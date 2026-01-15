A 2025-ös Holland Nagydíj után úgy tűnt, az F1-ben harmadik szezonját töltő Oscar Piastrinak viszonylag sima útja lesz a világbajnoki címig, hiszen az ausztrál 34 ponttal állt csapattársa, Lando Norris, valamint 104-gyel a Red Bull címvédője, Max Verstappen előtt.

Ahogy tudjuk, Piastri végül csak a 3. lett, 11 ponttal Verstappen és 13 ponttal az első bajnoki címét megszerző Norris mögött zárt.

Az ausztrál ősztől szétesett, nem hogy a futamgyőzelmek, még a dobogós helyezések sem jöttek, csak az utolsó két fordulóban hozott két 2. helyet, de akkor már késő volt. Sokak szerint a mélyrepülés az Olasz Nagydíjjal kezdődött, ahol ugyan a 3. lett, de furcsa körülmények között: miután az utána kiálló Norris kerékcseréjét elszúrta a csapat, a bokszutcából arra kérték Piastrit, hogy engedje vissza maga elé az angolt. A pozíciócsere „csak” 3 pontot jelentett, ám az ifjoncot mintha megtörte volna az eset – utólag pedig bele lehet magyarázni azt is, hogy Piastri ezzel biztosította be Norris végső győzelmét (hiszen Verstappen csak 2 ponttal maradt le a címvédésről).

A Monzában vezető és végül győző Versrtappen már a futam közben a csapatrádión hitetlenkedve nevette ki Piastrit és a McLarent a húzás kapcsán, egy friss megszólalásában pedig élesen kritizálta őket.

„Biztosan nem” – szögezte le, amikor a svájci Blick arról kérdezte, Piastri helyében ő is elengedte-e volna a csapattársát. „Ha az ember egyszer megteszi ezt komoly indok nélkül, azzal eladja a lelkét, onnantól a csapat bármit megtehet vele. És ne feledjük, Piastri akkor még nagyon is benne volt a bajnoki küzdelemben.”

A holland az év folyamán egyszer-kétszer elejtette, hogy ő McLaren volánjánál ülve Norrisnál korábban megnyerte volna a 2025-ös bajnokságot, és ezt továbbra is tartja.

„Igen, így van, de nem szokásom a riválisok belső ügyeibe avatkozni, a pályán, verseny közben adom meg a válaszokat” – mondta.

Verstappen végül 8 futamgyőzelemmel – a mclarenesek hetet-hetet nyertek – és két sprintgyőzelemmel zárta az évet. A szombati rövid futamok bevezetése óta a holland 24-ből 13-at nyert meg, de továbbra sem szereti azokat:

„Az évi hat sprint a legkevésbé sem okoz számomra élvezetet. Ezek a szombati szereplések amúgy is szinte mindig unalmasak, ráadásul belezavarnak a szokásos, vasárnapra való felkészülésbe. És sok rajongó nem is gondol erre, de ez a fajta munkaterhelés nagyon stresszes a szerelők számára. A legtöbb csapatnál már váltásban is dolgoznak emiatt.”

Verstappen, valamint a többi Red Bull-pilóta – a nagycsapatnál Isack Hadjar, a Racing Bullsnál Liam Lawson és az újonc Arvid Lindblad – 2026-os autóit (pontosabban azok festéseit) magyar idő szerint péntek hajnalban mutatják meg az új motorpartner, a Ford detroiti központjában, az eseményről természetesen a Vezessen is beszámolunk.