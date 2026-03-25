A héten a Japán Nagydíjjal folytatódik a 2026-os Forma-1-es szezon, melynek első két fordulójában eddig mindent vitt a Mercedes.

A bajnoki éllovas alakulat ugyanakkor bajba kerülhet: lehet, hogy a W17-es első szárnya nem felel meg a szabályoknak, írja a Motorsport.

A két héttel ezelőtti Kínai Nagydíjat követően az összes csapatnak közzé kellett tennie az aktív aerodinamikai rendszereik műszaki leírásait, melyeket a Nemzetközi Automobil Szövetségen (FIA) túl az ellenfelek is mind megtekinthettek.

Az egyik rivális – az olasz Autorcer szerint a Ferrari, de a maranellói csapat cáfolta ezt – az FIA-tól kért szabálytisztázást a Mercedes első, „kétlépcsős” csukódású első szárnyát illetően.

A kifogásolt megoldás lényege, hogy bár az első lépcsőben a felszerelt szenzorok számára az előírt 400 ezredmásodpercen belül csukódik a légterelő elem, valójában van egy második fázis is, mikor végleg összezáródnak a síkok, ez pedig már az előírt időhatáron túl történik.

Szakértők szerint a kétlépcsős zárás előnye, hogy a féktávok előtt csökkenti a hirtelen terhelésváltozás hatását, ami javítja az autó kanyarbemeneti egyensúlyát.

A kérdést felügyelőszervezet megvizsgálja, gyanítható, hogy a szuzukai hétvége során lesznek még fejleményei az ügynek.