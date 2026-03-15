Negyedikként indult, és ott is ért be Charles Leclerc a Forma-1-es Kínai Nagydíjon, azonban a több mint 305 kilométer közel sem sétakocsikázás volt a monacói számára. Ferraris csapatttársával, Lewis Hamiltonnal többször is nagyot vívott, a jeleneteket valószínűleg még viszontlátjuk az év végi összefoglalókban is.

“Nagyon élveztem. Nem túl gyakori, hogy egy negyedik hely után mosolygok. Persze vannak negatívumok a versenyről, a legnagyobb az a Mercedeshez képesti lemaradásunk. Lewis és én azonban kihoztuk a maximumot” – mondta Leclerc.

“Vesztettünk ugyan némi időt, így talán a lemaradás nagyobb, mint amit gondoltunk. Amikor elmentek, úgy döntöttünk, harcolni fogunk, legalább a dobogóért. Ez nem volt optimális a versenyidő szempontjából, de nem változtatott az eredményen.”

“A Mercedes jelenleg nagyon erős. Ausztráliában is számítottunk arra, hogy erősek lesznek, de ezt a tempót nem mutatták meg a versenyen, és tegnap a sprinten sem. Szerintem ma végre megmutatták. A különbség nagy köztünk, ami csalódást keltő, de a Lewis-zal vívott csata szórakoztató volt. Nem vagyok abban biztos, hogy a csapat is annyira élvezte, mint mi! – tette hozzá a monacói.

Ami a Ferrarit illeti, Frederic Vasseur csapatfőnök már megszólalt a látottakról: