A 2026-os Forma-1-es rajtrácson több új szereplővel is találkozhatunk, azonban akik mind közül a legtapasztalatlanabbak, az a Cadillac. Az amerikai istálló a nulláról épített fel mindent, így nullkilométeres csapatként nem is feltétlenül támasztott velük szemben nagy elvárásokat senki. Az MAC-26 kódjelű versenygépnek van is még néhány gyermekbetegsége, olykor alkatrészek lazulnak meg rajta és repülnek el róla, Valtteri Bottas alatt pedig meg is állt a futam közben a technika. Sergio Perez azonban célba ért a Cadillac autójával, 16. lett három kör lemaradással. A mexikói még csatába is keveredett, régi nemezisével, Liam Lawsonnal sodorta össze a sors.

Mielőtt azonban Bottas üzemanyagrendszere csütörtököt mondott volna a 16. körben, autója már rakoncátlankodni kezdett. Egy alkalommal a bokszba is hajtott emiatt, ahol ritkán látható javítást eszközöltek az autón:

menet közben cserélték ki a kormányt.

Tekintve, hogy ez volt a Cadillac történetének első bokszkiállása egy Forma-1-es futamon, mondhatjuk, hogy az rendhagyóra sikerült. A kerékcsere így ráadásul csak a kormánykereket érintette, a négy gumit érintetlenül hagyták.

“Kár érte, mert egyértelműen kormányproblémánk volt, és ez azért extrémen frusztráló, mert nem mi gyártjuk a kormányokat” – fogalmazott Graeme Lowdon csapatfőnök a hibáról.