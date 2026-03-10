Utoljára 1993-ban rendeztek Forma-1-es nagydíjat Afrikában. Azóta már többször is felmerült a visszatérés esélye, legutoljára tavaly, mivel a sport új helyszíneket szeretne bevonni. Potenciális jelölt volt Ruanda, Dél-Afrika és Marokkó is. A projekt azonban néhány hónap tárgyalás után kudarcba fulladt.

A versenyző az Ausztrál Nagydíj sajtótájékoztatóján kapott kérdésre elmondta, hogy már sokszor járt a kontinensen és a világ legszebb helyének tartja. Kiemelte, hogy már egy évtizede lobbizik a Forma-1 vezetésénél, számtalanszor feltette a kérdést, miért nincs Afrikában is nagydíj, ha világ többi táján lehet:

„Ha minden más kontinensen van, Afrikában miért nem? Tudom, hogy nagyon igyekeznek. Úgy tudom, az F1 vezetői voltak már jó néhány országban. Nekem legjobban Kenya tetszett. Nem hiszem, hogy lesz nagydíj Kenyában, de Ruanda is különösen szép. Úgy érzem, ezen a két helyen lakni is tudnék. Dél-Afrika is gyönyörű.”

Az elhúzódó tárgyalásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy ki fogja várni, hogy újra afrikai versenyt rendezzen az F1:

„Újabb és újabb határidőket tűznek ki, én pedig úgy vagyok vele, a fenébe is, ki fogok futni az időből, szóval maradok, amíg ez meg nem történik, mert félig afrikaiként csodás lenne számomra” – mondta Hamilton, aki egyébként csak a karibi Grenadából az 1950-es években Nagy-Britanniába bevándorolt apai nagyszülein keresztül, áttételesen rendelkezik afrikai gyökerekkel.

A hétszeres világbajnok ferraris szerződése egyébként 2026 végéig szól egy állítólag általa aktiválható további egyéves opcióval.

A Forma-1 immár harmadik éve 24 fordulós idényt bonyolít, további bővítés már nem nagyon lehetséges, ezért nagy a verseny, magas a belépési küszöb, nem mindenki képes és hajlandó évi több tízmilliós versenyrendezési díjat kifizetni. Ugyanakkor már a teljes 2026-os versenynaptár megtartása is kérdéses, mivel Bahreint és Szaúd-Arábiát napi szinten érik iráni rakétatámadások, a jelenleg is tartó közel-keleti konfliktus miatt. Előbbi országban már törölték is a hosszútávú világbajnokság (WEC) március végi szezonnyitóját. Amennyiben ez a két verseny elmarad, áprilisban egy hónapig nem lenne Forma-1-es hétvége.

