A nyilvánosság előtt is felvállalta bimbózó kapcsolatát Lewis Hamilton és az überceleb Kim Kardashian, a Super Bowl nézőterén csókolóztak.

Nemrég a Vezessen is megírtuk, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és a tévés személyiség, színésznő, üzletasszony, „mindenceleb” Kim Kardashian egy angliai romantikus hétvégét töltött együtt, és úgy tűnik, immár nem is akarják titkolni a kapcsolatukat.

A Ferrari 41 éves versenyzője és a 45 éves Kardashian a People magazin szerint a múlt héten több napot töltött együtt Párizsban is egy luxusszállodában, hogy aztán a vasárnapi Los Angeles-i amerikaifoci-döntőn, az LX. Super Bowlon is együtt jelenjenek meg a nézőtéren.

Itt már vállaltan egy párt alkottak, hiszen csók is elcsattant a nagy nyilvánosság előtt – a Super Bowlt az amerikai lakosság több mint egyharmada, 120-130 millió ember nézi! A realitysztár hosszú idő után az első, akivel így mutatkozik Hamilton, korábban csk Nicole Scherzinger énekesnővel volt nagyközönség felé mutatott párkapcsolata 2008 és 2015 között.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian are soo in love #superbowl pic.twitter.com/zBUoPW0608 — Courty Seandis (@seandis60941) February 9, 2026

Lewis Hamilton has no kids, unlimited freedom.

Kim Kardashian has 4 kids, unlimited publicity.

Who benefits more from this relationship? 🤔 pic.twitter.com/SKMioIYpwr — Setadi (@Setadi_) February 9, 2026

A brit Daily Mail bulvárlap pedig egy szájról olvasót is bevetett, hogy kiderítsék, az elérhető felvételeken mi hangzott el kettejük között. A Mail által felkért szakember, Nicola Hickling szerint sikerült jelentős pillanatot elkapni, Hamilton állítólag ugyanis azt mondta, „Nem, nem viszek bármilyen nőt anyukámhoz, de téged biztosan bemutatlak valamikor, nagyon kíváncsi rád”. Kanye West volt felesége erre egy pillanatra zavarba jött, majd egy egyszerű okéval felelt.

