Új világbajnokot avattak a Forma–1-ben a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon: a végén mindösszesen 13 pont döntött az esélyesek között, de a versenyfutásból végül Lando Norris került ki győztesen. A McLaren britje mögött ráadásul nem is csapattársa, Oscar Piastri végzett a második helyen, hanem Max Verstappen.

Az ausztrál – bár korábban sokáig vezette is a bajnokságot – végül az ezüstéremről is lecsúszott, miután a Red Bull hollandja győzött Abu-Dzabiban.

A leintés után a Sky Sports F1 megkérdezte Piastritól, hogy mennyire lehet elégedett a teljesítményével. „Azt hiszem, ma igen” – kezdte az ausztrál. „Mindent beleadtunk. Próbálkoztunk egy kissé kockázatos stratégiával. Mindent megpróbáltunk megtenni azért, hogy megnyerjük a versenyt, és a lehető legjobb esélyünk legyen a világbajnokság megnyerésére, de végül nem volt meg hozzá a tempónk.”

„Szórakoztató kihívás volt” – beszélt az idei vb-csatáról. „Bizonyos pontokon nyilvánvalóan nem tűnt annak, de azt hiszem, mindkettőnknek élvezetes volt ez az év, és mondom ezt úgy, hogy nem én lettem a bajnok. Sok mindent tanultam az út során, mindemellett az elmúlt három évben minden hétvégén tudtam tanulni abból, amit Lando csinált, és jó tudni, hogy ez oda-vissza így volt.”

„Rengeteg év áll még előttünk intenzív hétvégékkel és szoros csatákkal, de végső soron azt hiszem, ennek köszönhetően mindkettőnkből jobb versenyző lett, és bizonyos szempontból az idei sikereinkhez is hozzátett.”

A világbajnoki küzdelem harmadik szereplőjeként Verstappen így nyilatkozott arról, hogy alulmaradt Norrisszal szemben: