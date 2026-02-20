Pénteken Bahreinben lezárul második (a barcelonai „bejáratási héttel” együtt harmadik), ottani 2026-os előszezoni teszt, a zárónap korábban nem látott köridőket hozott.

Míg egészen eddig senki nem futott 1:32 alatti időket a szahíri pályán, a ferraris Charles Leclerc kis híján egy teljes másodperccel javította meg a csütörtökön a mercedeses Kimi Antonelli által futott 1:32.8-as csúcsot. Különösen biztató lehet a Ferrari számára, hogy a zárónapon sem volt, aki ennél közelebb tudott volna kerülni hozzájuk, hiszen a második legjobb tempót majdnem kilenctizedes hátránnyal hozta a McLaren címvédője, Lando Norris, a mezőny többi tagja pedig már másodpercen felüli hátránnyal végzett.

Nem elég, hogy gyors a Ferrari, az innovatív megoldásokat – kipufogós légterelő, 180 fokban átforduló hátsó szárny – is megvillantó olasz csapat autója megbízhatónak is tűnik, Leclerc egész nap probléma nélkül nyúzhatta az SF26-ost.

Tekintve, hogy az Alpine, a Haas, a Racing Bulls és a Williams is ma futotta tesztcsúcsát, már-már aggasztók a különbségek, hiszen tavaly kb. egy másodperc fogta össze a teljes mezőnyt, idén viszont – legalábbis a tesztelés alapján – 1,5, 2, 2,5, akár 3 másodperces hátrányok várhatók körönként.

🔴 RED FLAG 🔴 Kimi Antonelli has stopped his Mercedes at the side of the track#F1 #F1Testing pic.twitter.com/q0BCqDcyYj — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

A délelőtt nem alakult jól az amúgy nagyon is versenyképesnek látszó Mercedes számára, a technika ördöge ráadásul megint Kimi Antonellinél „dolgozott”, motort is kellett cserélni a W17-esben, de a csapat délután már arról beszélt, hogy sikerült azonosítaniuk a tesztelés során többször is felbukkanó műszaki problémát.

Ahogy csütörtökön, ma is számos hosszú etapos, gumi-adatgyűjtős versenyszimulációs futás zajlott.

Míg mások – ha nem is kimagasló tempóval, de – normális programokat bonyolítottak, az Aston Martin „összeomlott”: már a nap kezdetén jelezte a motorszállító Honda, hogy Fernando Alonso csütörtöki lerobbanását követően az utolsó napra korlátozott futást kértek – a hűtési gondok és a pótalkatrészek hiánya miatt Lance Stroll csak három kétkörös etapot teljesített, hogy aztán a csapat már a délután közepén jelezze, számukra véget is ért a tesztelés.

A napot megint csak piros zászló, majd rajtszimuláció zárta – csak 9 autó állt rajtrácsra, az Aston Martin ezt is kihagyta.

The final dress rehearsal before Melbourne!



Lights out in Bahrain concludes #F1Testing #F1 pic.twitter.com/tPqeHNgpRe — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

A tesztelés után nem egészen két hét múlva, március 6-án kezdődik a 2026-os F1-es világbajnokság a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.