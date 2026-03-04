Tavaly két Forma-1-es szabadedzésen, a Red Bull Ringen és Monzában is ígéretes tempót és képességeket villantott az ír Alex Dunne, aki McLaren utánpótlásprogramjának tagjaként kapott ilyen lehetőséget.

Hiába a szép bemutatkozás és a Forma-2-ben elért jó eredmények – futamgyőzelmek, több dobogós helyezés –, Dunne nem maradt a bajnokcsapatnál, októberben bejelentették, hogy azonnali hatállyal távozott a programból.

Akkor úgy tűnt, hogy a Red Bull környékezte meg, Helmut Marko vitte volna az energiaital ifjoncai közé, ám ez a vonal elhalt.

A 20 éves Dunne F2-es jövője egy darabig bizonytalan volt F1-es hátszél nélkül, de mostanra megvan a biztos támogatás: ma bejelentették, hogy 2026-tól az Alpine akadémiájának tagjaként folytatja, ahogy a Forma-2-ben is marad a Rodin-csapatnál.

Welcoming @alexdunneracing to the BWT Alpine Academy 🤝 The Irishman will compete in @Formula2 this season with @RodinMotorsport. pic.twitter.com/YyMGCfAj98 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 4, 2026

Dunne ígéretes igazolás, de nem ő az Alpine első számú ifjonca: az az észt Paul Aron, aki már az F1-es versenyengedélyhez szükséges szuperlicencpontokkal is rendelkezik.

A tavaly a konstruktőri bajnokság utolsó helyén záró Alpine 2026-nak Pierre Gasly és Franco Colapinto párosával, Renault helyett immár a Mercedes erőforrásaival indul.