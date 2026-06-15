Az idény hetedik fordulóját jelentő vasárnapi Barcelona-katalóniai Nagydíjon a Mercedes elszenvedte idei első vereségét, a ferraris Lewis Hamilton háromkiállásos stratégiájára a számára tökéletesen időzített virtuális biztonsági autó is rásegített, de Toto Wolff úgy véli, esélyük lett volna győzni, ha verseny közepén George Russell és Kimi Antonelli nem egymással van elfoglalva.

Hamilton már az utolsó kiállása előtt is vezetett, ám Wolff szerint ha Russell nem a csapattársa elleni védekezésre koncentrálva, zavartalanul üldözhette volna a vörös autót, a ferraris csak mögéje tért volna vissza a friss gumikon, lgalábbis meg kellett volna küzdenie az első pozícióért.

„Igyekeztünk fairnek lenni a csapaton belül, de ez talán a futamgyőzelembe került. Ezt át kell beszélnünk a pilótákkal. Mi a teendő, ha külső riválissal vagyunk harcban a győzelemért? George kiállása előtt nagyon keményen csatáztak egymással, szerint 5-6 másodpercet dobtunk ezzel el Lewishoz képest. Ezt tisztáznunk kell a jövőt illetően” – mondta.

Wolff, aki nemrégiben leszögezte, hogy ameddig csak lehet, szabad lesz a verseny Antonelli és Russell között, hangsúlyozta, hogy ezt továbbra is tartják, de bizonyos forgatókönyvek esetén más megközelítés kellhet:

„Nem nyúltunk bele a csatájukba, mi mindig is így versenyeztünk. De mindkettejükkel tisztáznunk kell a jövőre nézve, hogyan kezeljük az olyan helyzeteket, amikor eltérő a tempó, és fennáll, hogy elúszik a futamgyőzelem. Érdekes beszélgetés lesz. De mindig a csapat érdeke az első, és fontos a teljes átláthatóság.”