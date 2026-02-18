A 2026-os F1-es felkészülés hajrája megkezdődött, zajlik a második bahreini előszezoni teszt, a csapatoknak pedig egyre kevesebb lehetőségük van új dolgok kipróbálására, valamint a versenygépek finomhangolására. Az eddig látottak alapján a Ferrari az élmenők egyike lehet, és ez láthatóan feldobta Lewis Hamiltont is.

A hétszeres világbajnok ugyan a múlt héten még elég negatívan fogalmazott az új szabályok kapcsán, már másképp látja a helyzetet. “Azt érzem, hogy hosszú idő után most vagyok a legjobb helyen, a csapaton belül helyrekerültek a dolgok” – mondta szerdán Hamilton. “Ami az autót illeti, eddig elég jónak tűnik a kezdés. Izgalmas idők jönnek az új generációs autókkal, minden teljesen új, mindenre menet közben próbálunk rájönni. Más és új, és még mindig szórakoztatónak találom. Örömteli őket vezetni őszintén szólva, könnyebb korrigálni, míg az előző autók eléggé a határon voltak ebből a szempontból.”

Hamiltonnak ez az első Ferrarija, melynek fejlesztésébe már beleszólhatott, ezt ki is emelte a brit. “Míg tavaly egy olyan autóba voltunk bezárva, amit megörököltünk, addig ez egy olyan kocsi, melynek fejlesztéséből kivettem a részem az elmúlt 8-10 hónapban a szimulátoron. Egy kicsit az én DNS-em is benne van, sokkal jobban is kötődöm hozzá.”

“A csapatba vetett hitem nem változott. Száz százalékig hiszek bennük és abban, amire képesek. Ezért is csatlakoztam hozzájuk. Tudtam, hogy nem egy csapásra, azonnal jönnek a sikerek, ezért is írtam alá hosszabb szerződést” – tette hozzá Hamilton.