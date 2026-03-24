Úgy tűnik, nem rövid flörtről van szó a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és a világ egyik leghíresebb celebnője, Kim Kardshian között.

A két híresség bimbózó kapcsolatáról februárban érkeztek az első hírek, először egy angliai vidéki luxussszállóban jelentek meg együtt, majd Párizsban töltöttek el néhány napot, az amerikaifoci-döntő Super Bowlon már a nyilvánosság előtt is együtt mutatkoztak, később pedig állítólag egy Arizona állambeli kiruccanáson is jártak.

Itt az újabb közös út: Hamilton a hétvégén következő Forma-1-es Japán Nagydíj miatt érkezett a szigetországba, de úgy látszik, összeköti a munkát a szórakozással, hiszen szintén Tokióban van Kardashian, akit a tavaszi szünetre elkísért három legkisebb gyermeke is, a volt férjétől, a rapper Kanye Westtől született Saint, Chicago és Psalm is, írja a People. Sőt, ha már távol-keleti túra, a celeb húga, Khloé és az ő gyermekei is csatlakoztak a 45 éves modell-színésznő-közösségimédia-sztárhoz.

Az újabb „randi” nem pusztán feltételezés, a People arról ír, Hamiltont és Kim Kardshiant kettesben is látták a japán fővárosban.

„Laza srác nagyszerű kisugárzással. Kim családja is bírja, ő maga pedig nagyon odavan érte. Mindketten nagyon elfoglaltak, de igyekeznek a lehető legtöbbször találkozni. Több ez egyszerű alkalmi viszonynál. Nem könnyű Kimet megragadni, de ezúttal egyértelműen sikerült bevonzani” – nyilatkozta egy, Kardshiant jól ismerő forrás a lapnak.