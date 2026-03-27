Az időmérős baleset, majd a hátulról való előrekapaszkodás miatt a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj hétvégéjén még nem volt teljesen világos, de a sanghaji forduló már sugallta, a Japán Nagydíj pénteki edzésnapja pedig megerősítette, hogy a Red Bull 2026-ban egyelőre közelebb van a középmezőnyhöz, mint az élcsapatokhoz.

Az első szuzukai napot Max Verstappen 1,3, csapattársa, Isack Hadjar 1,6 másodperces hátránnyal zárta a második edzésen leggyorsabb mclarenes Oscar Piastri mögött.

„Hát, nem volt valami jó. Hiányzott a balansz, hiányzott a tapadás – a két edzésen a két véglet volt, de egyik sem alakult jól. Szóval sok dolgunk van még, hogy rájöjjünk, miért is vannak ilyen komoly gondjaink. Nem egy jó nap, na” – összegzett a holland, aki már csütörtökön sem volt fényes hangulatban, egy újságírót is kizavart a sajtótájékoztatójáról.

A kérdésre, hogy az autó nagyon eltérő viselkedése a drasztikus beállítás-változtatásokból fakadt-e, így felelt:

„Igen, próbálunk valamin javítani, erre előjön egy másik dolog, de jó egyensúlyt nem sikerül megtalálni. Szóval egyelőre nem látszik a megoldás, nem várok csodát holnapra. Először rá kellene jönnünk, honnan is erednek a gondok.”