Háromból két szabadedzésen is műszaki hiba hátráltatta Lando Norrist a Forma-1-es Japán Nagydíj hétvégéjén. A McLaren címvédője ezzel együtt is összehozott egy ötödik rajthelyet, verve az élmenők közül Lewis Hamilton Ferrariját.

“Örülök az ötödik helynek. Közel voltam Charles-hoz [Leclerc – a szerk.], és tudom, hogy kicsi volt a különbség, ez fáj is egy kicsit. Ezt leszámítva azonban úgy érzem, jó munkát végeztem. Lehettem volna jobb? Igen, de lehetett volna sokkal rosszabb is” – fogalmazott az időmérőt követően.

Kérdéses, hogy a szabadedzések részleges kihagyása milyen hatással lesz Norris teljesítményére. Könnyen lehet, hogy ez majd a futamon lesz látványosabb, hiszen versenyszimulációkat egyáltalán nem teljesített a brit. “Határozottan befolyásolta a tesztelési lehetőségeinket. Nem mentem megtankolt autóval” – árulta el, hozzátéve, hogy még az időmérőn is a hátrányát próbálta behozni.

“Nem akarom azt mondani, hogy a mai hátrányom csak ebből jött. Nem érzem úgy, hogy a legjobb formában voltam és mindent kihoztam volna az autóból. Hibáztam párat az utolsó körömön, de mindenki lassabb volt, pár pilótát leszámítva.”