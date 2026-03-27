Bár a 2026-os Japán Nagydíj első szabadedzése alapvetően izgalommentesen telt, az első 60 perces szuzukai gyakorlást több érdekes esetet is hozott.

A mclarenes Oscar Piastri, a ferraris Charles Leclerc és az alpine-os Pierre Gasly a célegyenes végén hármas csatát vívott az első kanyarért, de míg ez csak látványos volt, Liam Lawson Carlos Sainz, illetve Max Verstappen Lewis Hamilton általi vélelmezett feltartása, valamint a williamses Alex Albon és a cadillaces Sergio Perez utolsó sikánbeli ütközése már vizsgálatot is kívánt.

Az első és a második edzés között mindenkit beidéztek, meghallgattak a versenyfelügyelők, áttekintették a felvételeket is, de a második gyakorlás miatt viszonylag későn születtek meg az ítéletek, mostanra azonban minden döntés ismert.

Lelőjük a poént: mindhárom esetben úgy döntöttek a stewardok, hogy nincs szükség szankcióra – az indoklások szerint Sainz az Aston Martin-ifjonc Jak Crawford elengedése miatt vágott kicsit váratlanul a Racing Bulls-os Lawson elé; Hamilton ugyan a holland útjában volt rövid ideig, de nem tartotta fel érdemben Verstappent; míg versenyszimulációs, hosszabb etapot futó Perez a köre korábbi szakaszán még jócskán maga mögött látta Albont, a bokszutcából sem szóltak neki, hogy a thai-brit pilóta felzárkózott rá, így nem is számított arra és tükörben sem látta, hogy a célegyenes előtti sikánban már mellette lesz a Williams, ezért vette úgy a kanyart, mint ha senki nem lett volna a környékén.

Verstappen és az alpine-os Franco Colapinto a második edzést követően is járt a stewardoknál, akkor azt vizsgálták, az aregntin feltertotta-e hollandot. A versenyfelügyelők jelentésükben leírták, hogy Colapinto a csapata rádiós figyelmeztetése ellenére “szlalomozott” a gumijait melegítve a Red Bull gyors körön lévő pilótája előtt a 14-es és 15-ös kanyar között, ezért a versenyzőt megrovásban részesítették.