Röviden – Használt autó: FIAT Stilo, 192 Mi ez? Magyarországon 2002 és 2007 között értékesített kompakt autó, háromajtósként vagányabb, ötajtósként konvencionálisabb formával, 2003-től kombiként is. Modellfrissítés 2004 legelején. Melyik motor jó bele? Bátran vegyetek 1,2-es benzinest, mert takarékos vagy 1,8-ast, mert jól megy. A 80-140 lóerő közötti 1,9 literes dízelekből bármelyik jó lehet. Mennyibe kerül?

Légkondicionálóval 300-350 ezer forinttól felfelé lehet használt FIAT Stilót kapni a cikk írásakor, a dízelek ára 850 ezer, a benzineseké nagyjából 750 ezer forintig ível. Mi van helyette? Betűrendben haladva Ford Focus I, 7. generációs Honda Civic, Opel Astra G, Peugeot 307, Renault Mégane II. A benzines kombit keresőknek Mitsubishi Lancer kombi, ha nem félnek a rozsdától.

Mivel a használt autókhoz nem konyító, de az autóvásárlók tömegét adó populáció gyanakvással tekint az olasz autókra, a jól működő talján autók értékvesztése is erős. Kedvező ára miatt érdekes lehet a használtautó-kínálatból a FIAT Stilo. A szép sárga, háromajtós 1,4-es benzines után most igyekszünk a többi motorverziót és karosszériát is bemutatni.

Modelltörténet

2001 őszén mutatta be a FIAT a Stilót. A 192-es fejlesztési kódnevű, a Bravót és a Bravát leváltó három- és ötajtós 2001 decemberétől volt elérhető Magyarországon. A hazai piacra 2003 januárjában érkezett a kombi, a MultiWagon, míg az Uproad, az emelt hasú kombiváltozat 2005-ös újdonság volt a külföldi piacokon.