Russell mögött mercedeses csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel.

A címvédő Lando Norris ötödik lett a McLarennel, a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája pedig a 20. helyről startolva hatodikként fejezte be az 58 körös viadalt.

Ausztrália, The Age:

“A Mercedes és a Ferrari látványos összecsapása George Russell győzelmét hozta a Forma-1-es szezon nyitófutamán, az Albert Parkban. A helyi kedvenc, Oscar Piastri a rajtrácsra menet balesetet szenvedett, és nem tudott rajthoz állni.”

Herald Sun:

“A Ferrari baklövése és az Oscar Piastri által okozott csalódás után a Mercedes számára egy tökéletes kettős győzelemmel indult a 2026-os Forma-1-es szezon. Max Verstappen szerint az új szabályok nem biztosítanak sportszerű küzdelmet.”

The Australian:

“A rajt előtt kieső Oscar Piastri elnézést kért csalódott szurkolóitól az ausztrál GP-n.”

Olaszország, Gazzetta dello Sport:

“Egy nagyszerű Mercedes, egy stabil Ferrari és az új szabályok gondoskodtak az akciókról és az értékek bizonyos átrendeződéséről.”

Corriere della Sera:

“A Mercedes kettős sikert aratott az idénynyitón Melbourne-ben: öt kiesés, Piastri már a bemelegítő körben búcsúzott. Norris ötödik lett, Verstappen követte.”

Tuttosport:

“A Ferrarit lefékezte a virtuális biztonsági autó, a Mercedes diadalmaskodott Melbourne-ben, de a Vörösök versenyben vannak.”

Nagy-Britannia, Daily Mail:

“George Russell szerezte meg a győzelmet az Ausztrál Nagydíjon, miután nagyot csatázott a ferraris Charles Leclerc-rel. A helyi kedvenc Oscar Piastri kiesett.”

Telegraph:

“A brit Russell nyerte az ausztrál Grand Prix-t, miközben egy őrült verseny az előzések új korszakát vetíti előre.”

Guardian:

“George Russell az első rajtkockából indulva megnyerte az ausztráliai futamot. Mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli lett a második.”

Independent:

“Lewis Hamilton dühös a Ferrarira, miközben George Russell kihasználta az előnyét, és izgalmas verseny után megnyerte az Ausztrál Nagydíjat.”

Spanyolország, As:

“Leclerc villámrajtja nem volt elég Russell és a Mercedes ellen. Az angol pilóta kényelmes győzelmet aratott Antonelli és a monacói előtt, utóbbi a rajtnál három autót is megelőzött.”

Marca:

“Ha ez az új Forma-1, akkor visszatér a szórakozás. A Forma-1 történetének legbizonytalanabb korszaka egy felejthetetlen Ausztrál Nagydíjjal kezdődött. Voltak benne csaták, problémák és stratégiai háborúk. Talán nem hozza a ’80-as vagy ’90-es évek misztikumát, de ez mégis egy olyan F1, amely izgalmakat ígér.”

Mundo Deportivo:

“A Ferrari stratégiai hibát követett el, s ezzel odaadta a győzelmet Russellnek; Alonso feladta a tesztként felfogott versenyt.”

Franciaország, L’Équipe:

“Az új éra első versenye nagy meglepetés nélkül ért véget Melbourne-ben. A Mercedes pilótái kettős győzelmet arattak, a pole-ból induló George Russell nyert Kimi Antonelli előtt.”

Ouest-France:

“A Mercedes ezüstnyilai George Russell-lel és Kimi Antonellivel már a kezdetektől elöl voltak. Max Verstappen fantasztikusan felzárkózott, Oscar Piastri pedig már a rajt előtt falnak csapódott.”

Svájc, Blick:

“George Russell győzelemre váltotta pole-pozícióját. A szezon első versenye – különösen a rajtnál és az első kanyarokban – sok akciót hozott.”

Ausztria, Kronen-Zeitung:

“A Mercedes lenyűgöző kettős győzelmet aratott a Forma-1 új érájának kezdetén. A győzelmet George Russell szerezte meg Kimi Antonelli előtt.”

Salzburger Nachrichten:

“A Forma-1 a vasárnapi Ausztrál Nagydíjjal nemcsak az új szezont kezdte el, hanem az átfogó szabálymódosításoknak köszönhetően egy teljesen új korszakot is. A szinte félig elektromos elitkategória első versenyhétvégéjének egyértelmű győztese a Mercedes volt.”

Hollandia, De Telegraaf:

“A Forma-1 új korszaka első futamának győztese George Russell. A brit csapattársát, Kimi Antonellit megelőzve diadalmaskodott, a harmadik pedig Charles Leclerc lett, akivel a győztes sokáig nagy csatát vívott.”

NRC:

“Végül is nem volt olyan rossz. A kvalifikáció után, amelynél rosszabb reklámot nehéz elképzelni a Forma-1 számára, a vasárnapi melbourne-i futam egy valódi szórakoztató eseménynek bizonyult. Az a könnyedség azonban, amellyel a Mercedes pilótái, George Russell és Andrea Kimi Antonelli megszerezték az első és a második helyet, azt vetíti előre, hogy 2026 meglehetősen monoton év lehet.”