas lábterében.

Az említett szervizlátogatás azért került a szűrőcserékkel és az olajcserével együtt gyári alkatrésszel 507 105 forintjába a kocsi gazdájának, egy debreceni, BMW-re szakosodott műhelyben, mert a kanyarodáskor elölről hallható kattogás a féltengelyektől jött. 218 776 km-nél elöl mindkét hajtó féltengely megújult.

Én azt mondtam a tulajdonosnak a próbaút után, hogy ez a kocsi most annyira jó, inkább tartsa meg, de nem ismertem a legnagyobb tételt a kiadásai között. Az éves gépjárműadó az új sávban most esett 57 000-ről 43 700 forintra, a casco és a kötelező felelősségbiztosítás is elférne. De a garázsbérlet a II. kerület belvárosi részén havi 40 ezer forintot elvinne, tehát évente 750 ezer Ft körül lenne csak annak a költsége, hogy az autó senyvedjen és romoljon az állásban.

Kockázatcsökkentés: legyen tiszta szervizmúltja

Ha használtan vennél drága, bonyolult és modern autót, amilyen egy 5-ös BMW az F10/F11-es sorozatból, a kockázatokat elsősorban az autó addigi szerviztörténetének ismeretével mérsékelheted, amit nem helyettesít az állapotfelmérés.

Tehát az állapotvizsgálat, akár a helyszínre kiszállva, nagyon fontos, de ne vegyetek 10-20 százalék árelőny reményében a követhető szerviztörténetű autó helyett egy olyat, amelynek a menüből előhívható digitális szervizkönyve véget ért évekkel ezelőtt és/vagy amihez nincsenek szervizszámlák, munkalapok, garanciális dokumentumok az elvégzett javításokról, alkatrészcserékről.

Ebből a szempontból ez egy példás autó, szerviztörténetét nemcsak digitális szervizkönyve hitelesíti, de az átadási dokumentációt, a jótállási füzetet és a kezelési útmutatókat tartalmazó, szép kiállítású bőrmappa alatt hasas genotermben sorakoznak a szervizszámlák. Csak ízelítőként néhány összeg, hogy mire mennyi pénz ment el.

Szervizelés: nagy baj nélkül is itt 200 ezer, ott félmillió

Fővárosi márkaszervizben, 2019-es árakon, 196 026 forint volt a motorolaj az olajszűrő, a levegőszűrő, a pollenszűrő és az üzemanyagszűrő cseréje, benne a 23 000 forintos gázolajszűrővel valamint a navigációs térképadatbázis frissítésével. Ebből önmagában 54 581 forintra rúgott az utastéri szűrők cseréje, itt az anyagköltség 49 881 Ft volt. Ez valamivel több annál a 45 493 forintnál, amennyi a 6,5 liternyi 5W30-as motorolajért áll a számlán.

2019 decemberében fagyállóval, desztillált vízzel együtt 130 105 forintért a tulajdonos kénytelen volt vízpumpát, termosztátot és termosztátházat cseréltetni.

202 497 kilométernél egy BMW-re szakosodott fővárosi szerviz számlája következik a mappában, ahol a szívósor-tisztítást és a vízhűtő tisztítását végezték el a szakemberek 30-30 ezer forintért, még pár aprósággal 75 000 forintos művelet keretében.

2020. januárjában ismét vízpumpát, termosztátot és termosztátházat kellett cserélni 171 085 forintért egy budapesti márkaszervizben, amiből 23 000 Ft volt a tulaj önrésze. A többit a használtautó-garanciát adó biztosító állta.

Tudjatok róla, hogy a hűtőközeg-szivattyú cseréje egyszer 25 aztán 23 AW (Arbeitswert, munkaérték) volt, ami igen nagy munkaidő-ráfordítást jelent, tehát maszeknál csináltatva sem lesz olcsó.

Használt BMW 5-ös F10-F11 árak: 4-5 milliótól felfelé

Cikkünk írásakor négymillióért is hirdetnek pár F10-es 5-ös BMW-t használtan, de a 4,5-5 milliós irányárnál bővül ki érdemben a kínálat. Hasonló áron nagyon eltérő hátterű autók vannak, időnként a hirdető szóhasználata is visszatartana attól, hogy felhívjam vagy meglátogassam. A hirdetők meg alighanem ugyanígy vannak az érdeklődők egy részével.

4 850 000 forintért ez a friss vizsgás autó a budai II. kerületből, magántulajtól, teljes szervizdokumentációval, a 258 lóerős motorváltozattal a mérsékeltebb rizikójú példányok közé tartozik. A murván árult, ismeretlen előéletű autók többmilliós tartalékot igényelnek, mert egyáltalán nem tudod, mire számíts.

De követhető előéletű 5-ös BMW-t is csak úgy szabad venni, ha nem ötmilliód van rá összesen vagy kölcsönkérsz az árához is. Erre a kategóriára is igaz, hogy akár részletre megvenni nem annyira nehéz, mint egy az autó jó állapotát fenntartani a kilométerek szaporodásával.

BMW 530d negyedáron: nem új, de jó

Mert 100 és 200 ezer km között többe kerül vele ugyanúgy 100 ezer kilométer, mint az első százas, ahogy 200-tól 300 ezer km-ig eljutva is nagyobbak lesznek a szervizkiadások, mint korábban.

Ezen nincs mit csodálkozni, az autó emiatt nem kerül nagyjából 18 millió forintba, mint újonnan. Az első tulaj négyszer ennyit fizetett ezért az autóért, aminek a működése alig különbözött a mostanitól, de élvezte az új autók garanciális védőernyőjét, a szervizkiadások tervezhetőségét és a garancia nyugalmát, de ez rettenetesen sokba kerül. Ez az autó árban már mesze van az újkori szinttől, de működésében elég közel áll hozzá.