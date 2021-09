Minket a Vezessnél minden is érdekel, ami az autókkal, különösen a magyarországi autóparkkal kapcsolatos. A Központi Statisztikai Hivatal gondos munkatársai rendszeresen közlik az autópark átlagéletkorát. A legöregebbek a Moszkvicsok 41, a legfiatalabbak a Daciák 5,8 évvel, a KSH szerinti átlag 14,7 év.

Amikor a ma átlagos életkorú autók elkeltek, nagyon más autókat vettek a magyar magánszemélyek és a hazai cégek, mint mostanában. Arra voltunk kíváncsiak, 14-15 év elteltével mekkora az egykor legnépszerűbb autók megbecsültsége használtan? Mennyibe kerültek anno újként és mennyit érnek ma? Mivel a tíz bestseller között 3-3 Suzuki és Ford, illetve két Škoda van, márkánként a legnépszerűbb típus mai helyzetére koncentrálunk. Ez az öt autó az értékesítések csökkenő sorrendjében a Suzuki Swift, az Opel Astra, a Škoda Fabia, a Ford Focus és a Toyota Yaris.

Megbízható működést és kedvező fenntartási költségeket keres a vevők nagy része. Az adott autó korrodáltsága legyen az egyik fő választási szempont, mert a rozsdát nehéz megállítani és mindenképp drága lesz

Az ársávok megadásánál minden esetben kihagytuk a legolcsóbb és legdrágább példányokat, az átlagon felül leharcolt vagy a tipikusan keveset használt kocsikat, hogy a kínálat zömét adó használt autókkal foglalkozhassunk. Az újkori és a használtautó-árakat is a Használtautóról gyűjtöttük.

Suzuki Swift (2007-ben 1. hely)

Sokáig megkérdőjelezhetetlen volt a Swift elsősége, csak az SF kódjelű, második generáció 2003-as kifutása és az RS vagy vasaló Swiftek 2005-ös indulása közötti évben, 2004-ben vette át az elsőséget az Ignis. A dicsfény a világgazdaságot és hazait 2008 őszétől megrogyasztó válsággal hunyt ki. Lencsés Csaba elemzésében elolvashatjátok, hogy esett ki pár év alatt az első tízből is a Swift.

De 2007-ben még 15 714 db kapott rendszámot. Ezek az autók a típus jó korrózióvédelme és szívós technikája miatt nagyrészt ma is futnak, meghatározó modellek a használtautó-kínálatban.

Dízelmotoros Suzuki Swiftet újonnan 3 240 000–3 641 000 forint közötti áron lehetett venni, az alapverzióknál bővebben felszerelt, GLX és GLX AC kivitelben. Ezeket az autókat az 540 000 – 1,2 millió forintos ársávban hirdetik jelenleg, 118 és 415 ezer km közötti óraállással, az autók nagy részében 250 ezer körüli kilométerrel.

Itt a FIAT-licencből beszerzett, 69 lóerős dízelmotor láncos vezérlése és a kettős tömegű lendkerék a fő kockázat, illetve a dízel autók kitiltása a fővárosból, ami a legfeljebb Euro 4-es Swifteket is vastagon érinti, akárcsak kortársaikat.

Nem csoda, hogy összevethető extraszinttel az épkézláb benzinesek jóval többet érnek: még gyengébb felszereltséggel és légkondi nélkül is nagyjából 550 ezer forintnál indulnak. A keveset futott, klímás autók ára 1,5-1,9 millió forintig is felkúszik, különösen a gazdagon felszerelt 1,5 GS és az 1,6 Sport verziók esetében. Ismerve a 2 290 000 forintos 1,3 GC-től a navigációs rendszerrel 4 220 000 forintos Swift Sportig terjedő sávot, a Swift igazán keveset veszített újkori értékéből.

Ma a Swiftből az 1,5-ös benzines a legjobb választás. A láncos vezérlése mindhárom Otto-motornak messzemenően problémamentes, azért ajánljuk az 1490 köbcentist, mert erre nem jellemző a sebességváltó nyelestengelyének költségesen javítható hibája, mint az 1,3-asokban. A másik fontos érv, hogy a menetteljesítmények között nem olyan csekély a különbség, mint a 93 vs. 99 lóerőből hihetnénk és az ezerötös Swiftek a GS kivitelnek köszönhetően igen gazdagon felszerelt autók. Az 1,6 Sporttal szembeni pozitívum, hogy van belőle ötajtós, és sokkal kevesebb nyüstölést, törést vészeltek át, mint a 125 lóerős sportváltozatok.

Opel Astra Classic II és Astra H (2007-ben 2. hely)

Társbérletben jól megfért egymás mellett az Opel Astra épp aktuális generációja és párhuzamosan továbbgyártott, nyomottabb áron megvehető elődje. 2007-ben a G Astra Classsic II jött Gliwicéből (Gleiwitzből) és utódja, a H Astra Bochumból és Antwerpenből.

Mivel egy eleve nagyon keresett autóból itt kétféle futott párhuzamosan, a cikkben arra a 274 Astrára koncentráltunk, amely a 14,7 éves átlagot a legjobban megközelíti 2006-2007-ből. Háromnegyedük benzines, négyből egy dízel.

Újonnan a G Astrák sorát a 2 899 000 forintos Classic II 1,4 16V Fantasy nyitotta. A H Astrák alapváltozata, az 1,4 Essentia 3 587 000 forinton indított, az OPC sportmodell ára 8 936 000 Ft volt. 1210 kilóra 241 lóerő, amivel 6,4 mp a gyorsulás 100-ra és csak 244 km/óránál győznek a menetellenállások.

Dízelként a G Astra a 3,5-3,9 milliós sávot fedte le 80 lóerővel. Örököse 90-150 lóerő közötti motorokat és szélesebb felszereltségi spektrumot kínált 4 127 000 és 7 950 000 Ft közötti áron. Utóbbi a Cosmo TwinTop ára az 1,9 CDTI-vel.

Használt autóként az említett két évjáratban a Classic II benzines motorral 500-550 ezer forinttól megy felfelé és nemigen töri át az egymilliós határt. Az 1,7 literes, 80 lóerős dízellel G Astrából 600 ezer Ft körüli a belépőszint és a legtöbbe kerülők sem mennek 800 ezer Ft fölé a cikk írásakor, ám ez maroknyi dízel autót jelent csak az érintett évjáratokban.

Alig érnek többet dízelmotorral a G-nél az utód H Astrák, főleg a problémás hatfokozatú kézi váltós CDTI-k, amelyekkel több gond lehet, mint a sima ötfokozatúval. 650-700 ezer forintért tette fel tulajuk a legolcsóbbakat. 1,8-1,9 milliós áron az Astra TwinToppal, a nyitható keménytetős kabrióval találkozni, orrában a 150 lóerős 1,9 CDTI-vel, amely egy alapjaiban jó motor.

Benzinesként H Astrából a 2006-2007-es mezőnyből úgy 800 ezer forinttal a zsebben foghatók ki a legalacsonyabb árúak. Az 1998 köbcentis turbók, ideértve a 241 lóerős OPC-ket, a 2006-2007-es évjáratból is hozhatnak 1,8-2,0 millió forintot tulajuknak, amennyiért a TT kupékabriók közül a legszebbeket hirdetik ebben az évjárati sávban.

Ha a G Astrát nézted ki, olvasd el ezt a cikkünket vagy tekintsd meg a videót róla! Amennyiben a H Astra a kiszemelt, az alábbi összevetést javasoljuk a Focus II és a Golf V ellenében.

Škoda Fabia (2007-ben 5. hely)

Pont 2007-ben volt a modellváltás, a Porsche Hungaria 2007 májusában vezette be az 5J kódjelű ötajtóst és 2008 januárjában a Combit. De a 2007-ben forgalomba helyezett 6531 Fabia zöme az elődből kerülhetett ki, a 2007-ig gyártott és kedvező árú búcsúszériákkal kifuttatott 6Y modellgenerációból.

Újonnan a HaHun található adatbázis szerint 1 999 000 és 5 627 000 Ft között mozogtak a Fabiák árai. Ebből is látszik, mennyire sokféle igényre volt válasz a Škoda teljes értékű kisautója a kesztyűtartófedél és hátsó ablaktörlő nélküli, fényezetlen lökhárítós Ecótól az Elegance felszereltségű 2,0 benzinesen át a 131 lóerős RS-ig az 1,9 PD-TDI-vel.

Használtan a legolcsóbb és leginkább lelakott autókat már 250-300 ezer forintért el lehet hozni, pláne, ha rozsdásodik az első sárvédő alja és a küszöb eleje. Ez gyakori gond, de mivel tengernyi Škoda Fabia vár vevőre, eleget keresgélve akár félmillió forint körül vagy alatt is van esély normálisat találni, főleg ha a légkondicionálás nem szempont. A 6Y Fabiák ára nagyjából 950 000-1,1 millió forintig megy fel, ahol az utód is egyre sűrűbben előfordul.

Leginkább az 1,4-es benzines vagy dízelmotorral érdemes megvenni a Fabiát. Előbbi négyhengeres és vagy a régi Škoda-motor lehet 68 lóerővel és magasabb fogyasztással, vagy a VW-től örökölt, szíjas vezérlésű motorok is jók. Az 1,4 16V többnyire 75, ritkán 100 lóerővel kelt el. Utóbbihoz 98-as benzin az előírás, de ha együtt tudsz élni kicsit alacsonyabb csúcsteljesítménnyel, akkor az is tankolható sima 95-össel.

A háromhengeres 1,2 6V és a 12 szelepes 1,2 HTP láncgondjai közel nem olyan szintűek, mint az utódnál a korai TSI-k esetében, de az azért meredek, ha egy nepper képes megbízható, láncos motorú autóként hirdetni 1,2-es Škoda Fabiát. Negyedmillió körül van a dízelek nyitóára is, adódnak őszinte autók 300-580 ezer kilométerrel és 20 éves kocsik 180-200 ezres óraállással. A dízel Fabiák ára a cikk írásakor 1,1-1,4 millió forintnál tetőzik az RS sportmodellekkel.

Dízelt keresőknek ajánlható a háromhengeres 1,4 PD TDI is. 4-5,5 l/100 km fogyasztása azonos a szívódízelével, de jóval több benne az élet, cserébe egészen alul kevesebb a nyomatéka. Híresen stabil motor, de ez a konstrukció eredetiben, mind a négy hengerével is szinte elnyűhetetlen, akár 100, akár 131 lóerővel. Utóbbi az RS sportmodell teljesítménye.

Ford Focus (2007-ben 6. hely)

Vannak autók, amelyek akkor is népszerűek, amikor nem a céges vevők és a nagy flották vásárlói határozzák meg a darabszámokat. Ilyen sikermodell volt a magánvevők között is a Ford Focus C307. A 2005-től bevezetett második generáció nagyon jól ment itthon.

Akkor a reexport, az autók hazai első forgalomba helyezése, tárolása, majd forgalomból kivonása és a nullkilométeres autók eladása külföldre még nem pörgött úgy, mint az utóbbi években. A 2007-ben regisztrált 6299 új Focus legnagyobbrészt itthon maradt és a hazai használtautó-kínálatot erősíti.

15 éve egy belépő Focus 1,4 listaáron 3 578 000 forinttól indult. A kínálat másik végén az automatikus váltós Focus 2,0 CC listaára 8 740 000 Ft volt, a 305 lóerős, öthengeres RS-é 9 950 000 Ft. A dízelek ársávját a 4 255 000 forintos 1,6 TDCi Ambiente nyitotta, a TDCi-k trónját a 2,0 TDCi CC, a kupékabrió foglalta el, Titanium felszereltséggel 8 938 000 forintért.

Használtan benzines II-es Focust nagyjából 750 000 forinttól vehettek, az öthengeres, gyárilag 226 lóerős ST-ket 2,3-4,5 millió Ft között hirdetik, egy RS viszont 7-8 milliót is érhet. A dízelek ára jobban megsínylette az elmúlt 10-15 évet, a siralomvölgyet átlépve 500 ezer Ft körül nyitnak. A legértékesebb dízel Focusok használtan is a CC-k a kétliteres motorral, de most már az 1,7-2 milliós sávban.

Benzines motorból az 1,6-os 100 lóerős a legbiztosabb választás. A 80 lóerős 1,4-es sokkal gyengébb, bár városban jóval takarékosabb is. Az 1,6 Ti-VCT 116 lóerős, jobban megy és valamivel kevesebbet fogyaszt, cserébe a vezérlésmódosítás egy hibalehetőség, ami a sima 1,6-osban nincs.

Az 1,8 és a 2,0 literes négyhengeresek Mazda-motorok. Nemcsak a kettős tömegű lendkerék miatt vannak hátrányban a kisebb Ford-motorokhoz képest, hanem fokozott olajfogyasztási hajlamukkal is.

Dízelből nagyrészt PSA-vonalon beszerzett, de a Fordnál gyártott motorokkal találkozhattok. Jó felszereltsége miatt ár/érték arányban remek a 2,0 TDCi. Az 1,6-osok közül a 90 lóerőst vegyék az óvatosabbak, abban nincs adalékos részecskeszűrő, mint a 109-110 lóerősben, és nagyon hálás motor.

A Ford-eredetű 1,8 TDCi hátránya a francia motorokénál drágább vezérléscsere, de nem zárnám ki. A rozsdásodás 2008-ig aggasztó igazán, a modellfrissítés utáni autók jobbak. Részletek és hibalehetőségek az alábbi cikkben.

Toyota Yaris XP9 és XP9F (2007-ben 9. hely)

Komoly sikerre építhetett a Toyota a Yaris 2005-ben bevezetett második generációjával. Az első nemzedék nemcsak az európai Év Autója címet szerezte meg a 2000-es évre, de dizájnban, használhatóságban és a rengeteg új vevő révén piaci részesedésben is ugrás volt a karaktermentes Starlet után.

2007-ben 4116 új Yaris kapott magyar rendszámot, akkoriban a benzinesek ára 2 650 000 forintról indult és a forgalmazás utolsó teljes évében 4 680 000 forintig ívelt az 1,33-as Exe felszereltségű és CVT automata váltós modellé. Az 1,8 TS sportváltozat a 129 lóerős motorral nem szerepelt a hazai árlistán.

Terra alapkivitelben a dízelek 3 167 000 forintnál nyitottak, a legtöbbe kerülő modell neve mellett 5 170 000 Ft állt, Exe csúcsfelszereltséggel és a használtan a benzinesekben is messze elkerülendő M-MT robotváltóval, amelyet az automata kiváltására szánt a Toyota.

Használtan 350-400 ezer kilométert futott dízelt 800-850 ezer forinttól kapni, a másik véglet a 120-140 000 km-es autók halmaza 1,8-1,9 millióért. A benzinesek ára 850-900 ezer forinttól indul és 2-2,1 millió forintig emelkedik, tehát a Yarisból a D-4D-ket is majdnem ugyanannyira tartják a hirdetők, mint a benzineseket. A másik négy típusnál jelentősebb a benzinesek felára.

A Toyota Yaris második generációja három- és ötajtós karosszériával, hazánkban 69 és 101 lóerő közötti motorokkal futott. Megbízhatósági szempontból elsősorban a háromhengeres benzines vagy a régebbi 1,3-as ajánlható 87 lóerővel. A 99 lóerős, 1,33-as négyhengeresből több a magas olajfogyasztású csapdaautó, amit nem ellensúlyoz az öt- helyett hatfokozatú kézi váltó haszna.

Minden motor szelepvezérlése láncos és a Yarisban lévők erős, tartós vezérműláncok. A ráncfelvarrás után az M-MT automatizált kézi váltó is hatfokozatú lett, ezt a megbízhatósági szempontból elég problémás extrát a dízelen kívül az 1,3-as benzinesekhez kínálta a Toyota. A robotváltó mindkét motorral felesleges rizikófaktor, ha nem mozgásukban korlátozottaknak vagy kuplungos autóktól abszolút idegenkedőknek kerestek használt Toyota Yarist.

A vékony fényezés és a közepes korrózióvédelem miatt a felpattanó kövek nyomán megindulhat a korrózió a karosszérián, a kasztni külsején túl az alváz és a hátsó kerékjáratok veszélyeztetettek elsősorban, a klímakompresszor a kevés drágán javítható baj egyike ennél az autónál és a klímahűtőt is jobb ellenőrizni. Az ABS-jeladók, ez egy Yaris-szinten gyakori hiba, de nem tömeges.