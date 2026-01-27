Talán csak évtizedek múlva, vagy sosem derül ki, hogy tisztán a sportszerűség, vagy csak a látszat kedvéért, a régóta velük lévő Lando Norrisnak kedvezve tették, mindenesetre a McLaren 2024-ben és 2025-ben is több kívülről nehezen magyarázható, az adott pillanatban észszerűtlennek tűnő döntést hozott a saját belső, ún. papaja szabályaira hivatkozva, melyek elvileg a két versenyzőjük közötti teljes esélyegyenlőséget voltak hivatottak biztosítani.

A nem egyszer furcsa döntések épp elég belső és nyilvános vitát generáltak ahhoz, hogy a konstruktőri címvédő, és immár az aktuális egyéni világbajnokot is versenyeztető wokingiak újra áttekintsék, akár felülvizsgálják az eddigi irányelveiket, pont ezt is tették, teszik a 2026-os szezon előtt.

A csapatfőnök, Andrea Stella a napokban arra utalt, hogy igyekeznek majd egyszerűsíteni a házi szabályaikat.

„Azt biztosan kijelenthetem, hogy mint mindent illetően, a McLarennél ezzel kapcsolatban is mindent alaposan áttekintünk, hogy megtaláljuk, hol, miben lehetne még javulnunk. A tavalyi idényben bőségesen jöttek a visszajelzések. A szezon után is voltak beszélgetéseink, és jelenleg is folyamatosan értekezünk. Ezek alapján arra jutottunk, hogy – ahogy már korábban is mondtam – a sportszerűség, az esélyegyenlőség alapvető fontosságú a csapat, valamint Lando és Oscar számára” – kezdte.

„Ezzel együtt elismerjük, hogy ezek a szabályok komoly munkaterhet rónak a csapatra, illetve bizonyos mértékben a pilótákra is, ezért nekünk is örömünkre szolgálna, ha egyszerűbbé válna a házon belüli versenyzés” – folytatta.

A 2025-ös szezon végeredménye, Norris egyéni világbajnoki címe alapján a legegyszerűbb az angol első számú versenyzővé való emelése lenne, de a pontversenyt az idény nagy részében vezető Piastri egy frissebb megszólalásában arra utalt, hogy továbbra is az egyenlőség lesz a cél, az új keretek kidolgozásában pedig mindkét pilóta részt vesz:

„Sokat beszélünk erről, bár a színfalak mögött jóval kisebb téma ez, mint kifelé láttatják. Mindenesetre megvannak a csapaton belüli versenyzési irányelveink, de ezek folyamatosan fejlődnek is. Már most is felülvizsgáltunk ezt-azt, és még ezt követően is folytatódik a felülvizsgálat. Mit szeretnénk: maradjanak a dolgok úgy, ahogy voltak, vagy változzanak valamelyest? Ezt még a versenyzés kezdete előtt kitaláljuk. Ami engem illet, úgy vélem, a szándék mindig is helyes volt, de ha szükséges, csiszolni kell még a részleteket, hogy mindannyiunk számára könnyebbé tegyük a helyzetet.”