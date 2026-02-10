Az Aston Martin 2024 októberében nevezte ki a Forma-1-es projekt vezérigazgatójának, majd nem sokkal később csapatfőnökének a korábban a Mercedes motorgyártási programját irányító Andy Cowellt, ám úgy tűnik, a brit szakember karrierjében rövid lesz a silverstone-i fejezet.

Az Astonhoz tavaly márciusban érkezett meg a sztármérnök Adrian Newey, aki technikai főnökként, főtervezőként, egyben résztulajdonosként csatlakozott az alakulathoz, és aki az idei évre a csapatfőnöki posztot is átvette. Az egy idény után leváltott Cowellt egy, a versenycsapat, a kizárólagos motorpartner Honda és az üzemanyag-szállító Aramco közti koordinációs vezetői pozícióba „fokozták le”.

A PlanetF1 úgy tudja, Cowell és Newey elve sok mindenben nem értett egyet, az új szerep pedig nincs ínyére, így hamarosan, néhány hónapon belül, valószínűleg júniusban el is hagyja az Aston Martint.

Cowell néhány hete még jelen volt a Honda F1-es motorbemutatóján, de az Aston Martin – nyögvenyelősen lezajlott – hétfői festésleleplező-szezonindító rendezvényéről már hiányzott, ami arra utal, hogy a viszony már mostanra eléggé megromlott.