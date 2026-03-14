Eseménydúsan alakult Andrea Kimi Antonelli sprintfutama az F1-es kínai hétvégén. A Mercedes olasz versenyzője a rajtot elszúrta, a második helyről visszazuhant a középmezőnybe, ahol aztán egy féktávon nekicsúszott Isack Hadjar Red Bulljának. Az eset inkább Hadjart érintette hátrányosan, mivel megsérült a padlólemeze, míg Antonellit csak a 10 másodperces büntetés fogta valamelyest vissza, melyet az ütközésért kapott.

A leintés után Antonelli elismerte, hogy hibázott, és az első adandó alkalommal fel is kereste Hadjart. A francia még az autójában ült, és ugyan azt nem hallani, hogy a két sisakos pilóta miről beszélt, de a látottak egyértelműek: a red bullos elzavarta a tőle elnézést kérő olaszt.

“Meg szerettük volna érteni, hogyan viselkednek a lágy gumik, de egy teljesen lerombolt padlóval nem tudtunk dolgozni. Nem értem, miért izgulta ennyire túl a dolgokat, amikor úgyis egy rakétában ül, és gond nélkül visszazárkózik” – mondta a sprint után Hadjar a Canal+ tévécsatornának.

Antonelliben aligha hagytak mély nyomot a történtek, pár órával később pole-pozíciót szerzett az időmérőn.