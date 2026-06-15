Az idény hetedik fordulóját jelentő vasárnapi Barcelona-katalóniai Nagydíjon a Mercedes elszenvedte idei első vereségét, a ferraris Lewis Hamilton háromkiállásos stratégiájára a számára tökéletesen időzített virtuális biztonsági autó is rásegített, de Toto Wolff úgy véli, esélyük lett volna győzni, ha verseny közepén George Russell és Kimi Antonelli nem egymással van elfoglalva.

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Hamilton már az utolsó kiállása előtt is vezetett, ám Wolff szerint ha Russell nem a csapattársa elleni védekezésre koncentrálva, zavartalanul üldözhette volna a vörös autót, a ferraris csak mögéje tért volna vissza a friss gumikon, lgalábbis meg kellett volna küzdenie az első pozícióért.

„Igyekeztünk fairnek lenni a csapaton belül, de ez talán a futamgyőzelembe került. Ezt át kell beszélnünk a pilótákkal. Mi a teendő, ha külső riválissal vagyunk harcban a győzelemért? George kiállása előtt nagyon keményen csatáztak egymással, szerint 5-6 másodpercet dobtunk ezzel el Lewishoz képest. Ezt tisztáznunk kell a jövőt illetően” – mondta.

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Wolff, aki nemrégiben leszögezte, hogy ameddig csak lehet, szabad lesz a verseny Antonelli és Russell között, hangsúlyozta, hogy ezt továbbra is tartják, de bizonyos forgatókönyvek esetén más megközelítés kellhet:

„Nem nyúltunk bele a csatájukba, mi mindig is így versenyeztünk. De mindkettejükkel tisztáznunk kell a jövőre nézve, hogyan kezeljük az olyan helyzeteket, amikor eltérő a tempó, és fennáll, hogy elúszik a futamgyőzelem. Érdekes beszélgetés lesz. De mindig a csapat érdeke az első, és fontos a teljes átláthatóság.”

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