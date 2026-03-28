Hatodikként zárta a Forma-1-es Japán Nagydíj időmérőjét Lewis Hamilton a Ferrarival. A hétszeres világbajnokot nem csak a Mercedes párosa, valamint a csapattárs, Charles Leclerc előzte, hanem a két McLaren is. A papaja alakulat Szuzukában jobban mozog és gyorsabbnak tűnik, mint az első két hétvégén, és ez, valamint a Mercedes tartós előnye el is kezdte aggasztani a britet.

“Egyértelmű, hogy jó autójuk van, és ahogy elkezdenek több erőt kihozni abból a Mercedes-motorból, úgy fogunk visszaesni” – mondta a McLarenről Hamilton. “Rajtunk múlik, hogy valahogy megpróbáljuk csökkenteni a lemaradást. A motor ennek csak egy része, de szerintem a kasztnink sincs egy szinten a Mercedesével, legalábbis ezen a hétvégén. Gyorsabbak voltak nálunk a kanyarokban is.”

“Teljesítményfronton hatalmas a lemaradásunk a Mercedes-motorhoz képest. Hogy miért, azt nem tudjuk, de rá kell jönnünk. Keményebben kell dolgoznunk” – tette hozzá Hamilton.

Csapattársa, Leclerc is számított arra, hogy a McLaren komoly léptekkel fog gyorsulni az első hétvégék során. “Nagyon-nagyon erős csapatról van szó, láttuk tavaly, rendkívüli autójuk volt. Idén kicsit nehezen indult a szezonjuk, de nem meglepő, hogy látjuk őket visszatérni oda, ahol lenniük kell. Biztos vagyok abban, hogy rengeteget fognak fejlődni a következő versenyeken is.