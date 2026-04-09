Az idén egyelőre komoly gondokkal küszködő, de a legkorszerűbb, az elmúlt években hatalmas befektetésekkel felfejlesztett Aston Martin-csapat új ifjoncok igazolását jelentette be csütörtökön, mások mellett egy magyar tini is a programba került.

Az Aston Martin Driver Academy, azaz a silverstone-iak utánpótlásprogramja a 11 éves ausztrál lányt, a gokartos Ava Lawrence-t, valamint a 13 éves magyar Nagy Rolandot emelte be a nevelőprojektjébe.

Nagy az OK-Junior kategóriában hívta fel magára a figyelmet a nemzetközi színtéren, de már az FIA Gokart-Európa-bajnokságában és a szintén igen rangos WSK Super Master Seriesben is villogott, a Champions of the Future Euro Series első, La Conca-i fordulóján pedig futamgyőzelmet is szerzett.

Roland az Aston Martin támogatásával a Fernando Alonsóhoz kötődő FA Alonso Kart gokarttal gyűjtheti a további tapasztalatokat, ráadásul maga a kétszeres világbajnok spanyol is foglalkozik majd vele időnként.

„Nagyon örülök, hogy az Aston Martin Aramco Driver Academy tagja lehetek. A csapat komoly támogatást nyújt majd, ami fontos lehet a pályafutásom tekintetében, alig várom, hogy a lehető legtöbbet tanuljak náluk mindenkitől. Nagyon menő volt a csapat központjában járni, kívülről, belülről is tetszett, nagyon futurisztikus. A kedvencem az autók összeszerelése volt – lenyűgöző közelről látni, hogyan festenek a Forma-1-es autók belülről, hogyan állítják őket össze” – mondta az Aston Martin közleményében a magyar tini.