Szakszóval a Kangoo és társai a CDV-kategóriába tartoznak, ami a car derived van rövidítése, tehát a személyautós technikájú könnyű áruszállítók és a belőlük domesztikált családi autók közé. A kisteherautós háttér a nagy terhelhetőségben, a többnyire strapabíró technikában és az alaphelyzetben is hatalmas, de még nagyobbra bővíthető csomagtérben nyilvánul meg, ahol terepbiciklit, kapálógépet, fürdőszobacsempét vagy kétmázsás hízót is szállíthatunk.

Olvasónk, Tisza Vilmos úr autója 2000-ben készült, ő 2001-ben vásárolta újonnan és majdnem 20 éve használja. 251 000 kilométert tettek meg együtt

Ezek az autók léteztek a Citroën Kacsára és a Visa/Axelre, a Renault 4-re és az R5 Supercinq-re, a FIATZ 127-re és az Unóra, a Ford Fiestára, a Volkswagen Polóra és még sok társukra építve, de a nagy áttörést 1996-tól a Berlingo és a Partner sikere hozta meg.

Kangoo-háttér és modelltörténet

Kicsit elkésett a Renault, ők 1997-től értékesítették a Kangoo első nemzedékét, de a hátrányt ellentételezte a jobb oldali tolóajtó. Az eredetileg hátsó ajtók nélkülire tervezett ikerpárt csak utólag konstruálta át a PSA, ezért olyan rövidek a kortárs Berlingo és Partner tolóajtói.

Mire a konkurencián megjelent a hátsó ajtó, addigra a Renault bal hátul is rendelhetővé tette a tolóajtót, amit a PSA ismét behozott és ezzel vége lett az ajtóháborúnak a franciául ludospace-nak (e: lüdoszpász) hívott kategóriában. A név a játék és a tér szavakból áll össze, jól kifejezi, hogy ezek az autók nagy belső terükkel benne vannak mindenféle mókában.

Megbízhatóságban valamivel jobbnak tűnnek a közvetlen francia konkurensek, mint a használt Renault Kangoo, viszont ennek az autónak van számomra egy olyan bumfordi bája és derűs kisugárzása, ami hiányzik a kategóriatársakból.

Tisza úr autója idén húsz éve, 2000-ben készült, motorja még Euro 2-es, ami a benzinüzem ellenére Budapesten gond szmogriadó esetén. Erre gondoljatok, amikor a használt autót vesztek és a forgalmiban a környezetvédelmi besorolást nézegetitek.

Ebben a 2003-as, jobb útfekvést és kevésbé hangos utasteret hozó modellfrissítés előtti verzióban a Renault Kangoo hossza 3995, szélessége 1663, magassága 1827 mm.

A Kangoo Pampa az én szememben a Talbot Matra Rancho kései örököse, egy magas építésű, valódi szabadidő-autó, mert társad mindenben, amit egy aktív élet eléd sodor. Az argentin rónaságról elnevezett Pampa öt centivel megnövelt hasmagasságával a bakhátas utak és sittel feltöltött keréknyomok királya, megfelelő gumikon két hajtott kerékkel is viszonylag messzire jut, ha le kell térni az aszfaltról.

Sikeres 4×4-es választékbővítést jelentett a 2001 őszén bevezetett 4×4-es Kangoo, amelynek összkerékhajtási rendszere eltért a kortárs Scénic I RX4-étől, mert a Kangoo hátsó kerekeire a Nissantól átvett hidraulikus kuplung vitte át a nyomatékot. A váltó viszont a Rambo-jellegű, külső pótkerekes Scénicből jött. A Kangoo 4×4 egyik motorja az 1,6 literes szívó benzines volt, a másik az 1,9-es dízel, fő paramétereik a facelift után 95 LE/148 Nm, illetve 85 LE és 180 Nm.

Karosszéria

Létezik osztott ajtós és felfelé nyíló csomagtérajtajú Kangoo is. Előbbi előnye, hogy a zárva maradó ajtófél mögé is lehet púpozni a cuccokat és a kisebb ajtó gyorsabban nyitható-zárható. A nagy fedél viszont esőben, hóba védelmet nyújt, ha a bepakolás sokáig tart, mert a család még ehhez a csomagtérmérethez képest is túl sok mindent akar magával vinni. Nem kell görnyedni alatta, új korában 189,4 centiméterre lendült fel.

Az ötödik ajtó a szélvédőre terített törölközővel a naptól is véd, kellemes láblógatás eshet a csomagtartóból horgászva vagy a tájban gyönyörködve. A hatalmas ajtó el tudja fárasztani a teleszkópokat, de ezek cseréje nem nagy tétel.

550 literes a csomagtartó, mármint alapesetben, mert kalaptartó nélkül felfelé máris terjeszkedhetünk. A belső tárolóhelyek mennyiségére csak a modellfrissítés utáni autóról találtam adatot, mindenesetre a 110 liternyi pakolóhely nagy részét az első ülések feletti polc adja, ami ugyanúgy benne van ebben a használt Renault Kangoo-ban is.

Használt Renault Kangoo-t nézve ügyeljetek a központi zár működésére, a zármotor cserét igényelhet. Fontos az ajtózárak rendszeres kenése, a makrancoskodásra hajlamos nyitószerkezet meghálálja a zsírozást.

Ez a tanksapka zárjára is vonatkozik. A bal oldali tolóajtónak van egy szenzora, ami a tankolást érzékeli és megakadályozza az ajtó nekilökését a töltőpisztolynak. Ez az érzékelő a használt Renault Kangoo-k egyik hibaforrása, ebben az autóban kilenc év és 112 000 km után adta fel az első és 15 év/181 071 km után a második.

Rozsdásodás

A karosszéria gyári rozsdavédelme tisztességes, de a Kangoo I legfiatalabb példányai is elmúltak 13 évesek. Legelőször a hátsó futómű bekötési pontjait ellenőrizzétek, hogy az ne legyen korrodált, utána a küszöbök korróziójára figyeljetek. Mint oly sok Opelben és más autóban, az üzemanyag betöltőnyílása itt is korrodálhat, ezen az autón 19 éves korában javíttatta a tulajdonos. A küszöböket 16 évesen kellett lakatoltatni, ezt követően kapott alapos alváz- és üregvédelmet az autó.

Ezen a használt Renault Kangoo-n jól kivehetően elüt a jobb első sárvédő és a többi karosszériaelem színe. A tulajdonos emlékei szerint egy 2002-es karbantartás során enyhén összetörhette az autót a szerviz egy munkatársa, mert a jobb első féltengely blokkolásgátlós autóra való, pedig az övében nincs ABS.

Épphogy 3 éves lett az autó, amikor 2003 januárjában valaki belement az oldalába és a bal tolóajtót cserélni kellett. Az előrelátóan megkötött cascónak köszönhetően az akkor 347 373 forintos csereköltségnek a tíz százalékát kellett a vétlen tulajnak kifizetni. Természetesen az elkövető azóta is ismeretlen.

Motorok

Az 1870 köbcentis, F8Q szívódízelek és az F9Q Turbo kódjelű feltöltött dízelből nagyon kevés van már. Előbbi 55 és 65 lóerős verzióban készült, utóbbi 80 lóerős.

Messze megelőzte a korát hatótávnövelős hibrid, a konnektorról tölthető nikkel-kadmium akkus Elect’Road, amely 2003-ban egészítette ki a kínálatot maroknyi országban Lombardini-benzinmotoros fedélzeti áramfejlesztőjével.

Aki a 75 lóerős, 1390 köbcentis, nyolcszelepes benzinest választja, az a terhelten tompa gyorsulásért cserébe a megbízhatóságra is igent mond. A K7J kódjelű négyhengeres híresen kiforrott motor, a felső holtponti jeladó időnkénti tisztításával és cseréjével Kangoo-k, Loganok százezreiben robotol zokszó nélkül.

Mivel a próbapadon mért forgatónyomaték percenként 2200-as fordulatszámon átlépi a 100 newtonmétert, 4465-nél 107-tel tetőzik és 5200-ig háromjegyű marad, az egykedvűen húzó motor visszakapcsolástól nem fog megtáltosodni, viszont nagyon kényelmesen vezethető az egyenletesen leadott forgatónyomatékkal.

Autópályán nem a motor kényszeríti a 130-nál nem nagyobb sebességtartományba, inkább a hangos menetszél és a nagy homlokfelületű, magas légellenállású autó megugró fogyasztása.

100 kilométert 6, de 10 literből is meg tud tenni a szívó benzinessel, az autóval kapcsolatos eseményekről és kiadásokról lenyűgöző Excel-táblát vezető tulajdonos adatbázisa az elmúlt 20 év mindegyikére hajszálpontos átlagfogyasztást mutat: 7,23 és 8,12 l/100 km között mozgott, a Spritmonitoron a motorváltozat átlaga 7,92 liter. Egy vezérléscsere vízpumpával, görgőkkel, munkadíjjal együtt 100-120 ezer forintos tétel és ebben az autóban 100 ezer kilométerenként volt esedékes, a gyújtógyertyák csereperiódusa 60 000 km.

Érezhetően takarékosabb a megbízhatósága miatt szintén ajánlható, pörgősebb alaptermészetű, de ugyanígy csak 75 lóerős és a telerámolt Kangoo-ban cseppet sem virgonc 1,2 16V is. Erre 6,92 literes átlagot adnak ki a tankolási naplók, ez az egy liter jelentős különbség. 95 lóerejével és 148 Nm forgatónyomatékával az 1,6 literes szívó benzinessel is lomha a Kangoo, de a két kisebbnél mindenképpen jobban megy és ennek is 8 l/100 km az átlaga a Spritmonitoron.

Ami elromlott és a hibalehetőségek

Az autó gazdája annyira alapos ember, hogy a Pompás Pampa exceles naplójában még a cserealkatrészek cikkszámát is külön oszlopban vezeti. Táblázata kincset ér, mert jól tükrözi a korai Renault Kangoo-k hibalehetőségeit a használtautó-kínálatból. Tehát 42 320 kilométernél a hátsó motortartó bak cseréje vált szükségessé, a 90 574 kilométer után az alsó bak is feladta, amit egy féltengely-gumiharanggal együtt cserélt a márkaszerviz.

140 535 kilométernél a hátsó fékerő-szabályozó szorult cserére a műszaki vizsga előtt. 148 730 kilométernél lerobbant az autó. A megszoruló generátor miatt elszakadt az ékszíj, a kocsi töltés nélkül maradt.

2013 nyarán járunk, 149 877 kilométernél a 10 liter köré ugró fogyasztás az automata szívató túlműködését jelezte. A motor hőháztartását helyreállította a termosztátcsere, ezzel a hűtőfolyadék fel tudott melegedni és megszűnt a hidegüzemi dúsítás.

156 824 kilométernél a felső holtponti jeladó hibája miatt nem indult az autó. A sárga angyal tudta, hová nyúljon, kicsit megmozgatta és neki beindult a motor, majd a szervizben tisztították a lendkerékjeladót.

Az érzékelő kibírt még egy évet és 16 ezer kilométert, 173 504 kilométernél cserélték, majd 206 273-nál ismét újat kellett beszerelni, ami 20 ezer forintba került alkatrésszel és munkadíjjal és 229 464 kilométerig működött.

218 ezer kilométert elment a gyújtótrafó, ekkor kellett cserélni, a gyári termosztátház 19 évet és 231 000 kilométert szolgált a használt Renault Kangoo-ban.

Elektronikai oldalról az indításgátló keserítette meg többször az autót új korától használó család életét. Még 2007-ben egyre többet kellett köszörülni az önkörül a számítógép megtagadta az indítást ami a pótkulccsal megoldódott egy ideig, de aztán lerobbant a Kangoo és trélerezni kellett. Az indításgátló dekóderét javította a márkaszerviz.

Aki ismeri a régebbi használt Renault-kat, alighanem kíváncsi rá, mennyit bírtak a kerékagycsapágyak és adódott-e váltóhiba a használt Renault Kangoo-val? A kerékcsapágyak közül a jobb első 237 882 kilométert futott, ez nagyon jó más Renault-modellekhez képest, a másik cseréje 243 992 km-es óraállásnál vált szükségessé.

230 000 km körül jól kivehető hanggal jelezte a váltó nyelestengely-csapágya, hogy elege van a szolgálatból. Tényleg a teljesség igénye nélkül, de csapágybaja a GD1-es Jazz, a 7. generációs Civic és a 2004 utáni Swift kézi sebességváltójának is volt a kisebb benzines motorokkal, nem beszélve a Golf IV és Golf V alapú autókról, főleg az 1,6-os szívó benzinessel. Csak mielőtt a kedves olvasók ajakán kiszaladna, hogy francia fos.

233 381 kilométernél az autó gazdája bontott sebességváltót és differenciálművet építtetett be olajcserével 125 000 forintból.

Eközben 180 000 forintos költséggel felújíttatta a gyárit és fél évvel később visszatették azt, majd 2020 nyarán a felújított váltó ötödikből negyedikbe váltva inkább üreset kapcsolt és úgy is maradt. 60 ezer forintos tételként visszakerült a bontott erőátvitel egy újabb olajcserével a sebességváltóban. Közel 20 év alatt messze a váltómizéria volt az autó legdrágább hibája.

Használt Renault Kangoo-k árai

Külföldről nagyon kevés használt autó egészíti ki a hazai Renault Kangoo választékot, a Használtautó keresője az első generációból összesen 25 autót dob fel a cikk írásakor, ha ragaszkodunk a légkondicionálóhoz, a magyar rendszámhoz és az érvényes műszakihoz.

Nagyjából félmillió és egymillió forint között szórnak az árak, tehát 600-800 ezer forintért a fotókon ígéretesnek tűnő autókat hirdet tulajdonosuk. Érdemes a 2003-as modellfrissítés utániakat és ezen belül is a Privilege verziókat keresni, mert a szerényebb kivitelek felszereltsége rettentően gyér tud lenni, és ezekben van hátul is felső tárolóhely.

Mivel a legtöbb Kangoo sokszor családi és cuccolós autóként szolgál, ne legyetek meglepve, ha sok lesz a kínálatban az itt-ott horpadt, horzsolt és belül is viharvert autó. De nyomott áráért cserébe egy használt Renault Kangoo nemcsak magas használati értéket, de némi derűt is nyújt, amit a jóval drágább VW Caddy vagy az indusztriális Ford Tourneo Connect nem.