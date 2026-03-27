A 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj pénteki edzésnapját a feltámadni látszó McLaren zárta az élen, Oscar Piastri gyorsabb tudott lenni az eddigi két futamgyőztes Mercedes-pilótánál, George Russellnél és Kimi Antonellinél, ám csapattársa, a címvédő Lando Norris nem tudta kihasználni az MCL40-es formajavulását.

Norris autója különböző műszaki problémák, javítások miatt mindkét 60 perces edzés bő harmadát elveszítette, a már a Kínai Nagydíjon is a garázsban ragadt angol nem volt valami elégedett az első szuzukai nap végén, miután délután több mint fél másodperccel maradt el Piastritól.

„Az első edzésen pusztán csak aerodinamikai etapjaim voltak, szóval az a pár köröm sem volt reprezentatív. Nyilván vannak adataink, de egy ilyen pályán a valódi körök kellenek. Nem számít, milyen adatokat böngészhetek, csakis a körök adnak önbizalmat és tudást. Valamennyit sikerült összeszednem, de így is két-három lépés hátrányban vagyok a beállításokkal, a hosszabb etapokkal. Elég pocsékul indul a hétvége, de holnapra még helyrehozhatjuk a dolgokat” – nyilatkozta.

„Az autóban ott van a tempó, legalábbis Oscarnál, nálam egyelőre nem” – mondta, amikor az esetleges pozitívumokról kérdezték.

A McLaren versenyigazgatója, Randy Singh a pénteki nap értékelésekor azt mondta, „jó volt látni”, hogy Piastri lett a leggyorsabb, azonban úgy véli, az erőviszonyok továbbra is hasonlóak az Ausztráliában és Kínában látottakhoz, azaz nem feltétlenül ugrott az élre a címvédő alakulat.