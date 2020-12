Olvass tovább

A hőskor tanúja

Ez volt az a korszak, amikor egy rátermett autókereskedelmi cég felvásárolta a Sió üdítőket, a gyümölcslevet eladta Ausztriában és az ott kapott schillingből vett autókat hozta haza, csillapítandó az államszocialista korszakból örökölt autóhiányt.

Aki 1990 körül forintért tudott nyugati autót adni, nyerő helyzetben volt, tódultak a vevők, ám a Mitsubishik nemcsak ezért mentek nagyot hazánkban a rendszerváltás után.

Kiváló minőségük és megbízhatóságuk is kellett a sikerhez, de a korabeli német autókhoz képest a felszereltségük is kiugróan gazdag volt kormányszervóval és elektromos extrákkal, legalábbis a GLi-nél bőkezűbb GLXi kivitelben.

Gömbölyűségével a Lancer, de főleg a rokon Colt formája tükrözi az akkori divatot. Az 1990-es évek első felében bemutatott Mazda 121 és 626 vagy a Xedos 6 és 9 ugyanezt az irányt követte, ahogy az észak-amerikai autógyártók is rákaptak. Ebből a Lancerből a japán belpiacosnak ablaka van a C-oszlopban, az európai modellek harmadik tetőoszlopa végig lemez.

Egy kör vele

Használt autóként kétféle motorral fordul elő a legnagyobb számban. Az 1,3-as négyhengeres 12 szelepes és 75 lóerős. Az 1,6-os egy szenzációs motor, 16 szeleppel és 113 lóerővel. Az 1,8-as szívó és turbós benzines éppoly ritka, mint a Lancer Evoution az 1997 köbcentis turbómotorral a Galant VR4-ből.

25 éves és negyedmillió forint körüli használt japán autótól szokatlan, hogy nincsenek rozsdás hullafoltok a karosszérián. Ezt a tető és valamelyik sárvédőív 2-3 évente ismétlődő javításának köszönheti, ami alkalmanként 50-70 ezer forintba kerül fényezéssel.

Keskeny tetőoszlopaival, jó áttekinthetőségével, könnyen mozgó váltókarjával és a kormányrásegítésnek is köszönhető kezességével először az jut eszembe a használt Mitsubishi Lancerről, milyen ideális tanulóautó válnék belőle.

Olcsó használt autókban sokszor kísért a fagyállószag, ami itt nincs, nem tömítetlen a rendszer és normálisan működik a fűtése is. Kicsit felgyorsulva az egyik kerékcsapágy zúgását hallani, amiről később kiderül, hogy a gumik adják.

Ha kihúzatjuk, a 4G13 kódjelű benzines megcsillantja a remélt fürgeséget, de ne az 1,3-as Swift robbanékonyságából induljatok ki, mert ez egy jó mázsával nehezebb, a forgalmi szerint 940 kilós autó.

Tulajdonosa 160-at is ment vele „kizsírozott kerekekkel, lejtőn és hátszéllel” – teszi hozzá, 75 lóerő arra elég, hogy ne toljanak le az útról, ami az öreg autókkal járók keserű tapasztalata. Autópályán óra szerint 140-ig terjed a Lancer közlekedőtempója, a 140 a GPS szerint 128 km/óra, még épp a szabályos tartományba esik.

Hajlamos volnék énekesmadarak energiaigényét társítani hozzá és 5,5 literes országúti fogyasztásról ábrándozni, de a valóság más. Ennek az autónak a vegyes átlaga 7 liter 100 kilométerre, négy emberrel autópályán, telerámolva 8-8,5 liter a nyaralásokon mért átlagfogyasztása, amennyi városban is. Imponáló adottsága, hogy nem kell motorolajat utántölteni bele, mert két olajcsere között nem csökken annyit a nívó, hogy be kellene avatkozni.

Hibalehetőségek

Még a legfiatalabb CA0 kódjelű Lancer is 25 éves, a régebbiek jövőre betöltik a 30-at. Ilyen korú autóknál bármivel lehet gond, de a legrosszabb a korrózió. A rozsdásodás viszi bontóba a mechanikailag még használható Lancereket, 3-5 évente a már javított elemek is újra lakatolást igényelhetnek. A küszöbök, sárvédőívek, a szélvédőkeret és a tető is veszélyeztetett, ugyanez igaz a csomagtér fenéklemezére. A rugótornyok és hossztartók átrozsdásodása életveszélyes ugyan, de ez itt sokkal ritkább, mint a 323-as Mazdákon.

Ezen az autón egyszer hőgombát cseréltek, mert menet közben túlhűlt a motor illetve a túl magas és ingadozó alapjárattal volt gond. A szerviz a gyári alapjárati motor nagyjából 200 ezer forintos árát látva sejtette, hogy nem ez lesz a megoldás, de csak nagyon nehezen találtak bontottat.

Sok idős és mára ritka autó közös sorscsapása, hogy nem éri meg bontani őket a jobban pörgő modellek helyett. A másik probléma, hogy az autók csekély értékéhez képest a használt autóalkatrészek árát is sokallhatják a vevők, viszont a bontós sem azért dolgozik, hogy elfáradjon.

Nem ritka a gyújtáshiba, amit ne vegyetek félvállról! Az el nem égő benzin ugyanis lemossa a hengerfalról az olajat, a kenés nélkül futó dugattyú szanaszét koptatja a gyújtáshibás hengert és egy egész olcsón orvosolható gond elhanyagolásából lesz egy kidobható, olajat zabáló motor.

Gyújtáshiba nélkül is előfordulhat kiugró olajfogyasztás, például azért, mert a gyárilag ajánlott kenőanyag helyett a sóher vagy mindenkinél okosabb szerviz olcsóbb és eltérő viszkozitásút használt. A gyári ajánlást a „túl vékony, nem támaszt, úgyis csak megenné” stb. hiedelmek áldozataként szokták felülírni, ami nem valami bölcs dolog.

A leginkább ajánlottól eltérő kenőanyag nehezebben jut el a kenési helyekre, aminek fokozott motorkopás, gyűrűbaj és extrém olajzabálás lehet az eredménye. Mindez már 120-150 ezer kilométernél kijöhet, 180-200 ezer kilométeres japán szívómotoroknál már bőven számíthattok fokozott olajfogyasztásra. Nemrég jártam egy Mazda-szakszervizben, ahol az épp javított MX-5 NC 1,8-as motorja négy (4) liter olaj utántöltésével tudta megtenni az utolsó 1000 kilométert.

Négyhengeres motornál az olajevést alsó hangon 200-250 ezer forintból lehet orvosolni a dugattyúgyűrűk és a szelepszárszimmeringek cseréjével, de a tisztességes motorfelújítás ennek többszöröse, félmilliótól simán felmegy egymillió forintig az alkatrészáraktól és a ráfordítástól függően. Ennél biztosan olcsóbb egy bontott motor, csak az a nagyon bizonytalan, hogy jobban jársz-e vele?

Alkatrészárak

Amíg nem vagy rászorítva a gyári alkatrészekre, a használt Mitsubishi Lancer méltányos kiadásokkal fenntartható autó. Az utángyártott pótalkatrészek ára viszonylag nyomott, amiből viszont gyárit kéne találni, az rettentően drága lehet, a bontott meg nagyon ritka.

Első féktárcsa: 10 800 Ft

Gyújtásvezérlő (gyújtásmodul): 13 600 Ft

Hűtőradiátor: 41 200 Ft

Külső féltengelycsukló: 4200 Ft

Kuplungszett (tárcsa, szerkezet, kinyomócsapágy): 29-45 ezer Ft

Önindító: 37 300 Ft

Utángyártott alkatrészek 1992-es Lancer 1,3 12V esetében. Forrás: saját gyűjtés

Olcsó használt autók: mit vegyek, ha nincs Lancer?

Egy bácsiautót megcsípve lehet olyan jól járni a használt Mitsubishi Lancerrel, ahogy a cikkben szereplő autó gazdája járt. Ehhez türelem és főleg szerencse kell, mert a cikk írásakor összesen öt példányt hirdetnek a Használtautón, 200 és 570 ezer forint között. Mivel a mázlira nehéz építeni, Lancer helyett gyorsabb és egyszerűbb megoldás egy amúgy is gazdaságosabb Swiftet venni, esetleg F Astrát vagy Škoda Feliciát.

200-300 ezer forintért már vehetsz Citroën Xsarát, ami az egyik favoritom, ha az olcsónál is olcsóbb használt autót kell találni. A másik megoldás hozzátenni valamennyit a kerethez és keresni 400-500 ezer forintból egy G Astrát, első generációs Focust vagy ha ragaszkodtok a Mitsubishihez, akkor egy Carismát.