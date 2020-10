A negyven feletti autórajongók emlékeznek e fényes időszakra – de vajon meddig uralta ez a két modell a hazai újautó-értékesítéseket? Igaz, hogy Chevrolet-k és Daewoo-k követték őket nem is olyan régen a legnépszerűbb magyarországi autók listáinak élmezőnyében? Mikor tört rá az emberekre a SUV-őrület? Hogyan jutottunk idáig?

A Vezess kérésére a járműipari statisztikákat gyűjtő Datahouse összeállította az elmúlt húsz év mindegyikére az adott esztendő 10-10 legnagyobb darabszámban vásárolt új személyautójának a toplistáját. Egymás alá pakolva húsz táblázatot a pincéig érne összeállításunk, de azért minden második év rangsorát most közzétesszük, plusz még kettőt. Egyik évről a másikra eleve nem jellemzőek a radikális átrendeződések, akit érdekelnek a magyar autóvásárlási szokások, az így is beleragad egy időre a most következő tucatnyi toplistába.

Kezdésként nézzük meg, hogy 2001-ben mi volt a tíz legnagyobb darabszámban forgalomba állt új személyautó idehaza!

Első blikkre máris feltűnő, hogy akkoriban csupa-csupa olyan modellt vásároltunk nagy számban, amelyek egyike sincs benne a 2020-as top tízben.

2001-ben 147 ezer új személyautó állt forgalomba Magyarországon, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Suzuki SWIFT 21 741 2. Opel ASTRA 15 985 3. Volkswagen POLO 7049 4. Renault THALIA 6281 5. Suzuki WAGON R+ 5974 6. Peugeot 206 5636 7. Škoda FABIA 4424 8. Opel CORSA 4087 9. Ford FOCUS 3969 10. Daewoo MATIZ 3418



Ezek voltak a Swift és örök kihívója, az Astra uralkodásának és küzdelmének az évei. Rajtuk kívül különösen kedvelték az emberek akkoriban a Clio kissé torz, de annál praktikusabb puttonyosát, amely a csodás Thalia névre hallgatott. Kategória szerint nyolc kisautó és két kompakt alkotta az élmezőnyt, nemzetek szerint nézve pedig talán a legérdekesebb a két francia gyártmány az első hatban. Mostanság nem látunk ilyesmit.

Két évet ugorva az időben elérünk a Suzuki-királyság megkérdőjelezhetetlen fénykorába: 2003-ban három modelljük feszített az első ötben. Emlékeink szerint ilyen márkanimbuszra soha nem volt példa se korábban, se később. Mindez ráadásul egy sokkal élesebb versenyt mutató mezőnyben, ugyanis ha visszapillantunk, 2001-ben még bő 18 ezer járművet látunk a lista első és tizedik helyezettje között, ezúttal még nyolcezret sem.

A Daewoo viszont itt is toplistás, a korábban húzómodellnek számító Matiz helyett ekkor a Kalos csábította a vevőket. Ez már a GM időszaka volt az ezredfordulón megroppant dél-koreai márka életében, egyúttal az utolsó, egyre keservesebb évtized.

2003-ban 206 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Suzuki SWIFT 14 443 2. Škoda FABIA 12 087 3. Suzuki IGNIS 12 006 4. Opel ASTRA 11 887 5. Suzuki WAGON R+ 10 217 6. Opel CORSA 8490 7. Peugeot 206 7571 8. Volkswagen POLO 7418 9. Daewoo KALOS 6821 10. Renault THALIA 6649

Említésre érdemes, hogy éveken át jól tartotta magát akkortájt a Peugeot 206 és a VW Polo is, a Škoda Fabia és az Opel Corsa volt a legfőbb riválisuk.

A rekordok rekordja a Swift nélkül jött össze

Megér egy önálló részt 2004, ugyanis minden idők legerősebb éve volt a magyarországi újautó-értékesítésekben. A közkeletű vélekedés szerint ugyan közvetlenül a 2008 őszétől globálissá váló gazdasági válság előtt pörgött csúcson a piac, de rosszul emlékeznek a hasonlókat állítók. A rekordév 2004 volt 212 ezer forgalomba állítással.

Furcsa, de éppen abban az esztendőben pottyant ki a top 10-ből a Swift, modellváltás miatt. Vagyis a rekordév rekorderedményében nem volt szerepe. Téves tehát az az állítás is, hogy a Swift húzta a csúcsra a 212 ezres esztendőt, a történelmi sikerben nem volt része.

2004-ben 212 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Suzuki IGNIS 19 130 2. Opel ASTRA 13 503 3. Škoda FABIA 12 595 4. Daewoo KALOS 8300 5. Suzuki WAGON R+ 7943 6. Opel CORSA 6868 7. Renault MÉGANE 6654 8. Peugeot 206 6572 9. Volkswagen POLO 6376 10. Renault THALIA 6142

Ha nincs ilyen Suzuki, van olyan, az Ignis ült a Swift helyére a trónon. Mögöttük itt még nagyjából ugyanazok a versenyzők sorakoztak.

A következő évtől visszaállt a rend, megvette az útépítő is hitelre a maga piros Swiftjét. Erős időszaka volt a Fordnak is 2005, a Škoda Octavia és a Toyota Corolla is bekerült a toplistás modellek közé.

2005-ben 202 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Suzuki SWIFT 15 708 2. Suzuki IGNIS 15 291 3. Opel ASTRA 14 968 4. Škoda FABIA 11 648 5. Ford FOCUS 6292 6. Ford FIESTA 6070 7. Opel CORSA 5391 8. Volkswagen POLO 5114 9. Škoda OCTAVIA 4986 10. Toyota COROLLA 4956

Akkor még nem tudtuk, hogy 2007 az utolsó nyugodalmas békeév, ekkor (és egy darabig még 2008-ban) volt csúcson az eredeti SX4. A Ford Fusiont és a Toyota Yarist leszámítva semmi különlegeset nem látni: a Swift és megszállott üldözőjeként az Astra nyomasztó fölényével közeledtünk az összeomláshoz. A 172 ezres szám mintha már némi kifulladást jelzett volna előre.

2007-ben 172 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Suzuki SWIFT 15714 2. Opel ASTRA 12650 3. Suzuki SX4 8033 4. Suzuki IGNIS 7371 5. Škoda FABIA 6531 6. Ford FOCUS 6299 7. Škoda OCTAVIA 5057 8. Ford FIESTA 4838 9. Toyota YARIS 4116 10. Ford FUSION 3827

A brókerek szerint 2008 októberében a háziasszonyok is OTP-részvényt vásároltak, olyannyira padlóra került a tőzsde, de az akkori 3500 forint körüli ár felhőkarcoló volt a későbbi 700 alattihoz képest. Az autópiac is összerogyott, vagy talán pontosabb úgy fogalmazni, hogy innentől hosszú éveken át tartó zsugorodásba kezdett, egyre rosszabb és rosszabb értékesítésekkel. Lezárult a felelőtlen hitelezés korszaka, egyre több autószalon ajtajára került lakat.

Ugye, kitalálják, melyik márka zárta be a legtöbbet? A Suzuki üstököseként évtizeden át csillogó eredményeket termelő Swiftnek egyre siralmasabban alakultak a számai:

2008-ban második hely 8742 darabbal

2009-ben negyedik hely 2475 darabbal

2010-ben tizedik hely 852 darabbal

2011-ben pedig már el is tűnt a top tízből.

2009-ben 60 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Opel ASTRA 4059 2. Ford FOCUS 3291 3. Suzuki SX4 3060 4. Suzuki SWIFT 2475 5. Suzuki SPLASH 2211 6. Škoda OCTAVIA 2022 7. Ford FIESTA 1592 8. Renault MEGANE 1381 9. Volkswagen GOLF 1308 10. Ford MONDEO 1022



Nem véletlen, hogy a Focus és az Octavia előretörésével, a Golf és a Mondeo megjelenésével szemre is hangsúlyosabbá váltak a klasszikus cégautók. A magánszemély vásárlók szinte totális eltűnésével ennek a pár tízezer személyautónak a nagyját a flottások vitték be a cégek telephelyeire ekkoriban. Gyakorlatilag ők tartották lélegeztetőgépen a piac maradékát.

A totális mélypont 43 496 forgalomba helyezéssel 2010 volt, ami a következő esztendőben megismétlődött. 2011-ben jó pár iparág hasított már felfelé, a magyarországi újautó-piacnak ez volt talán a legsötétebb éve, ugyanis ebben az esztendőben zárt be a legtöbb kereskedés. Nem tértek vissza a vevők, egyes kereskedők pedig eddig bírták, nem tovább.

2011-ben 45 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Škoda OCTAVIA 3085 2. Opel ASTRA 2762 3. Ford FOCUS 2541 4. Volkswagen GOLF 1213 5. Volkswagen PASSAT 1130 6. Renault MEGANE 1006 7. Opel CORSA 1000 8. Renault FLUENCE 950 9. Volkswagen POLO 932 10. Dacia DUSTER 894



Cégek, cégek és megint csak cégek mertek vásárolni, már aki közülük, a célzottan magánemberek autójává pozicionált Suzukinak egyetlen modellje sem volt a top tízben, miközben pár éve még az első ötben három.

Máig ható újdonságként a kilábalás éveiben kezdtek előre törni a szabadidő-autók. A 2013-as táblázatban már ott látjuk a Renault-csoport két, onnantól egyre népszerűbb termékét: a Dacia Dustert és a Nissan Qashqait. Utóbbinak (plusz az új, szigorúbb hitelszabályoknak) volt némi szerepe a magánemberek visszacsábításában a szalonokba.

2013-ban 57 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Škoda OCTAVIA 3172 2. Opel ASTRA 2219 3. Ford FOCUS 2144 4. Dacia DUSTER 1883 5. Suzuki SWIFT 1596 6. Volkswagen GOLF 1416 7. Suzuki SX4 1270 8. Nissan QASHQAI 1147 9. Opel CORSA 1127 10. Ford FIESTA 1103

Innentől ahogy haladunk előre az időben, tömegével kezdték piacra dobálni az ilyen-olyan crossovereket, kisebb-nagyobb SUV-kat a gyártók, amelyekre – ahogy megint lett pénz – egyre jobban rácuppantak a vevők. 2014-ben toplistás volt az Opel Mokka és az új Suzuki-ász, az SX4 S-Cross is. Eleinte a magánszemélyek fókuszáltak rájuk, majd az évtized második felétől már a flottások is kezdték a kompaktok helyett ezeket vásárolgatni.

2015-ben 77 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Škoda OCTAVIA 4761 2. Suzuki VITARA 3733 3. Opel ASTRA 2945 4. Ford FOCUS 2491 5. Suzuki SWIFT 1955 6. Volkswagen GOLF 1901 7. Dacia DUSTER 1742 8. Fiat 500 1650 9. Volkswagen PASSAT 1645 10. Opel CORSA 1540

Az évtized közepétől kezdett visszaállni a régi rend, legalábbis ami a márkák korábban megszokott helyét illeti. Esztergomból régi néven új hódító indult útjára, a felfutó crossover-hullámra remek árazással felülve a Vitara 2016-tól a mai napig a szinte megszakítás nélkül a legnépszerűbb modell.

2017-ben 116 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Suzuki VITARA 8787 2. Škoda OCTAVIA 6106 3. Opel ASTRA 4317 4. Dacia DUSTER 4018 5. Suzuki SX4 S-CROSS 3407 6. Ford FOCUS 3260 7. Ford KUGA 2414 8. Renault CLIO 2294 9. Volkswagen PASSAT 2066 10. Nissan QASHQAI 1999

A középkategóriás szedánok rajongói jól nézzék meg a fenti táblázatot, nagyobb összegben fogadunk rá, hogy utoljára látnak Passatot az értékesítéseket összegző listák élén. Igaz ez a Mondeóra, Insigniára, bármire. Már ami egyáltalán maradt ebből az egykor olyannyira vonzó kategóriából. Pár év, és ezeket is leradírozzák a színről a szabadidő-autók.

Elérve 2019-hez talán az egyik legérdekesebb jelenség, hogy újra dél-koreai márka mutatja magát, de ez már nem az a Daewoo! A Hyundai-Kia páros elmúlt évtizedéről tanulságos könyvet lehetne írni, a minőségben és hozzá tartozó árban a Ceed ma már versenyképesebb a sokkal nagyobb nevű, és mint láttuk, nálunk sokáig tényleg nagy becsben tartott Astránál és a Focusnál. Ezt nem én mondom, hanem az elmúlt két év számai.

2019-ben 158 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Suzuki VITARA 12 106 2. Suzuki SX4 S-CROSS 9246 3. Škoda OCTAVIA 6960 4. Dacia DUSTER 4376 5. Opel ASTRA 4040 6. Ford KUGA 3909 7. Kia CEED 3348 8. Fiat 500 3284 9. Ford TOURNEO CUST. 3156 10. Toyota COROLLA 3080

Így jutottunk el két évtized alatt egyik Suzukitól a másikhoz, de van még egy táblázatunk. Még nem ért véget az esztendő, de 2020 első háromnegyed évének toplistáját azért megmutatjuk. Külön elemzést írtunk arról, hogy több külső tényező (a koronavírus-járvány, a harmatgyenge forint és a nagycsaládosok állami támogatása) miként befolyásolta a vásárlások alakulását. Egyik lenyomta, a másik megvariálta, a részletek itt olvashatók.

2020 1-9.hó között 90 ezer új személyautó állt forgalomba, ebből a 10 legnépszerűbb:

1. Suzuki VITARA 4514 2. Škoda OCTAVIA 3511 3. Suzuki SX4 S-CROSS 3442 4. Dacia LODGY 3037 5. Toyota COROLLA 2711 6. Fiat 500 2708 7. Dacia DUSTER 2651 8. Ford TOURNEO CUST. 2433 9. Toyota YARIS 2365 10. Renault CLIO 2285

Már csak azért is érdemes belenézni az idei rangsorba, mert ahogy a cikk elején említettük, szépen mutatja a változást: az idei tízes listán egy szem olyan modell sincs, ami a húsz évvel ezelőttin. Pedig a 2001-es táblázatban szereplő autók nagyját gyártják ma is, van Swift, Astra, Focus, Corsa, Polo…, és mégis.