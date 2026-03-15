Andrea Kimi Antonelli pályafutása első Forma-1-es győzelmét aratta a Kínai Nagydíjon. Dolgát ugyan segítette a Ferrari is, akik csatájukkal a futam egy szakaszán feltartották George Russell Mercedesét, de a szintén ezüst autóban ülő olasz az egész futam során meggyőzően vezetett. Hogy mennyire meggyőzően, azt Peter Bonnington, Antonelli versenymérnöke fejtette ki.

“Kimi rengeteg bizalmat fektet belém, mert tapasztalt vagyok, ő pedig fiatal. Eltérően dolgozunk, de én tanítom őt és átvezetem a folyamaton, hogyan legyen bajnok. Az első lépést most kipipálta” – mondta Bono, aki Lewis Hamiltonnal és Michael Schumacherrel is együtt dolgozott.

A szakember szerint Antonelliben meg is vannak azok a tulajdonságok, melyek a hétszeres bajnokokban is. “Olvastam egy könyvet a 10 ezer órás szabályról, sok-sok éve. Elkezdtem nagyon erősen hinni ebben, azt gondolva, hogy ha mind eleget gyakorlunk valamit, akkor jók leszünk benne. Ezt követően olyanokkal találkoztam, mint Michael és Lewis, és rájöttem, hogy nem, nincs ilyen extra lépés, ilyen extra 1-2 tized. De ez megvan Kimiben, benne megvan az extra 1-2 tized” – fogalmazott.

Antonelli teljesítménye a csapatfőnököt is lenyűgözte. “Ez a dobogó talán a valaha volt egyik legjobb pillanatom volt” – fogalmazott Toto Wolff, látva a két jelenlegi és egy egykori Mercedes-pilótát. “Nagyon jól vezetett ma, talán kissé jobb is, mint a pályaív, ahová őt gondoltam” – utalt az ifjonc fejlődésére az osztrák.