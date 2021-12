Röviden – Mitsubishi Eclipse, 2. generáció Mi ez? 1994 és 1999 között gyártott, 1997-ben modernizált kupé vagy kabrió, a főleg Észak-Amerikának szánt Mitsubishi Eclipse második generációja. Első- vagy négykerék-hajtással, négyfokozatú automatikus vagy ötgangos kézi váltóval készült, a legtöbb Illinois-államban. Ez egy 420A Chrysler-motoros, 1999-es kupé automata váltóval, 173 000 km-rel. Mit tud? Jó ránézni és vezetni is öröm, pláne ebben az állapotban. Mibe kerül? Néhány eladó autó forog csak a netes hirdetésekben, ársávot is nehéz mondani. A cikk írásakor 1 999 000 Ft az egyetlen eladó példány irányára a Használtautón. Jó állapotban többe is kerülhet, a kert végéből kimenekített projektautó eljöhet 300-500 ezer forintért. Mi van helyette? Gyári állapotban hasonlóan fellelhetetlen modellek, amilyen a Mitsubishi FTO. Több az esély épkézláb 406-os Peugeot Coupét vagy T23-as Toyota Celicát találni, utóbbi azonban egy generációval fiatalabb autó.

Honda Prelude, Mazda RX-7, Mitsubishi FTO, Nissan 200SX, Toyota Celica: ezeket a kupékat mind bemutattuk egy-egy izgalmas itthoni autóval. Büszkék vagyunk erre a sorra, de egy kultikussá váló japán kupé nagyon hiányzott ebből az ívből: a Mitsubishi Eclipse második generációja, amit sokan ismertek a The fast and the furious-sorozat 2001-es nyitófilmjéből.

Ezért is örültem, annyira, amikor az A8 visszavásárlásáról szóló cikkünkből ismert Fehér Ádám telefonált, hogy vett egy Mitsubishi Eclipse kupét, érdekel-e. Akkor is érdekelt volna, ha nem volna ilyen gyönyörű, de gyári állapotában ez a típus mára elképesztően ritkává vált.

Amerikából hozta magával egy visszaköltöző magyar hölgy, itthon eladta. Előző tulaja 15 évig óvta, mielőtt Fehér Ádám megvette

Álmatlanság, Hahu, pocsék fotók

Ez a történet is úgy indult, ahogy a nagy vételek szoktak: Ádám nem tudott aludni és vergődés helyett betöltötte a Használtautót, és egy frissen feltett Eclipse-re bukkant. Az ezüstmetál autó Amerikából érkezett 2004-ben, automatikus váltós és összesen három, meglehetősen pocsék fotó volt fent róla, de ez nem az a kocsi, aminél sokat válogathatsz.

Rokonszenves úr árulta Lébényben, akihez megérkezve hitelessé vált az eladás indoka. Az Eclipse mellett ott állt a garázsban a tulaj új hobbiautója, a telefonban említett Ford Mustang GT, amelybe 15 év után ült át az Eclipse-ből.

Példaértékű gazdája volt az autónak, akárcsak most Ádám. Annyira vigyázott rá, hogy a kilincsfészket átlátszó borítással látta el a karcok ellen. Alig öt perccel Ádámék után betoppant egy másik érdeklődő, turbósításról és tuningolásról szőtt álmokkal, így az autó – alku nélkül, de még hatszámjegyű összegért – Ádámé lett, akit épp az fogott meg az autóban, hogy teljesen gyári.

Tuningmentes, törésmentes

Nemcsak háztáji tuningolástól, de elbarmolástól, törésektől és újrafényezéstől is mentes ez a ragyogó kupé. Szépségét az átlakkozott karosszéria fokozza, erre azért lehetett szükség, mert az autó Kaliforniából származik, ahol az utcán álló autók fényezését megeszi az UV-sugárzás.

Ezeknek az autóknak a félresiklott tuningon és a törések utáni gányoláson kívül a legfőbb ellensége a rozsda, de ezt az 1999-e Eclipse-t nem emésztette el a korrózió.

Nem sok olvasónk juthatott el ehhez a cikkhez úgy, hogy ne ismerné Paul Walker, alias Brian O’Conner zöld kupéját a Halálos iramban sorozatból, de hátha csak az Eagle Talon TSi van meg autós szimulátorból, ezért röviden összeszedtem az Eclipse történetét.

Amerikát célozta, másutt is szerették Összesen négy generáció készült a Mitsubishi Eclipse-ből. Az első 1990-1994 között készült a Chrysler és a Mitsubishi közös termékeként. A sportos kupé fő piaca Észak-Amerika volt, tervezését is a Mitsubishi Egyesült Államokbeli dizájnstúdiója vitte, az autó gyártása Illinois államban kezdődött. A bukólámpa a kortárs japán és más sportkupék közös jegye, nagyon menő dolog és nem maradt az E31-es 8-as BMW-k, Ferrari Testarossák, orrmotoros, transaxle Porschék privilégiuma. 100 lóerő alatt nyitott a motorkínálat, de a tuningálmokat feltüzelő, turbós és összkerekes GSX verzió, már akkor is adott volt, gyári kivitelben 195 lóerőig. Kultikussá a Mitsubishi Eclipse 1995 és 1999 közötti második nemzedéke vált, ekkortól készültek kabriók is belőle. 140 lóerős az alapverzió a kétliteres Chrysler-motorral, ami a képeken látható autóban is van, a 2,4-es Mitsubishi-négyhengeres 141 lóerős, de bővebb nyomatéka jobban kiszolgálja az automatikus váltót. Az Eclipse továbbra is társítható volt a turbófeltöltős, itt nagyjából 210 lóerős 4G63T négyhengeressel, a négygangos automata helyett ötfokozatú kézi váltóval és négykerék-hajtással. Ez így egyben szokatlanul komoly technika abban a kategóriában, ahol a két hajtott kerék volt az általános. 2000-ben, miután megúsztuk az Y2K-ra (year 2 kilo) ígért össznépi computerpusztulást, tovább íródott az Eclipse-sztori. A bojlertestre váltó harmadik generációban nehéz nem a hanyatlást látni, a buflákosodást a motorméret növekedése is lekövette. Ennek jó oldala a 3,0 literes V6 bevezetése, 210 lóerővel, a másik motor a 154 lóerő körüli 2,4-es. Ma ebből a nemzedékből találtok a legtöbb eladó autót használtan, áruk jóval a második generációé alatt indul. 2006-tól még egy generációt gyártott a Mitsubishi, a hathengeres lökettérfogata 3,8 literig, csúcsteljesítménye 265 lóerőre nőtt. Az autók zömét változatlanul a 2,4-es sornégyes hajtotta. 2011 augusztusában készült el az utolsó Eclipse, a nagyot forduló kort jelzi, hogy a búcsúszéria színét Facebook-felhasználók szavazták meg, a Kalapana-fekete fényezés névadója a hasonló nevű város Hawaii egyik szigetén. 2018-tól az Eclipse Cross újraélesztette a nevet, de a kompakt crossovernek semmi köze ezekhez az autókhoz, csak így nem kellett egy vadonatúj név bevezetésére annyit költeni, mert a Mitsubishihez köti a kollektív emlékezet.

Kortársaihoz képest az Eclipse viszonylag nagytestű kupé, ne egy Mazda MX-3-at (akár V6-tal!), Nissan 100 NX 2,0 GTI-t, Opel Tigrát vagy Toyota Paseót képzeljetek magatok elé! Ez legalább egy két kategóriával nagyobb szegmensbe tartozik. Széles és lapos, esztétikai szempontból a legjobb kombináció.

185/70 R14 az induló gumiméret

438 centis hosszához 174 centi a szélessége, de nagyon alacsony. Elsőkerék-hajtással 129,5 centis a gépkönyve szerint, az összkerekes magassága 131 cm és még a kabrió sem nyúlik túl zárt vászontetővel 134 centin. Inkább a túlnyúlások hosszúak, a kupét kezessé teszi a 2510 mm-es tengelytávolság, ami rövidebb egy mai Volkswagen Polo 2548 milliméterénél.

Kevés Eclipse maradhatott meg a gyári felnijén, ami a kupéban 185/70 R14-ről, az Eclipse Spyderben 195/70 R14-ről induló kerékmérettel nem meglepő. Voltak azonban 205/55 R16-os és 215/50 R17-es verziók is.

Ádám autója a fotózáskor azt a felniszettet viselte, amivel megvette az autót, de már megvan a helyére a gyári Mitsubishi Eclipse-garnitúra. Az összes gyári keréktárcsa besajtolási mélysége 46 mm a kezelési útmutató szerint.

Jó hozzá a Chrysler-motor

Megbízhatósági szempontból a használt Mitsubishi Eclipse-ek talán legjobb motorja nem az 1997 köbcentis, 4G63 kódjelű japán négyhengeres és nem is a 2351 köbcentiméteres, 4G64 jelű Mitsubishi-erőforrás, hanem a Chrysler-eredetű négyhengeres.

Ha csak közlekedni kell, akkor ez a motor, pláne a négyfokozatú automatával védve, ami ebben az autóban is óvta a hajtásláncot, egy igazán sokat kibíró erőforrás. Elhanyagolt állapotában a 420A kódjelű motor japán alternatívájánál kevésbé hajlamos nagykanállal enni a motorolajat.

Sportos, de nem sportautó

Egy dolgot nem szabad félreérteni az Eclipse-ben: ez egy sportos kupé, de nem sportautó. A váltója nehezen bírja a tépést, hűtése sem versenytempóra tervezett. Ezt muszáj tudni róla, sokkal inkább a nagyszériás, elsőkerekes technikára épített Ford Probe, a Honda Civic Coupé és a Mazda MX-6, semmint a Mazda RX-7 vagy a Nissan 180SX alternatívája.

Amikor az olaj bemelegedésére vártam, komótosan gurulva, őszintén tartottam attól, hogy az első gázadással kipukkan az illúzió buboréka és a négygangos, bolygóműves automatában elvesző lóerőktől kiábrándulok az autóból.

Ha tudod, mit várhatsz a 140 lóerős motortól ezzel a váltóval és nem próbálsz erőszakot tenni egy kupén, ami sosem lesz sportautó, ez a hajtáslánc is szerethető. A váltások finomak, a kettest kihúzatva lehet előzni, és ha ilyen jó állapotban van a futómű, csak röviden kell elvenni a gázt kanyar előtt.

Belül is zavarba ejtően ép és szép az autó, csak a jobb első napellenzőnél enyhén megereszkedett tetőkárpit jelzi a korát. Kilométer-számlálója 108 000 mérföldet mutat, ami 173 000 km.

Egy szelet a gyermekkorból

Ádám nagyon keveset jár az autóval, mert tart tőle, hogy egy figyelmetlen, fogalmatlan közlekedő megsemmisíti a jelen állapotban gyakorlatilag pótolhatatlan kupét, mert számára ez az autó nem egyszerűen egy kivételes állapotú Mitsubishi Eclipse, de egy szelet a gyermekkorából. 10 évesen látta meg a Halálos iramban című filmben és bár az első autója egy Alfa GTV volt, már akkor is tudta, hogy egyszer kell egy Eclipse.

Azon az évi pár száz kilométeren, amennyit jó időben megkockáztat vele, a fogyasztás nagyjából 9 és 11 liter között mozog 100 kilométeren. Előbbi országúton adódik nyugodtan suhanva, utóbbi több rövid úttal az egészségügyi járatások közben.

Mitsubishi-módra a gyári alkatrészek rettentő sokba kerülhetnek és van, ami már nincs. Ilyen az elektromosan állítható tükörben lévő zajcsillapító szivacs, ami zárt cellás és nem megy bele víz. A kormányszervo olajcsöve gyári alkatrészként 150 000 Ft feletti tétel, szerencsére meg lehet rendelni ötödáron is. Érdemes mindig megnézni, Ázsiában vagy Amerikában mit tartanak a típushoz és mennyiért. A szűrők és a kopóalkatrészek, fékalkatrészek, futóműelemek egyáltalán nem drágák.

Ennek az autónak az értékét akkor lehet igazán megérteni, ha körülnézel és keresnél valamit, ami legalább hasonlít erre. De annyi az optikailag vagy műszakilag buherált, lezúzott és agyongittelt autó ebben a műfajban, hogy rettentően nehéz eredeti állapotú Mitsubishi Eclipse-re bukkanni használt autóként.

Nyolc eladó autó négy generációból

Beírva a típust a Használtautón, a cikk írásakor összesen nyolc találat jön fel. Egyetlen egy eladó autó van az elődből és ebből a szériából, hat pedig a püffedtre rajzolt harmadik generációból, kupék és kabriók vegyesen. Az az egyetlen autó, amely ebbe a szériába tartozik, egy piros kabrió és 1 999 000 forintért keres új tulajdonost.

Nagyobb, de nem nagy eséllyel találtok egyet az Eclipse-csoportban, a közösség tagjává válva könnyebben kiderül, kinek van elfekvő autója a kert végében, amiből még lehet valamit csinálni, ki engedné el egy régóta mozdulatlan projektautó kezét, ki fáradt bele a turbósításba, ki száll ki egy Eclipse-ből családalapítás vagy más ok miatt. Sokan lesznek, akik boldogan átveszik az autót, mert második generációs Mitsubishi Eclipse-ből ennél már csak kevesebb lesz. Még a mainál is.

Mellette – Ellene Öröm odamenni hozzá reggelente

Nem drágák a kopóalkatrészei

Áttekinthető, szerelhető technika

Valószínű az értéknövekedés

Sokféle verzióban készült (szívó, turbós, kabrió, 4×4) Nagyjából beszerezhetetlen

Tuning- és törésmentesen még ritkább

Rozsdásodásra hajlamos